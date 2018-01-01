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Жилой комплекс Комплекс таунхаусов Camelia с собственным пляжем, Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 327,472
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Жилой комплекс Комплекс таунхаусов Camelia с собственным пляжем, Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются просторные современные таунхаусы с собственными садами.

Резиденция располагает собственным пляжем, бассейнами и аквапарком, кинотеатром под открытым небом, спортивными площадками.

Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Марина - 30 минут
  • Даунтаун Дубай - 35 минут
  • Пальма Джумейра - 35 минут
  • Бурдж Халифа - 37 минут
  • Международный аэропорт - 30 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Комплекс таунхаусов Camelia с собственным пляжем, Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 327,472
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | La Sirene | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить удивительную квартиру с 2 спальнями, расположенную в La Sirene, Порт-де-ла-Мер, Дубай.

La Sirene от Meraas - это подсообщество, которое представляет коллекцию квартир в собственность. Испытайте жизнь на краю нетронутой береговой линии Дубая и примите вдохновенный морской образ жизни, который предлагает больше для изучения

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1277 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Шоппинг и супермаркет
  • Доступ к пляжу
  • Пляжный волейбол
  • Марина и Яхта
  • мечеть
  • Водная активность
  • услуги
  • Ресторан и Кафе
  • Рестораны и магазины
  • 24/7 Безопасность
  • CCTV
  • Пожарные

Расположение рядом;

  • Пляж La Mer ( 05 минут )
  • Центр города Дубай ( 10 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 15 минут )
  • Palm Jumeirah ( 20 минут )
  • Бурдж Аль Араб ( 25 минут )
  • Прогулка JBR ( 30 минут )
  • Международный аэропорт Аль-Мактум ( 45 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 
Многоквартирный жилой дом 3BR | Ocean House | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Ocean House от Ellington

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 40%
  • На передачу – 40%

Удобства и фасилиты;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 4769 кв.
  • Кухня Prep & Show
  • Область магазина
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Район барбекю
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Зона отдыха
  • Школа и Институт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • Открытый кинотеатр
  • Конференц-зал и рабочая зона
  • Клубный салон
  • Тихая зеленая зона
  • Общественный зал

Соседнее соседство;

  • Акация Авеню – 3,6 км
  • Аль Суфу – 3,7 км
  • Сады Суфу – 3,8 км
  • Dubai Media City – 4,5 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс PAGANI Tower с уникальным дизайном и видом на водный канал и небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Проект – это жилое здание в центре Дубая, спроектированное Horacio Pagani.

Жилой комплекс в виде уникальной башни с необычным дизайном: извилистые изгибы и стеклянная сфера наверху здания.

Выгодная локация здания позволяет наслаждаться лучшими панорамными видами Дубая. На юго-восточной стороне жильцы могут насладиться умиротворяющим видом на водный канал – Dubai Canal и часть района Business Bay. На северной стороне - вид небоскреб Бурдж-Халифа - самое высокое здание в мире.

В комплексе есть апартаменты различной планировки: стандартные юниты, дуплексы, пентхаусы с 2-4 спальнями и открытыми пространствами.

Расположение и объекты поблизости

Здание находится недалеко от основных достопримечательностях Дубая:

  • Водный канал Dubai Canal - туристическая достопримечательность протяженностью 3,2 км
  • Dubai Mall - крупнейший в мире торгово-развлекательный комплекс
  • Фонтан Дубай - самый высокий в мире фонтан с захватывающим и зрелищным сочетанием воды, музыки и света
  • Бурдж-Халифа - самое высокое здание в мире
  • Dubai Opera - многоформатный центр искусств, рассчитанный на 2000 мест.
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