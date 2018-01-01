Жилой комплекс Новая резиденция Mykonos с пляжем и зонами отдыха, Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 612,586
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О комплексе
Предлагаются таунхаусы с террасами, садами и парковочными местами.
Резиденция располагает зонами отдыха, пляжем и пляжным клубом, бассейном и парками.
Окончание строительства - октябрь 2026 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралями, школами и медицинскими центрами.
- Дубай Марина - 30 минут
- Бизнес-Бэй - 30 минут
- Даунтаун Дубай - 30 минут
- Международный аэропорт Дубай - 40 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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