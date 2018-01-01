Жилой комплекс Отельные апартаменты с панорамным видом
О комплексе
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Marriott Executive Towers – новый жилой комплекс под управлением одного из известных отельных брендов Marriott. Проект отличается высокой инвестиционной привлекательностью и безупречным обслуживанием резидентов.
3 башни со строгой, но узнаваемой архитектурой, расположились в эпицентре Barsha South – стремительно развивающемся пригородном районе. Сооружения соединяются друг с другом элегантным подиумом, который дополняется общую архитектурную концепцию.
Жилой комплекс вобрал в себя самые востребованные типы недвижимости: просторные апартаменты с 1-3 спальнями, а также роскошные пентхаусы с 1-2 спальнями. Полностью меблированные апартаменты избавят покупателей от необходимости обставлять резиденции, а неповторимая отделка от Marriott в современном стиле создает идеальное жилое пространство. А панорамное остекление каждой резиденции позволяет восхищаться лучшими видами, которые открываются на Burj Khalifa, Burj Al Arab и набережную Dubai Marina.
Первоклассное обслуживание – одно из главных преимуществ мирового бренда Marriott, и комплекс Executive Towers не является исключением. Продуманная внутренняя инфраструктура отвечает всем потребностям жильцов и предлагает богатый выбор удобств:
- Роскошное отельное лобби;
- Тренажерный зал;
- Клубный лаундж;
- SPA-центр с различными видами услуг;
- Конференц-зал;
- Бассейн;
- Оранжерея;
- Паркинг на 500 машиномест;
- Рестораны.
Расположение:
Уникальное местоположение жилого комплекса дает возможность насладиться тишиной и спокойствием загородной жизни. В непосредственной близости расположена автотрасса Umm Suqeim Road, благодаря которой жители резиденций смогут быстро добраться до центральных районов Дубая и его достопримечательностей.
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