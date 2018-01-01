  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Жилой комплекс Новая резиденция Petalz с бассейном и спортивными площадками, International City, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Petalz с бассейном и спортивными площадками, International City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 266,783
;
Жилой комплекс Новая резиденция Petalz с бассейном и спортивными площадками, International City, Дубай, ОАЭ
1 / 16
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Резиденция располагает бассейном и зонами отдыха, тренажерным залом на открытом воздухе, детской площадкой и беседками, кинотеатром под открытым небом, теннисным кортом и баскетбольной площадкой.

Окончание строительства - август 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Джумейра - 27 минут
  • Бурдж Халифа - 24 минуты
  • Дубай Молл - 24 минуты
  • Дубай Марина - 34 минуты
  • Международный аэропорт Дубай - 14 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом The Signature Tower - SOBHA
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 3BR | Bayshore | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Резиденция Апартаменты в живописном центральном районе!
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс ASAYEL в Madinat Jumeirah Living - 4bdr+maid
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Palace Residence North с панорамным видом и ресторанами, прямо на набережной, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция Petalz с бассейном и спортивными площадками, International City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 266,783
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Damac Bay 2 | Seaview Apartment | Ultra Luxury
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Damac properties

Беверли-Хиллз Драйв в Trump Estates - калифорнийская жизнь во всей красе. Расположенный в международном гольф-клубе Trump, он предлагает поистине необычный образ жизни, пропитанный природой, природой и самой сущностью роскоши.

Испытайте богатство, насколько глаз может видеть, с живописными видами со всех точек направления. Возьмите с собой виды на озера, мягкие зеленые холмы, захватывающие закаты и многое другое.

Сады охватывают всю общину, служа естественными расширениями вилл. Активные и спокойные хабы мягко уговаривают вас вести более уличный образ жизни.


Что касается самих вилл, от гостиной и столовой до кухни и за ее пределами, то первый этаж каждого блока продуман. Если хотите, это может быть просто уютное семейное пространство или большой зал для развлечения друзей.

Окунитесь в рай на Беверли Хиллз Драйв.


Это не адрес. Это утверждение.

Всемирно признанный бренд элитной недвижимости, The Trump Organization привносит роскошь и утонченность в портфель интересных направлений, охватывающих весь мир –, от жилой и коммерческой недвижимости до виноградников, поместий, курорты и поля для гольфа чемпионата.

Сообщество

DAMAC Hills - это автономное сообщество мирового класса, состоящее из вилл, апартаментов и отеля. Сообщество Trump International Golf Club Dubai также предлагает около четырех миллионов квадратных футов парковых насаждений, предлагающих различные тематические зоны для отдыха, включая спортивные площадки, скейт-парк, бассейн с волнами, ласки фермы, парк для собак и многое другое.
Жилой комплекс Большая резиденция Keturah Reserve с бассейнами, садами и бизнес-центром, MBR, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты и трехэтажные таунхаусы.

Каждый таунхаус имеет парковку и бассейн, террасу и зону барбекю.

Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, тренажерными залами, студией йоги и пилатеса, парком и ухоженными садами, спортивными площадками, зонами барбекю, кинотеатром, детским садом, бизнес-центром, спа-центром.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Супермаркет - 4,1 км
  • Аптека - 4,1 км
  • Аэропорт - 26 км
  • Бурдж Халифа - 11,7 км
  • Море - 12 км
  • Даунтаун Дубай - 7 минут
  • Пальма Джумейра - 30 минут
Жилой комплекс Футуристический жилой комплекс Safa Two с дизайнерской отделкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Этот проект ведётся в сотрудничестве с швейцарским ювелирным брендом, который отвечает за дизайн помещений.

Квартиры обустроены зелёными террасами, а по сторонам здания планируются висячие сады.

На территории комплекса есть искусственный пляж, четыре бассейна, детская площадка, тренажёрный зал, спа, кафе и рестораны.

Застройщик предлагает рассрочку на 5 лет.

Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс расположен рядом с Sheikh Zayed Road, в 10 минутах езды на машине от Даунтауна и от пляжа. Здание находится рядом со входом в Safa Park — парк площадью около 64 гектаров. Окна квартир выходят как на город, так и на Дубайский канал и Персидский залив.

Realting.com
Перейти