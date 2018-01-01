Жилой комплекс Элитная резиденция Cavalli Couture на берегу канала, Al Safa, Дубай, ОАЭ

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок!
Апартаменты Creek Vistas Grande в одном из самых зелёных районов Дубая с 2 спальнями по выгодной цене!
Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно!
Мы предоставим Вам:
- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.
Sobha Creek Vista Grande – новая коллекция апартаментов премиум-класса в районе MBR City, строительство которой запускает международный девелопер Sobha Realty. Башня завершит застройку комьюнити Sobha Hartland, а из ее окон будут открываться шикарные виды на Burj Khalifa и горизонт Downtown Dubai.
ВЫСОКОКЛАССНЫЕ УДОБСТВА:
- бассейн;
- поликлиника;
- зона медитации;
- тренажерный зал;
- детская игровая площадка;
- зона барбекю.
В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ:
- 3 просторных парка;
- широкий выбор кафе, ресторанов, мест для отдыха и развлечений;
- больница, детские сады и школы;
- поле для гольфа;
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
Sobha Hartland относится к freehold-зонам, поэтому иностранцы могут купить здесь недвижимость в личную собственность и далее распоряжаться ею по своему усмотрению: сдавать в аренду, продавать, передавать по наследству.
Кроме того, приобретение апартаментов в Sobha Creek Vista Grande дает инвестору право на получение долгосрочной визы резидента – как для себя, так и для всех членов семьи. Резиденты ОАЭ могут воспользоваться всеми преимуществами местной системы налогообложения, в том числе избавить себя от уплаты налогов на прибыль.
Доходность от аренды резиденций в этом комьюнити составит порядка 8%.
Звоните или пишите!
Подберём апартаменты под Ваш личный запрос! Бесплатно проконсультируем по объектам Дубая!