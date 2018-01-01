  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Жилой комплекс Элитные таунхаусы в закрытой резиденции Anya с бассейнами и парком, Arabian Ranches III, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Элитные таунхаусы в закрытой резиденции Anya с бассейнами и парком, Arabian Ranches III, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 568,714
;
Жилой комплекс Элитные таунхаусы в закрытой резиденции Anya с бассейнами и парком, Arabian Ranches III, Дубай, ОАЭ
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются светлые таунхаусы с крытыми парковочными местами и живописными видами.

Резиденция располагает детскими и спортивными площадками, парком и клубом, тренажерным залом, бассейнами и зонами отдыха.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
  • Международный аэропорт - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Похожие комплексы
Резиденция Элегантная вилла с семейной концепцией!
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Emerald с бассейнами и детскими площадками рядом с Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современные дизайнерские апартаменты на берегу океана, с балконами, террасами и бассейнами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Отельные апартаменты с панорамным видом
Дубай, ОАЭ
Жилой квартал Ellington
Дубай, ОАЭ
от € 124,285
Вы просматриваете
Жилой комплекс Элитные таунхаусы в закрытой резиденции Anya с бассейнами и парком, Arabian Ranches III, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 568,714
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Bayshore | Emaar
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам апартаменты с 1 спальней, расположенные в гавани Дубай-Крик, известной как Bayshore от Emaar.

Основные моменты;

  • Удобства и удобства в продаже являются одними из лучших
  • Безмятежная и спокойная среда для спокойного жилого пространства
  • Премиум интерьеры и высококачественные фитинги
  • Отличный вид на окрестности и доступ к частному пляжу
  • В нескольких минутах ходьбы от пристани Дубай Крик

Удобства и фасилитаторы;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 682 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Автостоянка
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Спортивный корт
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Рестораны и магазины
  • Спа и Сауна
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Резиденция Квартира в потрясающем культовом районе Дубая!
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2025
Застройщик: DDA Real Estate

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок!

Park Horizon – новый элитный жилой комплекс от всемирно известного девелопера Emaar Properties, расположенный в популярном комьюнити смешанной застройки Dubai Hills Estate. Проект будет состоять из двух башен, в которых разместятся 300 просторных резиденций: апартаменты с 1–3 спальнями общей площадью от 61 кв. м до 213 кв. м, а также эксклюзивная коллекция двухэтажных таунхаусов с двумя спальнями. Во всех типах недвижимости предусмотрены зоны для отдыха на открытом воздухе: жители верхних этажей смогут расслабиться после дневной суеты на балконе или террасе, а резиденты жилых единиц, расположенных на уровне подиума, смогут провести время с семьей и друзьями или почитать книгу в собственном зеленом саду.

Внутри Park Horizon предусмотрены все необходимые удобства для комфорта резидентов всех возрастов:

- бассейны для взрослых и детей;
- многоцелевой зал;
- детская комната;
- оснащенный самым современным оборудованием тренажерный зал;
- подиум с ландшафтным дизайном и открытые площадки для отдыха.

Резиденты Park Horizon получат прямой доступ к находящемуся в нескольких минутах ходьбы Dubai Hills Park – самому длинному из парков, расположенных в пределах комьюнити в Дубае.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:


- Комиссия 0%;
- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;
- Рентабельность инвестиций от 7%;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.

ПЛЮСЫ РАБОТЫ С НАМИ:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Работаем без комиссии.

Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Дубае! Консультация бесплатно!


 
Резиденция Апартаменты в зелёном районе!
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: DDA Real Estate

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок!

Апартаменты Creek Vistas Grande в одном из самых зелёных районов Дубая с 2 спальнями по выгодной цене!

Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно!

Мы предоставим Вам:


- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.


Sobha Creek Vista Grande – новая коллекция апартаментов премиум-класса в районе MBR City, строительство которой запускает международный девелопер Sobha Realty. Башня завершит застройку комьюнити Sobha Hartland, а из ее окон будут открываться шикарные виды на Burj Khalifa и горизонт Downtown Dubai.

ВЫСОКОКЛАССНЫЕ УДОБСТВА:


- бассейн;
- поликлиника;
- зона медитации;
- тренажерный зал;
- детская игровая площадка;
- зона барбекю.

В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ:
- 3 просторных парка;
- широкий выбор кафе, ресторанов, мест для отдыха и развлечений;
- больница, детские сады и школы;
- поле для гольфа;

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
Sobha Hartland относится к freehold-зонам, поэтому иностранцы могут купить здесь недвижимость в личную собственность и далее распоряжаться ею по своему усмотрению: сдавать в аренду, продавать, передавать по наследству.
Кроме того, приобретение апартаментов в Sobha Creek Vista Grande дает инвестору право на получение долгосрочной визы резидента – как для себя, так и для всех членов семьи. Резиденты ОАЭ могут воспользоваться всеми преимуществами местной системы налогообложения, в том числе избавить себя от уплаты налогов на прибыль.
Доходность от аренды резиденций в этом комьюнити составит порядка 8%.

Звоните или пишите!

Подберём апартаменты под Ваш личный запрос! Бесплатно проконсультируем по объектам Дубая!

Realting.com
Перейти