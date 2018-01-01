Жилой комплекс Современная резиденция Seapoint с пляжем и выходом на набережную, Emaar Beachfront, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Sterling by OMNIYAT - это роскошный жилой комплекс, состоящий из 2 потрясающих башен-близнецов, расположенных в самом сердце Дубая, между районом Бурдж-Халифа и Дубайским водным каналом.

С фасадом, отделанным матовым серебром, платиновые башни-близнецы Sterling выделяются как жемчужины Дубая, отражая жизнь города и сверкая его огнями и звездами в темноте ночи.

ВЛАДЕНИЕ

Собственность

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

• Башни-близнецы под названием Ист-Хаус и Вест-Хаус

• в 5 минутах ходьбы от торгового центра Dubai Mall и в 3 минутах от набережной Дубайского водного канала

• в 15 минутах езды от международного аэропорта Дубая

• Легкий доступ к Шейх Зайд-роуд, Аль-Хайл-роуд и Эмирейтс-роуд

• Высококачественная отделка в местах общего пользования и внутренних помещениях

• Потрясающий вид на Бурдж-Халифу и центр Дубая

• Жилой комплекс с башнями-близнецами, мансардами и ограниченной коллекцией просторных садовых единиц, роскошная редкость в районе Бурдж-Халифа.

• 3 пассажирских лифта и 1 служебный лифт на башню

• Специальные удобства для каждой башни

ХАРАКТЕРИСТИКИ АПАРТАМЕНТОВ

• Лифты расположены в углу, что обеспечивает конфиденциальность и спокойствие.

• Просторные апартаменты

• Высокий потолок 3 м во всей квартире

• Мраморные полы во всей квартире

• Отделанные мрамором стены на кухне и в главной ванной комнате

• Двойное остекление во всю высоту с немецкой подъемно-раздвижной фасадной системой Wicona

• Большие террасы со стеклянными балюстрадами и прямым доступом из гостиной и спален

• Отсутствие колонн или препятствующих конструкций во внутренних помещениях

• Изготовленные на заказ и встроенные шкафы и гардеробные со встроенным освещением и зеркалами во весь рост

• Высококачественная европейская бытовая техника - газовая варочная панель Siemens, газовая духовка Siemens, встроенный холодильник / морозильник SMEG, встроенная посудомоечная машина SMEG, встроенная плита SMEG.

• Современная итальянская кухня с кварцевыми столешницами и барной стойкой для завтрака

• Сантехника Bagno Design

• Туалетный столик с двойными раковинами

• Главная ванная комната оборудована тропическим душем и ванной

• Система домашней автоматизации с включенным освещением, кондиционером, шторами и AV

• Резиденции полностью подключены к высокоскоростному Интернету и телефону

СЕРВИСЫ В БАШНЯХ

• 24-часовой консьерж, охрана и услуги парковщика

• 30-метровый открытый бассейн с зоной отдыха

• 2 красивых ландшафтных сада с зонами отдыха и развлечений

• Многофункциональная комната с выходом в сад на подиуме

• Полностью оборудованный тренажерный зал и раздевалка

ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА

• Студия - 1 парковочное место

•1 спальня - 1 парковочное место

• 2 спальни - 1 парковочное место

• 3 спальни - 2-3 парковочных места*

• 4 спальни - 2-3 парковочных места*

• Пентхаус - 4-6 парковочных мест*

• Садовые участки - 1 парковочное место

• Лофты - 1 парковочное место

• Таунхаусы - 2-3 парковочных места*

* В зависимости от размера квартиры