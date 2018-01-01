Жилой комплекс Новая высотная резиденция Elegance Tower с бассейном и спа в центре района Downtown Dubai, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 521,677
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О комплексе
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город.
Резиденция располагает открытым бассейном, детской площадкой, тренажерным залом, магазинами, спа-зоной и сауной, парковкой.
Окончание строительства - 2026 год.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре района Даунтаун Дубай, всего в нескольких метрах от Бизнес-Бэй.
- Международный аэропорт Дубай - 15 минут езды
- Дубай Молл - 500 метров
- Бурдж Халифа - 1,5 км
- Море - 4,5 км
- Пляж Джумейра - 15 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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