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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Elegance Tower с бассейном и спа в центре района Downtown Dubai, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 521,677
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Elegance Tower с бассейном и спа в центре района Downtown Dubai, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город.

Резиденция располагает открытым бассейном, детской площадкой, тренажерным залом, магазинами, спа-зоной и сауной, парковкой.

Окончание строительства - 2026 год.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре района Даунтаун Дубай, всего в нескольких метрах от Бизнес-Бэй.

  • Международный аэропорт Дубай - 15 минут езды
  • Дубай Молл - 500 метров
  • Бурдж Халифа - 1,5 км
  • Море - 4,5 км
  • Пляж Джумейра - 15 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Elegance Tower с бассейном и спа в центре района Downtown Dubai, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 521,677
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Seapoint | Emaar Beachfront
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную на берегу моря в Эмааре, известную как Seapoint от Emaar.

Основные моменты;

  • 1,5 км нетронутого пляжа
  • Доступны варианты отдыха и развлечений мирового класса
  • В нескольких шагах от Marina & Yacht club
  • Привлекательные и выполнимые варианты плана платежей
  • Хорошо связанный рай с удобствами на набережной
  • Прямой доступ к набережной с широким спектром в розницу и рестораны

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 763 кв.
  • Прачечная
  • Открытая кухня
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Спортивный корт
  • Частный доступ к пляжу
  • Фитнес-центр
  • Водная активность
  • Пляжный волейбол
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе Golf Views с видом на поле для гольфа в Dubai South, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Апартаменты в новом жилом комплексе в престижном районе Дубая.

Удобства комплекса:

  • бассейн
  • парк
  • поле для гольфа
  • парковка
  • ресторан
Удобства и оснащение в доме
  • панорамные окна
  • встроенная кухня
  • высокие потолки
Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Гибкая система оплаты:

  • 10% — при покупке недвижимости
  • 10% — через каждые 4 месяца
Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.
Многоквартирный жилой дом Prime Residence, INTERNATIONAL CITY
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Квартира
  • Размер - 979 кв. Футов
  • Количество спален - 2
  • Количество ванных комнат - 1 
  • 18 минут от центра города
  • 14 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный

особенности

Балкон

24 часа безопасности

Полное семейное здание

Очень хорошее расположение

Отличная среда

Супермаркеты и ресторан поблизости

 

О районе

 

Dubai International City - это тематическая коллекция резиденций, предприятий и туристических достопримечательностей. Располагаясь на площади 800 га ( 8 миллионов квадратных метров ), расположение города вдохновлено традиционными коврами Ближнего Востока.

 

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