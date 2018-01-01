Жилой комплекс Отельные апартаменты с панорамным видом

Дубай, ОАЭ

Квартира премиум-класса в одном из самых престижных сообществ Дубая!



Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.



Мы предоставим Вам:



- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;

- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;

- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;

- Бесплатное юридическое сопровождение;

- Гарантию безопасности переводов при сделке;

- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;

- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.



Golf Town представляет собой современный жилой комплекс премиум-класса. Он расположен в Damac Hills, считающемся одним из самых престижных сообществ Дубая. Golf Town имеет великолепные панорамные виды на бескрайние гольф-поля. Владельцев ждут просторные резиденции с обилием естественного света, расположенные в окружении богатого озеленения.



Апартаменты Golf Town расположены непосредственно на масштабном гольф-поле. Все квартиры являются видовыми: окна выходят на зеленые луга и поля. Каждый день здесь вы будете находить что-то новое для исследования и вместе с тем наслаждаться голубыми и зелеными оттенками неба и садов во всем их великолепии.



Каждая квартира отличается превосходной отделкой и элегантным интерьером. Кухни оборудованы качественной бытовой техникой от всемирно известных брендов, в ванных комнатах установлены надежные смесители и стильные аксессуары, формирующие уютную и расслабляющую атмосферу.



УДОБСТВА:



В шаговой доступности от проекта находятся все необходимые удобства, которые могут обеспечить комфортную обстановку.



В непосредственной близости от комплекса есть вся необходимая инфраструктура: магазины, рестораны, бары, банковские отделения и прочее. Удобное расположение проекта также позволит им в кратчайшие сроки добираться до пляжей, аэропортов и других районов Дубая.



Сам комплекс предлагает такие первоклассные удобства, как тренажерный зал, бассейн, игровая площадка и многое другое.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:



Благодаря выгодному соотношению цены и качества, широкому ассортименту удобств и стратегическому расположению комплекса в престижном районе инвестор сможет вернуть свои вложения и выйти на высокий уровень прибыли в кратчайшие сроки.



С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!