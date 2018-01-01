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Жилой комплекс Современная резиденция Seapoint с пляжем и выходом на набережную, Emaar Beachfront, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 668,817
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Жилой комплекс Современная резиденция Seapoint с пляжем и выходом на набережную, Emaar Beachfront, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются элитные апартаменты с панорамными видами.

Резиденция располагает ухоженным садом на крыше, гаражом, инфинити-бассейном, детской площадкой, зонами барбекю, кафе и бутиками.

Окончание строительства - апрель 2028 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится прямо на побережье Персидского залива, в самом центре эксклюзивного района, который располагается на острове, рядом с Шейх-Зайед-Роад, гаванью и яхт-клубом, в 5 минутах от Дубай Марина.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Современная резиденция Seapoint с пляжем и выходом на набережную, Emaar Beachfront, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 668,817
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Другие комплексы
Жилой комплекс STERLING
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Address Property

Sterling by OMNIYAT - это роскошный жилой комплекс, состоящий из 2 потрясающих башен-близнецов, расположенных в самом сердце Дубая, между районом Бурдж-Халифа и Дубайским водным каналом.

С фасадом, отделанным матовым серебром, платиновые башни-близнецы Sterling выделяются как жемчужины Дубая, отражая жизнь города и сверкая его огнями и звездами в темноте ночи.

ВЛАДЕНИЕ

Собственность

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

• Башни-близнецы под названием Ист-Хаус и Вест-Хаус

• в 5 минутах ходьбы от торгового центра Dubai Mall и в 3 минутах от набережной Дубайского водного канала

• в 15 минутах езды от международного аэропорта Дубая

• Легкий доступ к Шейх Зайд-роуд, Аль-Хайл-роуд и Эмирейтс-роуд

• Высококачественная отделка в местах общего пользования и внутренних помещениях

• Потрясающий вид на Бурдж-Халифу и центр Дубая

• Жилой комплекс с башнями-близнецами, мансардами и ограниченной коллекцией просторных садовых единиц, роскошная редкость в районе Бурдж-Халифа.

• 3 пассажирских лифта и 1 служебный лифт на башню

• Специальные удобства для каждой башни

ХАРАКТЕРИСТИКИ АПАРТАМЕНТОВ
• Лифты расположены в углу, что обеспечивает конфиденциальность и спокойствие.
• Просторные апартаменты
• Высокий потолок 3 м во всей квартире
• Мраморные полы во всей квартире
• Отделанные мрамором стены на кухне и в главной ванной комнате
• Двойное остекление во всю высоту с немецкой подъемно-раздвижной фасадной системой Wicona
• Большие террасы со стеклянными балюстрадами и прямым доступом из гостиной и спален
• Отсутствие колонн или препятствующих конструкций во внутренних помещениях
• Изготовленные на заказ и встроенные шкафы и гардеробные со встроенным освещением и зеркалами во весь рост
• Высококачественная европейская бытовая техника - газовая варочная панель Siemens, газовая духовка Siemens, встроенный холодильник / морозильник SMEG, встроенная посудомоечная машина SMEG, встроенная плита SMEG.
• Современная итальянская кухня с кварцевыми столешницами и барной стойкой для завтрака
• Сантехника Bagno Design
• Туалетный столик с двойными раковинами
• Главная ванная комната оборудована тропическим душем и ванной
• Система домашней автоматизации с включенным освещением, кондиционером, шторами и AV
• Резиденции полностью подключены к высокоскоростному Интернету и телефону

СЕРВИСЫ В БАШНЯХ
• 24-часовой консьерж, охрана и услуги парковщика
• 30-метровый открытый бассейн с зоной отдыха 
• 2 красивых ландшафтных сада с зонами отдыха и развлечений
• Многофункциональная комната с выходом в сад на подиуме
•  Полностью оборудованный тренажерный зал и раздевалка

ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА
• Студия - 1 парковочное место
•1 спальня - 1 парковочное место
• 2 спальни - 1 парковочное место
• 3 спальни - 2-3 парковочных места*
• 4 спальни - 2-3 парковочных места*
• Пентхаус - 4-6 парковочных мест*
• Садовые участки - 1 парковочное место
• Лофты - 1 парковочное место
• Таунхаусы - 2-3 парковочных места*

* В зависимости от размера квартиры
Жилой комплекс CREEK VISTAS HEIGHTS от SOBHA REALTY -3 Bdr+m
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПРЕМИАЛЬНЫМ СТИЛЕМ ЖИЗНИ НЕДАЛЕКО ОТ ЦЕНТРА ДУБАЯ — CREEK VISTAS HEIGHTS.

