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  4. Жилой комплекс Современная резиденция Amber с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью и станцией метро, район Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Современная резиденция Amber с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью и станцией метро, район Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 129,599
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Жилой комплекс Современная резиденция Amber с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью и станцией метро, район Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с балконами и панорамным видом на город.

Резиденция располагает магазинами и ресторанами, ухоженными зелеными зонами, детской игровой комнатой, бассейнами для детей и взрослых, парковкой, круглосуточной охраной.

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Автомагистраль - 1 минута
  • Станция метро - 1 минута
  • Торговый центр - 7 минут
  • Дубай Марина - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Международный аэропорт - 15 минут
  • Бизнес-Бэй - 25 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Современная резиденция Amber с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью и станцией метро, район Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 129,599
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Lamtara | Dubai Holding
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить удивительную квартиру с 1 спальней, расположенную в Джумейре, известную как Lamtara by Dubai holding.

Основные моменты;

  • 5-звездочные отели, включая Бурдж Аль Араб
  • Закрытые жилые кластеры
  • Прямой кондиционер пешеходного моста
  • 50 ресторанов и развлекательных заведений
  • Эксклюзивный адрес с видом на Бурдж Аль Араб

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 785 кв.
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • оформление
  • Балкон / Терраса
  • 24/7 Безопасность
  • Столовая и розничная торговля
  • Зеленый Окружающий
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Водная активность
  • Доступ к пляжу
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новая высотная резиденция LIV LUX со спа-зоной, полем для мини-гольфа и панорамным видом, в 500 метрах от моря, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются светлые апартаменты с балконами и панорамным видом на море и город.

Резиденция располагает круглосуточной охраной и консьержем, зонами барбекю и обеденными зонами, садами, кинотеатром на открытом воздухе, бассейном, фитнес-центром, студиями йоги, спа-зоной с сауной и парной, конференц-залом, детской площадкой, полем для мини-гольфа, теннисным кортом.

Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Потолки 3 метра
  • Панорамные окна
  • Полностью оборудованная кухня
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре района Дубай Марина.

  • Море - 500 метров
  • Пляж JBR - 5 минут
  • Гольф-клубы - 5 минут
  • 5-звездочные отели - 5 минут
  • Станция метро - 5 минут
  • Трамвайная остановка - 5 минут
  • Шейх-Зайед-Роад - 5 минут
  • Пальма Джумейра - 5 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 22 минуты
  • Бурдж Халифа - 21 км
Многоквартирный жилой дом MARQUISE SQUARE
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Address Property

ЭТО MARQUISE SQUARE
в 5 минутах от торгового центра Dubai Mall
7 минут от станции метро
в 8 минутах езды от Бурдж-Халифы
в 8 минутах езды от DIFC

ИНТЕРЬЕР
Изготовленные на заказ ламинированные двери европейского производства;
Изготовленные на заказ ручки с роскошной матовой черной отделкой;
Во всех спальнях есть встроенные шкафы на заказ;
Высококачественная итальянская плитка.
КУХНЯ
Дизайн кухни на заказ, включающий эклектичное сочетание материалов;
Столешницы из композитного камня и брызговики с высококачественным кварцем;
Полностью интегрированная первоклассная бытовая техника SIEMENS
Функция освещения под настенным блоком
Шкафы и настенные блоки итальянского производства STOSA

ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Светодиодное освещение европейского производства по всей территории;
Выключатели и розетки LEGRAND;
Проводка Cat 6 с телевизором, телефоном и точками передачи данных к основным приемным и спальням.

МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Гостеприимный вестибюль стойки регистрации со стойкой консьержа;
24-часовая служба безопасности;
Гостиная для посетителей;
Специальное освещение и индивидуальный дизайн на стойке регистрации;
5 пассажирских лифтов и 1 служебный лифт.

УСЛУГИ

Открытый бассейн на подиуме с детским бассейном
Ультрасовременный тренажерный зал
Оздоровительный клуб
Многофункциональный открытый корт
Детская игровая площадка

MARQUISE SQUARE НАХОДИТСЯ В САМОМ ПОПУЛЯРНОМ МЕСТЕ ДУБАЯ
Он будет в центре будущего города, и это делает его привлекательной инвестиционной возможностью. Площадь Маркизы расположена на улице Бурдж-Халифа в всемирно известном районе Бурдж-Халифа. Его замечательное расположение находится всего в нескольких минутах от самого высокого здания в мире и ключевых деловых и финансовых районов, включая главный деловой центр Ближнего Востока - Международный финансовый центр Дубая (DIFC).

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