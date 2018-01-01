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Жилой комплекс Элитная резиденция Cavalli Couture на берегу канала, Al Safa, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 4,114,463
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Жилой комплекс Элитная резиденция Cavalli Couture на берегу канала, Al Safa, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются эксклюзивные меблированные апартаменты с собственными инфинити-бассейнами с водопадом и панорамным видом на город и канал.

Резиденция располагает кафе, тропическим садом, лагуной с баром и рестораном, тренажерным залом, зоной отдыха и спа-зоной, массажными кабинетами.

Окончание строительства - 31 мая 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с Шейх-Зайед-Роад.

  • Даунтаун Дубай - 10 минут езды
  • Бизнес-Бэй - 10 минут езды
  • Бурдж Халифа - 10 минут езды
  • Дубай Опера - 10 минут езды
  • Международный аэропорт Дубай - 35 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Элитная резиденция Cavalli Couture на берегу канала, Al Safa, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 4,114,463
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются меблированные апартаменты с балконами и живописным видом на город.

Резиденция располагает баскетбольной площадкой и теннисным кортом, бассейнами, сауной и парной, детской площадкой, тренажерным залом, зоной барбекю.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре Дубая.

  • Джумейра Бич - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
Резиденция Апартаменты в зелёном районе!
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: DDA Real Estate

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Апартаменты Creek Vistas Grande в одном из самых зелёных районов Дубая с 2 спальнями по выгодной цене!

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Sobha Creek Vista Grande – новая коллекция апартаментов премиум-класса в районе MBR City, строительство которой запускает международный девелопер Sobha Realty. Башня завершит застройку комьюнити Sobha Hartland, а из ее окон будут открываться шикарные виды на Burj Khalifa и горизонт Downtown Dubai.

ВЫСОКОКЛАССНЫЕ УДОБСТВА:


- бассейн;
- поликлиника;
- зона медитации;
- тренажерный зал;
- детская игровая площадка;
- зона барбекю.

В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ:
- 3 просторных парка;
- широкий выбор кафе, ресторанов, мест для отдыха и развлечений;
- больница, детские сады и школы;
- поле для гольфа;

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
Sobha Hartland относится к freehold-зонам, поэтому иностранцы могут купить здесь недвижимость в личную собственность и далее распоряжаться ею по своему усмотрению: сдавать в аренду, продавать, передавать по наследству.
Кроме того, приобретение апартаментов в Sobha Creek Vista Grande дает инвестору право на получение долгосрочной визы резидента – как для себя, так и для всех членов семьи. Резиденты ОАЭ могут воспользоваться всеми преимуществами местной системы налогообложения, в том числе избавить себя от уплаты налогов на прибыль.
Доходность от аренды резиденций в этом комьюнити составит порядка 8%.

Звоните или пишите!

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Многоквартирный жилой дом 3BR | La Voile | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 3 спальнями, расположенные в La Voile by Meraas в La Mer

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1880 кв.
  • Прачечная
  • Store-область
  • Порошковая комната
  • Горничная комната
  • Балкон / Терраса
  • Открытая кухня
  • Встроенный в гардеробе
  • Лобби, лифт и зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • 24/7 Безопасность
  • Рестораны и магазины
  • Ресторан и Кафе
  • Фитнес-центр
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Спортивный корт
  • Вид на море
  • Доступ к пляжу
  • Марина и яхт-клуб
  • Пляжный волейбол
  • мечеть
  • Водная активность
  • Пешеходные тропы
  • Взгляды сообщества

Расположение рядом;

  • Пляж Ла Мер – 05 минут
  • Центр города Дубай – 10 минут
  • Городская прогулка – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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