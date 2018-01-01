  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Жилой комплекс Высотная резиденция Fashionz с бизнес-центром, бассейнами и спа, JVT, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Высотная резиденция Fashionz с бизнес-центром, бассейнами и спа, JVT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 210,553
;
Жилой комплекс Высотная резиденция Fashionz с бизнес-центром, бассейнами и спа, JVT, Дубай, ОАЭ
1 / 16
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, зоной для медитации, зонами отдыха, спортивными площадками, спа-зоной, бизнес-центром, зоной барбекю, кинотеатром на открытом воздухе, детской площадкой.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится между двумя основными автомагистралями страны.

  • Международный аэропорт Дубай - 25 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Пальма Джумейра - 19 минут
  • Бурдж-аль-Араб - 20 минут
  • Пляж Джумейра - 19 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 2BR | Lamaa | Meraas
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 3BR | La Cote | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 1BR | Pool & Landscape view | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Резиденция Современная и уютная квартира!
Dubai Production City, ОАЭ
Вы просматриваете
Жилой комплекс Высотная резиденция Fashionz с бизнес-центром, бассейнами и спа, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 210,553
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Резиденция Современные апартаменты с выгодной локацией!
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: DDA Real Estate

Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок!

Современные апартаменты V Tower с выгодной локацией

Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно!

Мы предоставим Вам:


- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежых средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежых средств для оплаты.


V Tower - это современная жилая башня с 17-ю жилыми этажами. V Tower расположен в Дубае, одном из крупнейших развлекательных и жилых проектов в мире. Комплекс предоставляет жителям бассейн с регулируемой температурой, отдельные хорошо оборудованные тренажерные залы для мужчин и женщин, а также детскую игровую площадку. Доступные услуги включают круглосуточную охрану, услуги по управлению недвижимостью и услуги консьержа.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Лучшие в своем классе удобства и удобства;
- Круглосуточная охрана;
- Закрытая сбалансированная среда для жизни;
- Привлекательные варианты плана оплаты;
- Рядом с торговым центром мирового класса;
- Современные апартаменты и дуплексы.

ПЛЮСЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ:


- Автобусная остановка: 3 мин;
- Линия метро: Noor Bank (24 мин), Creek (20 мин);
- Подъездная дорога: Эмирейтс-роуд;
- Аэропорт: Международный аэропорт Дубая (29 мин) Международный аэропорт Аль-Мактум (38 мин);
- Аренда автомобилей: Экономный прокат автомобилей - Dubai Silicon Oasis (13 минут), Calder Rent A Car LLC (22 минуты);
- Вертодром: Вертолетная площадка (22 мин).

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:


- Недвижимость комплекса V Tower подходит для инвестирования. Жилые помещения комплекса станут комфортным местом для проживания деловых людей, молодых пар и семей с детьми;
- Рентабельность инвестиций достигает 6%

Проект привлекателен для инвестиций благодаря выгодному расположению и современному стилю!

ПОКАЖЕМ ОБЪЕКТ ЛИЧНО ИЛИ ОНЛАЙН, РАССКАЖЕМ У ВСЁ О НЕДВИЖИМОСТИ В ДУБАЕ!
ЗВОНИТЕ, ИЛИ ПИШИТЕ!
Многоквартирный жилой дом AZIZI Riviera 31
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: DOM REAL ESTATE

AZIZI Riviera 31

Сделка: Продажа
Категория: Квартира
Район: Мейдан
Спальни: 1
Ванные комнаты: 1
Вид: вид на сад
 Парковка: 1
Этаж: На верхнем этаже
 С мебелью: Без мебели
 Балкон: Да
Доступность: скоро передача
Застроенная площадь: 490 кв. футов.
Жилой комплекс Апартаменты под аренду с минимальной доходностью 7,5% в элитном отельном комплексе Five Palm на берегу моря, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Первоклассный апарт-отель прямо на пляже предлагает своим гостям рестораны, бассейны, СПА, места для проведения деловых встреч, банкетов и вечеринок. Это место знаменито своим 150 метровым песчаным пляжем и ночным клубом на крыше здания.

Комплекс включает 470 роскошных номеров, которые обставлены изысканной мебелью. Из окон открывается потрясающий вид на море, гавань и город.

Удобства и оснащение в доме
  • оборудованная кухня
  • окна во всю длину
  • кровати королевского размера
  • высокоскоростной Интернет
  • лучший мрамор
  • ванные комнаты оснащены отдельной ванной и душем
Преимущества

Апартаменты в этом комплексе уже успешно сдаются в аренду и размещены на самых популярных сайтах, включая Booking и Tripadvisor.

Владельцам распределяется 40% от дохода по системе пула.

Средняя доходность за прошлый год составила 7,5% нетто. В 2022 году ожидается доходность 9-10%.

Владелец имеет право проживать в номере 14 дней в году.

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости
  • Комплекс расположен прямо у "основания" пальмы, рядом с Дубай Марина.
  • Дубай Интернет Сити всего в 5 км.
  • Ближайшее поле для гольфа в 7 км.
  • Госпиталь в 8,5 км.
  • Дубай Хиллс Молл в 14 км.
  • Международный аэропорт в 40 км.
Realting.com
Перейти