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Жилой комплекс Большая резиденция Keturah Reserve с бассейнами, садами и бизнес-центром, MBR, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 704,239
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Жилой комплекс Большая резиденция Keturah Reserve с бассейнами, садами и бизнес-центром, MBR, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются апартаменты и трехэтажные таунхаусы.

Каждый таунхаус имеет парковку и бассейн, террасу и зону барбекю.

Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, тренажерными залами, студией йоги и пилатеса, парком и ухоженными садами, спортивными площадками, зонами барбекю, кинотеатром, детским садом, бизнес-центром, спа-центром.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Супермаркет - 4,1 км
  • Аптека - 4,1 км
  • Аэропорт - 26 км
  • Бурдж Халифа - 11,7 км
  • Море - 12 км
  • Даунтаун Дубай - 7 минут
  • Пальма Джумейра - 30 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются элитные апартаменты с живописным видом.

Резиденция украшена уникальными водными украшениями. Здесь вы найдете два красивых бассейна, поле для гольфа, пешеходные и велосипедные дорожки, теннисные корты и спортивные площадки, тренажерный зал, ухоженные зеленые зоны, сауну и баню, зону барбекю, конюшни, зоны для домашних животных и выгула собак, торговый центр.

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Оплата
  • Депозит - 15%
  • 1 платеж 5% - в течение 3 месяцев с даты покупки
  • 2 платеж 5% - в течение 6 месяцев с даты покупки
  • 3 платеж 5% - в течение 9 месяцев с даты покупки
  • 4 платеж 5% - в течение 12 месяцев с даты покупки
  • 5 платеж 5% - в течение 15 месяцев с даты покупки
  • 6 платеж 5% - в течение 18 месяцев с даты покупки
  • 7 платеж 5% - в течение 21 месяца с даты покупки
  • 8 платеж 5% - в течение 24 месяцев с даты покупки
  • 9 платеж 5% - в течение 27 месяцев с даты покупки
  • 10 платеж 5% - в течение 30 месяцев с даты покупки
  • 11 платеж 5% - в течение 33 месяцев с даты покупки
  • 12 платеж 30% - по окончании строительства
Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Марина - 17 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 29 минут
Многоквартирный жилой дом 2BR | Reva Residence | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Reva Residence от Damac Properties

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 901 кв.
  • Прачечная / Зона хранения
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Медицинский центр
  • Ресторан и Кафе
  • Розничная и столовая
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Сад и парк
  • Спа и Сауна
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • больница
  • Школа и Институт
  • Фитнес-центр
  • Йога и Медитация
  • Зона пара
  • Консьерж-стол
  • Ландшафтный сад

Расположение рядом;

  • Дубай Молл – 10 минут
  • Пальма Джумейра – 20 минут
  • Бурдж Аль Араб – 20 минут
  • Прогулка JBR – 25 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 3BR | Cavalli Couture | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительную 3-комнатную квартиру, расположенную в Дубайском водном канале, известном как Cavalli Couture by Damac.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 30%

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • Лифт
  • Прогулка в шкафчике
  • Область магазина
  • полезность
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Детская игровая площадка
  • Доступ к пляжу
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Зеленое окружение
  • Спортивный корт
  • Пляжный волейбол
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Водная активность
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация
  • Зал для вечеринок
  • Клубный дом

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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