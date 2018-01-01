Жилой комплекс Высотная резиденция Fashionz с бизнес-центром, бассейнами и спа, JVT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2023

Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок!



Современные апартаменты V Tower с выгодной локацией



Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно!



Мы предоставим Вам:



- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;

- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;

- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;

- Бесплатное юридическое сопровождение;

- Гарантию безопасности переводов при сделке;

- Помощь в переводе денежых средств для оплаты;

- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;

- Помощь в переводе денежых средств для оплаты.





V Tower - это современная жилая башня с 17-ю жилыми этажами. V Tower расположен в Дубае, одном из крупнейших развлекательных и жилых проектов в мире. Комплекс предоставляет жителям бассейн с регулируемой температурой, отдельные хорошо оборудованные тренажерные залы для мужчин и женщин, а также детскую игровую площадку. Доступные услуги включают круглосуточную охрану, услуги по управлению недвижимостью и услуги консьержа.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:



- Лучшие в своем классе удобства и удобства;

- Круглосуточная охрана;

- Закрытая сбалансированная среда для жизни;

- Привлекательные варианты плана оплаты;

- Рядом с торговым центром мирового класса;

- Современные апартаменты и дуплексы.



ПЛЮСЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ:



- Автобусная остановка: 3 мин;

- Линия метро: Noor Bank (24 мин), Creek (20 мин);

- Подъездная дорога: Эмирейтс-роуд;

- Аэропорт: Международный аэропорт Дубая (29 мин) Международный аэропорт Аль-Мактум (38 мин);

- Аренда автомобилей: Экономный прокат автомобилей - Dubai Silicon Oasis (13 минут), Calder Rent A Car LLC (22 минуты);

- Вертодром: Вертолетная площадка (22 мин).



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:



- Недвижимость комплекса V Tower подходит для инвестирования. Жилые помещения комплекса станут комфортным местом для проживания деловых людей, молодых пар и семей с детьми;

- Рентабельность инвестиций достигает 6%



Проект привлекателен для инвестиций благодаря выгодному расположению и современному стилю!



ПОКАЖЕМ ОБЪЕКТ ЛИЧНО ИЛИ ОНЛАЙН, РАССКАЖЕМ У ВСЁ О НЕДВИЖИМОСТИ В ДУБАЕ!

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