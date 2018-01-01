Жилой комплекс Квартира с панорамным видом на побережье Dubai
О комплексе
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Manazel Al Khor — это современный жилой комплекс в арабском стиле в самом центре Culture Village в Дубае. Он расположен в Al Jaddaf Waterfront Jumeirah и занимает площадь в 23 690 кв. м.
Manazel Al Khor окружен зелеными ландшафтными зонами. Общая протяженность пешеходных дорожек составляет 3,8 км.
Комплекс состоит из 98 жилых единиц, включая апартаменты с 1-4 спальнями. Все объекты оборудованы панорамными окнами с видом на побережье Dubai Creek. Внутренняя отделка была выполнена с учетом основных тенденций в сфере дизайна. Полы в помещениях общего пользования отделаны натуральным мрамором, в спальнях ‒ уложен паркет, а в ванных комнатах ‒ мозаика и керамогранит.
На территории Manazel Al Khor есть все, что необходимо для комфортного проживания:
- тренажерный зал;
- фитнес-центр;
- бассейн;
- частная парковка;
- детская игровая площадка;
- общественный парки;
- площадки для барбекю;
- круглосуточная охрана.
Расположение:
Manazel Al Khor окружен множеством магазинов, ресторанов и кафе. У комплекса отличная транспортная доступность. Он находится недалеко от станции метро Al Jadaf на зеленой линии и в 5 минутах от Dubai International Airport.
Удачное расположение проекта позволяет быстро добраться до известных достопримечательностей эмирата. Оттуда можно попасть на автомобиле в один из крупнейших в мире торговых центров ‒ Dubai Mall ‒ всего за 15 минут. Около получаса займет поездка до променада The Walk JBR, где сосредоточено множество развлекательных заведений.
Непосредственно рядом с комплексом расположена пристань для яхт. В Culture Village действуют множество галерей, музеев, библиотек, художественных школ и театров, а также консерватории, академии искусства и танцев.
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