Sobha Creek Vistas состоит из двух изысканных башен, расположенных рядом с оживленным центром Дубая, с высококачественной отделкой и неповторимым шармом, которому нет равных.
Насладитесь новым уровнем роскоши по исключительному адресу. Высота современной жизни в 64 этажах мастерства мирового уровня.
Сделанные на заказ резиденции с окнами во всю высоту, чтобы максимизировать всеохватывающий вид.
Окунитесь в ультрасовременный бассейн или поработайте над линиями загара у бассейна — выбор за вами.
Будьте лучше, благодаря полностью оборудованному тренажерному залу, который обещает исключительные условия, предназначенные для снятия дневного стресса каждый день.
Уловите пульс города, где отдых и удовольствие органично переплетаются с волшебными моментами в сообществе Хартленда.

Основные характеристики объекта:

- 3 спальня
- 4 ванные комнаты

- комната для прислуги

- Размер: 1887 кв. футов

- Вид на Burj Khalifa и Downtown

- выделенное парковочное
место
- детский и взрослый бассейн

- спортзал
- детская игровая площадка 

-инвестиционные возможности

Месторасположение:
- 15 мин до Dubai Mall и Бурдж Кхалифы
- рядом заповедник Рас-аль-Хор 
- две школы на территории Sobha Hartland
Жилой квартал Verdana
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Сильван-Инвест

ИДЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ЭКСКЛЮЗИВНОГО КОМПЛЕКСА VERDANA ОТ ЗАСТРОЙЩИКА REPORTAGE PROPERTIES, ДУБАЙ.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОПЛАТЕ КАЖДОГО ОБЪЕКТА.

КОМПЛЕКС
Комплекс Verdana задуман как живописный зеленый оазис, построенный посреди шумного мегаполиса. Он является частью крупного целевого района эмирата Dubai Investment Park.
Строительство комплекса началось во втором квартале 2022 года, а его передача в эксплуатацию запланирована на четвертый квартал 2024 года.

АПАРТАМЕНТЫ ОТ 87.550$

На территории расположен 10-этажный дом с квартирами разного метража.
- апартаменты - от 32 до 35 кв.м.
- однокомнатные квартиры - от 57 до 66 кв.м.
- двухкомнатные квартиры - от 86 до 89 кв.м.
- трехкомнатные квартиры - от 107 до 122 кв.м.
Все квартиры и апартаменты сдаются с готовой внутренней отделкой из высококачественных материалов и оборудованы премиальной сантехникой.

ТАУНХАУСЫ ОТ 172.550$
В проекте представлена малоэтажная застройка – это более 200 таунхаусов.
- однокомнатные Таунхаусы - от 60 до 64 кв.м + внутренний дворик от 2 до 5 соток.
- двухкомнатные Таунхаусы - от 93 до 103 кв.м + внутренний дворик от 4 до 10 соток.
- четырехкомнатные Таунхаусы - от 220 до 250 кв.м + внутренний дворик от 10 до 15 соток.
Все таунхаусы сдаются с готовой внутренней отделкой из высококачественных материалов и оборудованы премиальной сантехникой. Для каждого выделен уютный внутренний дворик! Предусмотрены просторные балконы или террасы, личная парковка, система центрального кондиционирования воздуха, прачечная.

ТЕРРИТОРИЯ КОМПЛЕКСА
На территории предусмотрен ряд удобств и развлечений:

- 2 взрослых и 2 детских бассейна
- современный тренажерный зал с фитнес-зоной
- живописные парки с прогулочными и беговыми дорожками
- детские игровые площадки
- уютные зоны отдыха
- общественный центр с магазинами разной направленности

ЛОКАЦИЯ
Verdana – часть востребованного делового района Dubai Investment Park. DIP задуман как экологичное многофункциональное комьюнити с большим разнообразием жилой и коммерческой недвижимости. Здесь предусмотрены все необходимые объекты инфраструктуры и разнообразные удобства для семейного отдыха и поддержания активного образа жизни. Также здесь есть промышленный сектор с коммерческими объектами, представительствами различных компаний и банков.

-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОПЛАТЕ КАЖДОГО ОБЪЕКТА.
-БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.
-ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СКИДКИ ПРИ 100% ОПЛАТЕ!
 

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