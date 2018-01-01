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Жилой комплекс Резиденция Marriott Residences с бассейном и фитнес-центром, Al Barsha South, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 450,817
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Жилой комплекс Резиденция Marriott Residences с бассейном и фитнес-центром, Al Barsha South, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Резиденция располагает подземной парковкой, садом и бассейном, спа-зоной, фитнес-центром, зоной отдыха, детским клубом, конференц-залом.

Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Джумейра - 20 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Дубай Марина - 20 минут
  • Пальма Джумейра - 17 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 30 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Резиденция Marriott Residences с бассейном и фитнес-центром, Al Barsha South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
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Резиденция располагает 5-уровневой парковкой, тренажерным залом, бассейном.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре Дубая.

  • Даунтаун - 4 минуты
  • Бурдж Халифа - 6 минут
  • Дубай Молл - 7 минут
  • Джумейра Бич - 9 минут
  • Бурдж-Аль-Араб - 16 минут
  • Пальма Джумейра - 20 минут
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Апартаменты в Cedar с 1-3 спальнями расположены в стильном жилом комплексе, состоящем из 4-х зданий, которые возвышаются над оживленной центральной площади.

Частные балконы и террасы пропускают большое количество естественного света и способствуют созданию расслабляющей атмосфере, с видом на пышный парк снаружи.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: площадь с магазинами и ресторанами, игровая площадка на открытом воздухе, бизнес-центр и коворкинг, пышная лужайка, где жители могут вести отдохнуть.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Creek Harbour — набережная площадью 8 км2 расширяет рамки представлений об архитектуре, дизайне и качестве жизни. Жизнь в Dubai Creek Harbour — это непосредственная близость к лучшим достопримечательностям.

Рядом:

  • 10 минут от Burj Khalifa
  • 15 минут от Dubai Int’l Airport
  • Заповедник дикой природы
  • Дом розовых фламинго
  • Яхт- клуб
  • Vida Hotel
  • Address Hotel
  • Пляж протяженностью 700 метров
  • Рестораны и кафе на набережной
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Красивая элитная резиденция располагает бассейнами, собственным пляжем, парком, зонами отдыха, ресторанами, тренажерным залом, спа-зоной, кинотеатром, круглосуточной охраной.

Расположение и объекты поблизости
  • Аквапарк - 5 минут
  • Торговый центр Накхил - 10 минут
  • Дубай Марина - 18 минут
  • Mall of Emirates - 20 минут
  • Джумейра Бич - 20 минут
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