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Жилой комплекс Квартира с панорамным видом на побережье Dubai

Дубай, ОАЭ
от € 331,144
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Жилой комплекс Квартира с панорамным видом на побережье Dubai
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О комплексе

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Manazel Al Khor — это современный жилой комплекс в арабском стиле в самом центре Culture Village в Дубае. Он расположен в Al Jaddaf Waterfront Jumeirah и занимает площадь в 23 690 кв. м.

Manazel Al Khor окружен зелеными ландшафтными зонами. Общая протяженность пешеходных дорожек составляет 3,8 км.

Комплекс состоит из 98 жилых единиц, включая апартаменты с 1-4 спальнями. Все объекты оборудованы панорамными окнами с видом на побережье Dubai Creek. Внутренняя отделка была выполнена с учетом основных тенденций в сфере дизайна. Полы в помещениях общего пользования отделаны натуральным мрамором, в спальнях ‒ уложен паркет, а в ванных комнатах ‒ мозаика и керамогранит.

На территории Manazel Al Khor есть все, что необходимо для комфортного проживания:

- тренажерный зал;
- фитнес-центр;
- бассейн;
- частная парковка;
- детская игровая площадка;
- общественный парки;
- площадки для барбекю;
- круглосуточная охрана.

Расположение:
Manazel Al Khor окружен множеством магазинов, ресторанов и кафе. У комплекса отличная транспортная доступность. Он находится недалеко от станции метро Al Jadaf на зеленой линии и в 5 минутах от Dubai International Airport.

Удачное расположение проекта позволяет быстро добраться до известных достопримечательностей эмирата. Оттуда можно попасть на автомобиле в один из крупнейших в мире торговых центров ‒ Dubai Mall ‒ всего за 15 минут. Около получаса займет поездка до променада The Walk JBR, где сосредоточено множество развлекательных заведений.

Непосредственно рядом с комплексом расположена пристань для яхт. В Culture Village действуют множество галерей, музеев, библиотек, художественных школ и театров, а также консерватории, академии искусства и танцев.

Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 73.0
Цена за м², € 4 536
Цена квартиры, € 331 144
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Квартира с панорамным видом на побережье Dubai
Дубай, ОАЭ
от € 331,144
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Другие комплексы
Жилой комплекс Лучший проект Дубая в 2023 | Sobha One
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: fäm Properties

Представляем один из самых инновационных и многофункциональных проектов, которые когда-либо видел Дубай, предлагающий роскошный образ жизни в одном из развивающихся районов города, с доступом к бесконечным удобствам.

Комплекс будет состоять из пяти башен высотой от 30 до 66 этажей. 

Все жилые помещения будут оборудованы прачечной/подсобным помещением, а во всех квартирах с 3-4 спальнями будет предусмотрена комната для прислуги. В некоторых квартирах будет оборудована комната для занятий.

В каждой квартире будет как минимум один балкон или сад, откуда будущие жители смогут наслаждаться удивительным видом на Рас Аль Хор, кристальную лагуну и 18-луночное поле для гольфа, которое займет территорию перед комплексом. 

Удобства 

  • Cады и террасы с удивительным видом на горизонт Дубая, Рас-аль-Хор и Хрустальную лагуну.
  • Полноценная библиотека
  • Тренажерный зал с беговыми дорожками, статическими велосипедами, беговой дорожкой.
  • Торговый центр 
  • Бассейн для взрослых и детей
  • Четыре соединенных между собой внутренних двора
  • Детская игровая зона
  • 12 лифтов в каждом здании
  • Кафе Sobha и зона для барбекю. 
  • Поле для гольфа премиум-класса Pitch & Putt, спроектированное Гари Плейером
  • Эксклюзивный клубный дом с первоклассными удобствами и патио с видом на поле для гольфа
  • Оздоровительный парк, семейный парк, фитнес-парк и парк для взрослых
  • 8 миллионов квадратных футов набережной, 30 % открытых зеленых зон, 2 международные школы
  • Кристальная лагуна

Расположение

  • Всего в 15 минутах езды от центра Дубая, Бизнес-Бэй и международного аэропорта Дубая. Рядом с недавно запланированной линией метро, недалеко от нового крупнейшего в мире торгового центра и крытого горнолыжного склона, в нескольких минутах от центра Дубая. Транспортная доступность
  • 6 минут до комплекса Sobha Hartland Community с лагуной и двумя международными школами.
  • 10 минут до природного заповедника Рас Аль Хор
  • 10 минут до торговых центров The Dubai Mall, Festival City Mall
  • 12 минут до Бизнес Бэй и центра Дубая
  • 14 минут до парка Забил, Музея будущего и Дубай Фрейм
  • 10 минут до международного аэропорта Дубая
  • 3 мин до медицинского центра Надд Аль Хаммар
  • 20 минут до Бурдж Халифа / центр города
  • Плата за обслуживание 20 AED/кв.фт

Sky Terrace

Потрясающие виды на город открываются с великолепной небесной террасы в каждой башне. Яркие оттенки тематических дворов и поля для гольфа подарят вам чувство безмятежности, когда вы будете любоваться горизонтом, окрашенным в мириады оттенков. 

В каждой из 5 башен есть пещера с высоким лобби, небольшие площадки для барбекю, отдыха и частных вечеринок, а также тематический внутренний двор, соединенный между собой на 6 этаже.

Четыре тематических двора. 

Сохраните гармонию своей души в четырех эксклюзивных тематических дворах, соединенных между собой. Поплавайте в бассейне, приведите себя в форму в тренажерном зале или прогуляйтесь по зеленым аллеям с ландшафтным дизайном, чтобы снять стресс повседневной жизни. 

Поле для гольфа мирового класса

Стильно сыграйте в гольф на поле для игры в питч-энд-патч с 18 лунками, каждая из которых тщательно спроектирована известным игроком.
Многоквартирный жилой дом 1BR | Torino | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить апартаменты с 1 спальней, расположенные в Арджане, известном как Torino by Oro 24

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • До передачи – 29%
  • После передачи – 51%

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 624 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и Розничная зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • мечеть
  • Школа и Институт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Зеленое окружение
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Теннис, Баскетбол, Бадминтон и Сквош корт
  • Зал для вечеринок
  • Ленивая река
  • Подземная горка
  • Колода йоги
  • беседка
  • Зона домашних животных

Соседство поблизости;

  • Вилла Лантана – 1,0 км
  • Дубайский научный парк – 1,4 км
  • Мотор Сити – 2,5 км
  • Студия Сити – 3,4 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Golf Gate | Damac Hills
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Дамак Хиллз, известную как Golf Gate от Damac Properties

Основные моменты;

  • Расположен в нетронутом сообществе Damac Hills
  • Отличное расположение с легким доступом к ключевым достопримечательностям
  • Резиденции со вкусом оформленными интерьерами и роскошной фурнитурой
  • Привлекательные и гибкие варианты плана платежей
  • Доступ к эксклюзивным удобствам и удобствам

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • Учебная комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • школа
  • Шоппинг и супермаркет
  • сад
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Теннисный корт

Соседство поблизости;

  • Ремраам – 2,3 км
  • Студия Сити – 2,4 км
  • Мотор Сити – 2,6 км
  • Мудон – 2,9 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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