Жилой комплекс Высотная резиденция Five Luxe с отелем, ресторанами и бассейнами на первой линии у моря, JBR, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 1,186,515
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О комплексе
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море.
Резиденция располагает ресторанами и барами, бассейнами и спа-зоной, тренажерным залом, теннисными кортами, отелем, собственным пляжем, консьерж-сервисом.
Окончание строительства - сентябрь 2023 года.Преимущества
Гарантированный доход 7% в течение 10 лет.Расположение и объекты поблизости
- Шейх-Зайед-Роад - 5 минут
- Станция метро - 10 минут
- Международный аэропорт - 35 минут
- Дубай Марина - 7 минут
- Бурдж Халифа - 20 минут
- Пальма Джумейра - 15 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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