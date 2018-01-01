Жилой комплекс Элитная резиденция Cavalli Couture на берегу канала, Al Safa, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2025

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Апартаменты Creek Vistas Grande в одном из самых зелёных районов Дубая с 2 спальнями по выгодной цене!



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- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;

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- Бесплатное юридическое сопровождение;

- Гарантию безопасности переводов при сделке;

- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;

- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;

- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.





Sobha Creek Vista Grande – новая коллекция апартаментов премиум-класса в районе MBR City, строительство которой запускает международный девелопер Sobha Realty. Башня завершит застройку комьюнити Sobha Hartland, а из ее окон будут открываться шикарные виды на Burj Khalifa и горизонт Downtown Dubai.



ВЫСОКОКЛАССНЫЕ УДОБСТВА:



- бассейн;

- поликлиника;

- зона медитации;

- тренажерный зал;

- детская игровая площадка;

- зона барбекю.



В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ:

- 3 просторных парка;

- широкий выбор кафе, ресторанов, мест для отдыха и развлечений;

- больница, детские сады и школы;

- поле для гольфа;



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:

Sobha Hartland относится к freehold-зонам, поэтому иностранцы могут купить здесь недвижимость в личную собственность и далее распоряжаться ею по своему усмотрению: сдавать в аренду, продавать, передавать по наследству.

Кроме того, приобретение апартаментов в Sobha Creek Vista Grande дает инвестору право на получение долгосрочной визы резидента – как для себя, так и для всех членов семьи. Резиденты ОАЭ могут воспользоваться всеми преимуществами местной системы налогообложения, в том числе избавить себя от уплаты налогов на прибыль.

Доходность от аренды резиденций в этом комьюнити составит порядка 8%.



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