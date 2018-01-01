Жилой комплекс Большая резиденция Keturah Reserve с бассейнами, садами и бизнес-центром, MBR, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 704,239
1 / 20
О комплексе
Предлагаются апартаменты и трехэтажные таунхаусы.
Каждый таунхаус имеет парковку и бассейн, террасу и зону барбекю.
Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, тренажерными залами, студией йоги и пилатеса, парком и ухоженными садами, спортивными площадками, зонами барбекю, кинотеатром, детским садом, бизнес-центром, спа-центром.
Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.Расположение и объекты поблизости
- Супермаркет - 4,1 км
- Аптека - 4,1 км
- Аэропорт - 26 км
- Бурдж Халифа - 11,7 км
- Море - 12 км
- Даунтаун Дубай - 7 минут
- Пальма Джумейра - 30 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
Оставить заявку
Похожие комплексы
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Другие комплексы