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Жилой комплекс Прогрессивный комплекс в роскошном районе

Дубай, ОАЭ
от € 561,406
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Жилой комплекс Прогрессивный комплекс в роскошном районе
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О комплексе

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Mangrove Residences — новый прогрессивный проект, который воплотит лучшие характеристики стратегии устойчивого развития, принятой в «городе будущего». Нацеленный на комфортное проживание комплекс займет достойное место в коллекции роскошной недвижимости Expo City Dubai. Mangrove Residences будет включать три башни с апартаментами, отдельно стоящие таунхаусы и общественные пространства для развлечений и активного отдыха.

Все резиденции дополнены просторными балконами, прачечной, оборудованной кухней. В спальнях обустроены гардеробные или установлены встроенные шкафы. Для максимального комфорта жителей в ряде планировок предусмотрена зона для кабинета и комната с отдельной ванной для прислуги. Владельцы таунхаусов смогут насладиться частным садом, а для жителей апартаментов в каждой башне будут доступны собственный ресепшен и консьерж-сервис. Из окон резиденций и с огромных просторных балконов открываются живописные виды на Expo City Dubai.

Инфраструктура:
Будущим резидентам Mangrove Residences будут доступны разнообразные развлечения и удобства: тренажерный зал, беговые дорожки, оздоровительный центр, несколько видов бассейнов, в том числе и специальный для тренировок, бар и терраса с кабинками, каскадный водопад, клубный дом, детская игровая площадка, многофункциональный лаундж и мн. др.

В рамках проекта предусмотрены все условия для расслабленного отдыха и прогулок: сады на подиуме, sky-террасы, зеленые лужайки. В Expo City Dubai резиденты комплекса смогут посещать магазины, рестораны, концерты, выставки и другие мероприятия. На всей территории высокотехнологичного мини-города предусмотрен доступ к новому глобальному стандарту беспроводной связи 5G.

Расположение:
10-20 минут
Dubai Investment Park, Ibn Battuta Mall, Международный аэропорт Аль-Мактум (DWC)

25-35 минут
Dubai Marina, Downtown Dubai, Business Bay

Проект Mangrove Residences будет удобно располагаться рядом со станцией метро и выездом на автомагистрали Sheikh Mohammed bin Zayed Road, Sheikh Zayed Road, Emirates Road и Al Khail Road. Популярный Ibn Battuta Mall находится менее чем в четверти часа от комплекса. Посетить пляжи и променады Dubai Marina и Palm Jumeirah можно, потратив на поездку около 25 минут.

Дорога до офисов Business Bay или к развлечениям Downtown Dubai займет около получаса езды. До Международного аэропорта Дубая (DXB) можно доехать на автомобиле менее чем за 40 минут. Международный аэропорт Аль-Мактум (DWC) находится всего в четверти часа езды от проекта Mangrove Residences.


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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 128.0
Цена за м², € 3 912
Цена квартиры, € 500 780
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 158.0
Цена за м², € 4 615
Цена квартиры, € 741 527
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Прогрессивный комплекс в роскошном районе
Дубай, ОАЭ
от € 561,406
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Другие комплексы
Жилой комплекс CREEK VISTAS HEIGHTS от SOBHA REALTY - 2 Bed
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПРЕМИАЛЬНЫМ СТИЛЕМ ЖИЗНИ НЕДАЛЕКО ОТ ЦЕНТРА ДУБАЯ — CREEK VISTAS HEIGHTS.

Sobha Creek Vistas состоит из двух изысканных башен, расположенных рядом с оживленным центром Дубая, с высококачественной отделкой и неповторимым шармом, которому нет равных.
Насладитесь новым уровнем роскоши по исключительному адресу. Высота современной жизни в 64 этажах мастерства мирового уровня.
Сделанные на заказ резиденции с окнами во всю высоту, чтобы максимизировать всеохватывающий вид.
Окунитесь в ультрасовременный бассейн или поработайте над линиями загара у бассейна — выбор за вами.
Будьте лучше, благодаря полностью оборудованному тренажерному залу, который обещает исключительные условия, предназначенные для снятия дневного стресса каждый день.
Уловите пульс города, где отдых и удовольствие органично переплетаются с волшебными моментами в сообществе Хартленда.

Основные характеристики объекта:

- 2 спальня
- 3 ванные комнаты

- Размер: 1289 кв. футов
- выделенное парковочное
место
- детский и взрослый бассейн

- спортзал
- детская игровая площадка 

-инвестиционные возможности

Месторасположение:
- 15 мин до Dubai Mall и Бурдж Кхалифы
- рядом заповедник Рас-аль-Хор 
- две школы на территории Sobha Hartland
Многоквартирный жилой дом Studio | Amber | Al Furjan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты-студио, расположенные в Аль-Фурджане, известном как Amber от Azizi Development

Основные моменты;

  • Роскошное развитие в сообществе Аль Фурджан
  • Гибкие и привлекательные варианты платежного плана
  • Балконы с потрясающим видом на город
  • Услуги и услуги мирового класса у вашего порога
  • Стратегическое расположение в одном из блестящих мест города

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 365 кв.
  • Открытая кухня
  • Встроенный в гардеробе
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и розничная торговля
  • CCTV
  • Безопасность 24/7
  • мечеть
  • Спортивный корт
  • Тихая зеленая зона
  • Школы и институт
  • Досуг и Парк
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Многоцелевой зал
  • Игровая зона
  • Детская игровая площадка
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Велоспорт, Бег и Бег

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Onyx | Binghatti
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Jumeirah Village Circle, известной как Onyx от Binghatti.

Основные моменты;

  • Уникальный и непревзойденный стиль архитектуры
  • Высококачественная отделка и замечательная эстетика
  • Роскошный образ жизни с блестящим комфортом современного элемента
  • Рядом с основными торговыми центрами и академическими центрами

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 740 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • пляж
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Соседство поблизости;

  • Источники – 1,8 км
  • Jumeirah Village Triangle – 2.1Km
  • Высоты Победы – 2,6 км
  • Эмираты Хиллз – 2,8 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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