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Жилой комплекс Новая резиденция Mykonos с пляжем и зонами отдыха, Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 612,586
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Жилой комплекс Новая резиденция Mykonos с пляжем и зонами отдыха, Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются таунхаусы с террасами, садами и парковочными местами.

Резиденция располагает зонами отдыха, пляжем и пляжным клубом, бассейном и парками.

Окончание строительства - октябрь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралями, школами и медицинскими центрами.

  • Дубай Марина - 30 минут
  • Бизнес-Бэй - 30 минут
  • Даунтаун Дубай - 30 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 40 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новая резиденция Mykonos с пляжем и зонами отдыха, Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 612,586
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Удобства и оснащение в доме
  • Панорамные окна
  • Встроенные шкафы
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой, детским садом, полем для гольфа.

  • Бурдж-Халифа - 27,3 км
  • Международный аэропорт - 32 км
  • Море - 17,1 км
  • Пальма Джумейра - 25 минут
  • Дубай Марина - 25 минут
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Удобства и оснащение в доме
  • Бытовая техника (холодильник, стиральная машина, плита и вытяжка)
  • Кондиционеры
  • Окна с двойным остеклением
  • ТВ
  • Спутниковая антенна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со станцией метро, торговыми центрами и Экспо 2020.

  • Экспо 2020 - 14 минут
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  • Дубай Марина - 10 минут
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Oxford Gardens – новый жилой комплекс премиум-класса от застройщика Iman Developers. Располагаясь в развитом и привлекательном районе Arjan данный проект предлагает покупателям жизнь в окружении первозданной природы и современной инфраструктуры.

Необычная архитектура моментально выделяет Oxford Gardens среди других жилых проектов. Элегантное сочетание фасадных линий, соединяющих этажи сооружения, белоснежных цветовых оттенков, полустеклянных балконов создает по-настоящему футуристический образ, привлекающий взгляд.

В 10-этажном жилом комплексе представлен широкий выбор недвижимости, который особенно востребован среди покупателей и инвесторов: функциональные и продуманные студии, просторные апартаменты с 1, 2 и 4 спальнями. Каждая резиденция отличается превосходными планировками, а панорамное остекление создает ощущение еще большего простора.

Инфраструктура:
Перед резидентами открывается широкий выбор удобств с эксклюзивным доступом:

- Двухуровневое лобби с общественными пространствами для отдыха;
- Лаунж-зоны;
- Инфинити-бассейн;
- Фитнес-зал с современными тренажерами;
- Зона для йоги;
- Детские игровые площадки;
- Детский бассейн;
- Зоны для барбекю;
- Библиотека;
- Зарядные станции для автомобилей;
- Кинотеатр под открытым небом;
- Спортивные площадки.

Расположение:
Потрясающее расположение в Dubailand открывает жителям доступ к обильно развитой инфраструктуре района. Все, что необходимо для полноценной и комфортной жизни, располагается в 5-10 минутах езды на автомобиле: начиная от детских садов и школ, и заканчивая магазинами и супермаркетами.

При этом жители комплекса не лишены доступа в другие районы эмирата, где расположены ключевые туристические достопримечательности и объекты. Находясь среди главных транспортных магистралей, каждый резидент Oxford Gardens может быстро добраться до популярных районов и объектов.

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!

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