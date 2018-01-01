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Жилой комплекс Апартаменты с потрясающим видом

Дубай, ОАЭ
от € 1,917,808
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Жилой комплекс Апартаменты с потрясающим видом
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О комплексе

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SLS Residences the Palm Dubai — 10-этажный ультралюксовый комплекс от Roya Lifestyle Development LLC и известной компании в сфере гостиничного сервиса и обслуживания Ennismore.

На продажу в комплексе SLS Residences the Palm Dubai представлены 113 единиц недвижимости с превосходной отделкой и премиальными условиями для жизни. Среди них апартаменты с 2 и 3 спальнями, дуплексы с 3-4 спальнями и ультрароскошные пентхаусы с личными бассейнами.

Все резиденции будут дополнены просторной террасой, откуда можно любоваться потрясающими видами на Burj Al Arab, Atlantis, Dubai Marina и Арабский залив. Люксовые резиденции предлагаются в различных конфигурациях с жилой площадью от 130 кв. м до 1319 кв. м.

Преимущества комплекса:
Владельцам резиденций в комплексе SLS Residences the Palm Dubai будут предложены высококлассные удобства, включая частный бассейн, кинотеатр, площадки для занятий йогой и медитации, оздоровительный центр с процедурными спа-кабинетами, студию звукозаписи, частную гостиную для приватных ужинов. Пока дети будут веселиться в собственном детском клубе, взрослые смогут посетить фитнес-центр или клубный дом, созданный по проекту бренда SLS.

Расположение:
5-15 минут
Nakheel Mall, Sufouh Beach, Dubai Marina, Ain Dubai

25-35 минут
Downtown Dubai, Business Bay, Международный аэропорт Дубая (DXB)

Комплекс SLS Residences the Palm Dubai выгодно расположен на территории роскошного острова Palm Jumeirah. В 15 минутах езды находится автомагистраль Sheikh Zayed Road. Благодаря такому удобному местоположению резиденты без проблем смогут попасть в любую точку Дубая на личном транспорте.

В 10 минутах езды от проекта расположен один из самых популярных торговых комплексов Дубая — Nakheel Mall. Дорога до развлечений Dubai Marina и роскошных пляжей в Al Sufouh займет не более 20 минут, а до Международного аэропорта Дубая (DXB) — полчаса. Всемирно известные достопримечательности Downtown Dubai и офисы Business Bay располагаются примерно в 25 минутах езды от комплекса.

Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Апартаменты с потрясающим видом
Дубай, ОАЭ
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Другие комплексы
Жилой комплекс CREEK VISTAS HEIGHTS от SOBHA REALTY - 2 Bed
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПРЕМИАЛЬНЫМ СТИЛЕМ ЖИЗНИ НЕДАЛЕКО ОТ ЦЕНТРА ДУБАЯ — CREEK VISTAS HEIGHTS.

Sobha Creek Vistas состоит из двух изысканных башен, расположенных рядом с оживленным центром Дубая, с высококачественной отделкой и неповторимым шармом, которому нет равных.
Насладитесь новым уровнем роскоши по исключительному адресу. Высота современной жизни в 64 этажах мастерства мирового уровня.
Сделанные на заказ резиденции с окнами во всю высоту, чтобы максимизировать всеохватывающий вид.
Окунитесь в ультрасовременный бассейн или поработайте над линиями загара у бассейна — выбор за вами.
Будьте лучше, благодаря полностью оборудованному тренажерному залу, который обещает исключительные условия, предназначенные для снятия дневного стресса каждый день.
Уловите пульс города, где отдых и удовольствие органично переплетаются с волшебными моментами в сообществе Хартленда.

Основные характеристики объекта:

- 2 спальня
- 3 ванные комнаты

- Размер: 1289 кв. футов
- выделенное парковочное
место
- детский и взрослый бассейн

- спортзал
- детская игровая площадка 

-инвестиционные возможности

Месторасположение:
- 15 мин до Dubai Mall и Бурдж Кхалифы
- рядом заповедник Рас-аль-Хор 
- две школы на территории Sobha Hartland
Многоквартирный жилой дом 1BR | Elvira | Beach Access
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить удивительную квартиру с 1 спальней, расположенную в Эльвире, Dubai Hills Estate.
Эльвира - это развитие Эмаара.

Основные моменты;

  • Необыкновенный образ жизни в естественной зелени
  • Лучшие удобства и удобства на службе
  • Потрясающий вид на Дубай Марина и Скайлайн
  • Испытайте рай парковой зоны, погруженный в природу

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 721 кв.
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Открытая кухня
  • Рестораны и магазины
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Досуг и Парк
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284 
Многоквартирный жилой дом MARQUISE SQUARE
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Address Property

ЭТО MARQUISE SQUARE
в 5 минутах от торгового центра Dubai Mall
7 минут от станции метро
в 8 минутах езды от Бурдж-Халифы
в 8 минутах езды от DIFC

ИНТЕРЬЕР
Изготовленные на заказ ламинированные двери европейского производства;
Изготовленные на заказ ручки с роскошной матовой черной отделкой;
Во всех спальнях есть встроенные шкафы на заказ;
Высококачественная итальянская плитка.
КУХНЯ
Дизайн кухни на заказ, включающий эклектичное сочетание материалов;
Столешницы из композитного камня и брызговики с высококачественным кварцем;
Полностью интегрированная первоклассная бытовая техника SIEMENS
Функция освещения под настенным блоком
Шкафы и настенные блоки итальянского производства STOSA

ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Светодиодное освещение европейского производства по всей территории;
Выключатели и розетки LEGRAND;
Проводка Cat 6 с телевизором, телефоном и точками передачи данных к основным приемным и спальням.

МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Гостеприимный вестибюль стойки регистрации со стойкой консьержа;
24-часовая служба безопасности;
Гостиная для посетителей;
Специальное освещение и индивидуальный дизайн на стойке регистрации;
5 пассажирских лифтов и 1 служебный лифт.

УСЛУГИ

Открытый бассейн на подиуме с детским бассейном
Ультрасовременный тренажерный зал
Оздоровительный клуб
Многофункциональный открытый корт
Детская игровая площадка

MARQUISE SQUARE НАХОДИТСЯ В САМОМ ПОПУЛЯРНОМ МЕСТЕ ДУБАЯ
Он будет в центре будущего города, и это делает его привлекательной инвестиционной возможностью. Площадь Маркизы расположена на улице Бурдж-Халифа в всемирно известном районе Бурдж-Халифа. Его замечательное расположение находится всего в нескольких минутах от самого высокого здания в мире и ключевых деловых и финансовых районов, включая главный деловой центр Ближнего Востока - Международный финансовый центр Дубая (DIFC).

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