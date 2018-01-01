Жилой комплекс Резиденция Marriott Residences с бассейном и фитнес-центром, Al Barsha South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 450,817
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О комплексе
Резиденция располагает подземной парковкой, садом и бассейном, спа-зоной, фитнес-центром, зоной отдыха, детским клубом, конференц-залом.Расположение и объекты поблизости
- Пляж Джумейра - 20 минут
- Бурдж Халифа - 15 минут
- Дубай Марина - 20 минут
- Пальма Джумейра - 17 минут
- Международный аэропорт Дубай - 30 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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