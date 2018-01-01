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  4. Жилой комплекс Высотная резиденция Five Luxe с отелем, ресторанами и бассейнами на первой линии у моря, JBR, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Высотная резиденция Five Luxe с отелем, ресторанами и бассейнами на первой линии у моря, JBR, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 1,186,515
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Жилой комплекс Высотная резиденция Five Luxe с отелем, ресторанами и бассейнами на первой линии у моря, JBR, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море.

Резиденция располагает ресторанами и барами, бассейнами и спа-зоной, тренажерным залом, теннисными кортами, отелем, собственным пляжем, консьерж-сервисом.

Окончание строительства - сентябрь 2023 года.

Преимущества

Гарантированный доход 7% в течение 10 лет.

Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 5 минут
  • Станция метро - 10 минут
  • Международный аэропорт - 35 минут
  • Дубай Марина - 7 минут
  • Бурдж Халифа - 20 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Высотная резиденция Five Luxe с отелем, ресторанами и бассейнами на первой линии у моря, JBR, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 1,186,515
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Cavalli Couture | Ultra Luxury Branded Homes
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Damac properties

Дизайнерские апартаменты с видом на канал Дубай

На берегу Дубайского канала в Сафа-парке находится Cavalli Couture, коллекция дизайнерских апартаментов с 3-5 спальнями и пентхаусов с 6 спальнями, оформленных интерьерами Cavalli и выходящих из потрясающего вида на парк Сафа, канал Дубай, Бизнес-Бей и спокойные воды залива.

Каждый из домов в Cavalli Couture отличается изысканным мастерством и роскошью частной террасы, обеспечивающей беспрепятственный доступ к пейзажному бассейну на крыше и зоне отдыха, где можно оценить лучшие вещи в жизни, от восхода до заката.

Сообщество

Cavalli Couture скрыт в Саф-парке на берегу Дубайского канала, с беспрепятственным доступом к Al Wasl Road и Sheikh Zayed Road.

Отель Cavalli Couture с живописным видом на канал Дубая, парк Сафа и море окружен самыми востребованными районами Дубая, такими как культовая территория Бурдж с ее всемирно известными достопримечательностями, Бизнес-Бей и вечное сообщество Джумейра. 

В нескольких минутах от Cavalli Couture находятся городские развлекательные центры City Walk, La Mer и Jumeira Beach.
Резиденция Квартира в престижных сообществе Дубая!
Дубай, ОАЭ
Застройщик: DDA Real Estate

Квартира премиум-класса в одном из самых престижных сообществ Дубая!

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.

Мы предоставим Вам:


- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

Golf Town представляет собой современный жилой комплекс премиум-класса. Он расположен в Damac Hills, считающемся одним из самых престижных сообществ Дубая. Golf Town имеет великолепные панорамные виды на бескрайние гольф-поля. Владельцев ждут просторные резиденции с обилием естественного света, расположенные в окружении богатого озеленения.

Апартаменты Golf Town расположены непосредственно на масштабном гольф-поле. Все квартиры являются видовыми: окна выходят на зеленые луга и поля. Каждый день здесь вы будете находить что-то новое для исследования и вместе с тем наслаждаться голубыми и зелеными оттенками неба и садов во всем их великолепии.

Каждая квартира отличается превосходной отделкой и элегантным интерьером. Кухни оборудованы качественной бытовой техникой от всемирно известных брендов, в ванных комнатах установлены надежные смесители и стильные аксессуары, формирующие уютную и расслабляющую атмосферу.

УДОБСТВА:


В шаговой доступности от проекта находятся все необходимые удобства, которые могут обеспечить комфортную обстановку.

В непосредственной близости от комплекса есть вся необходимая инфраструктура: магазины, рестораны, бары, банковские отделения и прочее. Удобное расположение проекта также позволит им в кратчайшие сроки добираться до пляжей, аэропортов и других районов Дубая.

Сам комплекс предлагает такие первоклассные удобства, как тренажерный зал, бассейн, игровая площадка и многое другое.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:


Благодаря выгодному соотношению цены и качества, широкому ассортименту удобств и стратегическому расположению комплекса в престижном районе инвестор сможет вернуть свои вложения и выйти на высокий уровень прибыли в кратчайшие сроки.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс Виллы в немецком стиле, рядом с пляжем и лагуной, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Современные и элегантные виллы с 4-5 спальнями с панорамными видами, в стиле немецкой архитектуры баухаус.

Рядом с виллами есть бесконечные бассейны, джакузи, белые песчаные пляжи, экзотические сады с деревьями и растениями, голубая лагуна с морской водой.

План оплаты: 50% предоплата, 50% после сдачи проекта.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

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