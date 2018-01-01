Жилой комплекс Новая резиденция Petalz с бассейном и спортивными площадками, International City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 266,783
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О комплексе
Резиденция располагает бассейном и зонами отдыха, тренажерным залом на открытом воздухе, детской площадкой и беседками, кинотеатром под открытым небом, теннисным кортом и баскетбольной площадкой.
Окончание строительства - август 2025 года.Расположение и объекты поблизости
- Пляж Джумейра - 27 минут
- Бурдж Халифа - 24 минуты
- Дубай Молл - 24 минуты
- Дубай Марина - 34 минуты
- Международный аэропорт Дубай - 14 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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