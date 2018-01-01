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Жилой комплекс Уникальные апартаменты для инвестиций

Дубай, ОАЭ
от € 366,580
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Жилой комплекс Уникальные апартаменты для инвестиций
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О комплексе

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Crestmark — это будущий жилой комплекс, который будет расположен в оживленном районе Business Bay, откуда открывается потрясающий вид на Дубайский водный канал. Застройщиком башни является Ellington, первый проект застройщика в Business Bay, который уже привлек внимание инвесторов, желающих жить в самом сердце Дубая.

Покупатели, предпочитающие динамичную городскую жизнь в центре энергичного города с модными бутиками, элитными ресторанами и головными офисами глобальных корпораций в непосредственной близости, могут выбирать между студиями и квартирами с числом спален от одной до трех в этом эксклюзивном новом комплексе. Элегантные интерьеры будут оформлены со вкусом. Из больших окон будут открываться потрясающие виды района Business Bay с головокружительными небоскребами, знаменитых плавучих вилл и отеля Dorchester.

Новые резиденции предоставляют бесконечные возможности для отдыха и развлечений: комплекс Dubai Mall находится всего в одном километре. Любители фитнеса оценят зеленые лужайки, плавательный бассейн и тренажерный зал на территории. Центр Bay Square Business Hub находится в 300 метрах – до него можно дойти пешком.

Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 69.0
Цена за м², € 7 438
Цена квартиры, € 513 211
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м² 46.0
Цена за м², € 7 969
Цена квартиры, € 366 580
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Уникальные апартаменты для инвестиций
Дубай, ОАЭ
от € 366,580
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 3BR | Peninsula Five | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Peninsula Five от Select Group

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1722 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Йога и Медитация
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Спортивный корт
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Спа и Сауна
  • Общественный зал
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Сад и парк
  • больница
  • Зеленое окружение

Расположение рядом;

  • Бурдж Халифа – 05 минут
  • Дубай Молл – 05 минут
  • Дубай Опера – 10 минут
  • Пляж Джумейра – 15 минут
  • DIFC – 10 минут
  • Заповедник Рас Аль Хор – 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Marina Shores | Emaar
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Марина Шорс, Дубай Марина.

Основные моменты;

  • Новая разработка с премиальными резиденциями
  • Расположен в самом сердце Дубай Марина
  • Простые и гибкие варианты плана платежей
  • Рядом с некоторыми из выдающихся достопримечательностей
  • Доступ к некоторым из лучших удобств
  • Часть захватывающего сообщества набережной

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • Прачечная
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • BUA; 760 кв.
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • 24/7 Безопасность
  • Район барбекю
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбол Корт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • больница
  • Водная активность
  • Зона йоги и медитации
  • Сад и парк
  • Марина и Яхта

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новая резиденция Catch с бассейнами и панорамным видом в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются просторные квартиры с балконами и парковочными местами.

Резиденция располагает панорамным видом, системой безопасности, двумя бассейнами, фитнес-центром, зоной барбекю, садом, игровой комнатой и зоной отдыха.

Окончание строительства - январь 2024 года.

Особенности квартир
  • Двойные стеклопакеты
  • Кухонная мебель и бытовая техника
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном престижном районе с множеством магазинов, кафе, ресторанов, салонов красоты, парков, детских площадок.

  • Парк цветов - 10 минут
  • Автодром - 10 минут
  • Школы и детские сады - 5 минут езды
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 40 минут
  • Станция метро - 21 минута
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