Жилой комплекс Современная резиденция Amber с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью и станцией метро, район Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 129,599
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О комплексе
Предлагаются апартаменты с балконами и панорамным видом на город.
Резиденция располагает магазинами и ресторанами, ухоженными зелеными зонами, детской игровой комнатой, бассейнами для детей и взрослых, парковкой, круглосуточной охраной.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.Расположение и объекты поблизости
- Автомагистраль - 1 минута
- Станция метро - 1 минута
- Торговый центр - 7 минут
- Дубай Марина - 10 минут
- Пальма Джумейра - 15 минут
- Международный аэропорт - 15 минут
- Бизнес-Бэй - 25 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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