Жилой комплекс Высотная резиденция Fashionz с бизнес-центром, бассейнами и спа, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 210,553
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О комплексе
Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, зоной для медитации, зонами отдыха, спортивными площадками, спа-зоной, бизнес-центром, зоной барбекю, кинотеатром на открытом воздухе, детской площадкой.
Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится между двумя основными автомагистралями страны.
- Международный аэропорт Дубай - 25 минут
- Дубай Молл - 20 минут
- Пальма Джумейра - 19 минут
- Бурдж-аль-Араб - 20 минут
- Пляж Джумейра - 19 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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