Жилой комплекс Большая резиденция Keturah Reserve с бассейнами, садами и бизнес-центром, MBR, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Reva Residence от Damac Properties

Удобства и удобства;

2 спальни

2 ванны

без мебели

BUA; 901 кв.

Прачечная / Зона хранения

Балкон / Терраса

Лобби, Лифт и Зона ожидания

Приемная зона

Район барбекю

Бассейн

тренажерный зал

Детская игровая площадка

Медицинский центр

Ресторан и Кафе

Розничная и столовая

Супермаркет и Торговая зона

Сад и парк

Спа и Сауна

Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой

Спортивный корт

Общественный зал

больница

Школа и Институт

Фитнес-центр

Йога и Медитация

Зона пара

Консьерж-стол

Ландшафтный сад

Расположение рядом;

Дубай Молл – 10 минут

Пальма Джумейра – 20 минут

Бурдж Аль Араб – 20 минут

Прогулка JBR – 25 минут

Международный аэропорт Дубая – 15 минут

Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284