Жилой комплекс Уникальные апартаменты для инвестиций

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Crestmark — это будущий жилой комплекс, который будет расположен в оживленном районе Business Bay, откуда открывается потрясающий вид на Дубайский водный канал. Застройщиком башни является Ellington, первый проект застройщика в Business Bay, который уже привлек внимание инвесторов, желающих жить в самом сердце Дубая.



Покупатели, предпочитающие динамичную городскую жизнь в центре энергичного города с модными бутиками, элитными ресторанами и головными офисами глобальных корпораций в непосредственной близости, могут выбирать между студиями и квартирами с числом спален от одной до трех в этом эксклюзивном новом комплексе. Элегантные интерьеры будут оформлены со вкусом. Из больших окон будут открываться потрясающие виды района Business Bay с головокружительными небоскребами, знаменитых плавучих вилл и отеля Dorchester.



Новые резиденции предоставляют бесконечные возможности для отдыха и развлечений: комплекс Dubai Mall находится всего в одном километре. Любители фитнеса оценят зеленые лужайки, плавательный бассейн и тренажерный зал на территории. Центр Bay Square Business Hub находится в 300 метрах – до него можно дойти пешком.



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