Жилой комплекс Комплекс таунхаусов Camelia с собственным пляжем, Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить удивительную квартиру с 2 спальнями, расположенную в La Sirene, Порт-де-ла-Мер, Дубай.
La Sirene от Meraas - это подсообщество, которое представляет коллекцию квартир в собственность. Испытайте жизнь на краю нетронутой береговой линии Дубая и примите вдохновенный морской образ жизни, который предлагает больше для изучения
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 3 ванны
- без мебели
- BUA; 1277 кв.
- Порошковая комната
- Прачечная
- Прогулка в шкафчике
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- приемная
- тренажерный зал
- Бассейн
- Район барбекю
- Фитнес-центр
- Спортивный корт
- Шоппинг и супермаркет
- Доступ к пляжу
- Пляжный волейбол
- Марина и Яхта
- мечеть
- Водная активность
- услуги
- Ресторан и Кафе
- Рестораны и магазины
- 24/7 Безопасность
- CCTV
- Пожарные
Расположение рядом;
- Пляж La Mer ( 05 минут )
- Центр города Дубай ( 10 минут )
- Международный аэропорт Дубая ( 15 минут )
- Palm Jumeirah ( 20 минут )
- Бурдж Аль Араб ( 25 минут )
- Прогулка JBR ( 30 минут )
- Международный аэропорт Аль-Мактум ( 45 минут )
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284