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Жилой комплекс Отельные апартаменты с панорамным видом

Дубай, ОАЭ
от € 452,336
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Жилой комплекс Отельные апартаменты с панорамным видом
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О комплексе

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Marriott Executive Towers – новый жилой комплекс под управлением одного из известных отельных брендов Marriott. Проект отличается высокой инвестиционной привлекательностью и безупречным обслуживанием резидентов.

3 башни со строгой, но узнаваемой архитектурой, расположились в эпицентре Barsha South – стремительно развивающемся пригородном районе. Сооружения соединяются друг с другом элегантным подиумом, который дополняется общую архитектурную концепцию.

Жилой комплекс вобрал в себя самые востребованные типы недвижимости: просторные апартаменты с 1-3 спальнями, а также роскошные пентхаусы с 1-2 спальнями. Полностью меблированные апартаменты избавят покупателей от необходимости обставлять резиденции, а неповторимая отделка от Marriott в современном стиле создает идеальное жилое пространство. А панорамное остекление каждой резиденции позволяет восхищаться лучшими видами, которые открываются на Burj Khalifa, Burj Al Arab и набережную Dubai Marina.

Первоклассное обслуживание – одно из главных преимуществ мирового бренда Marriott, и комплекс Executive Towers не является исключением. Продуманная внутренняя инфраструктура отвечает всем потребностям жильцов и предлагает богатый выбор удобств:

- Роскошное отельное лобби;
- Тренажерный зал;
- Клубный лаундж;
- SPA-центр с различными видами услуг;
- Конференц-зал;
- Бассейн;
- Оранжерея;
- Паркинг на 500 машиномест;
- Рестораны.

Расположение:
Уникальное местоположение жилого комплекса дает возможность насладиться тишиной и спокойствием загородной жизни. В непосредственной близости расположена автотрасса Umm Suqeim Road, благодаря которой жители резиденций смогут быстро добраться до центральных районов Дубая и его достопримечательностей.

Если Вас заинтересовало предложение, и Вы хотите посмотреть планировки апартаментов, напишите или позвоните нам! Подробно проконсультируем по объекту!

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Отельные апартаменты с панорамным видом
Дубай, ОАЭ
от € 452,336
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Резиденция Квартира в престижных сообществе Дубая!
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Застройщик: DDA Real Estate

Квартира премиум-класса в одном из самых престижных сообществ Дубая!

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.

Мы предоставим Вам:


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- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
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- Бесплатное юридическое сопровождение;
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- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

Golf Town представляет собой современный жилой комплекс премиум-класса. Он расположен в Damac Hills, считающемся одним из самых престижных сообществ Дубая. Golf Town имеет великолепные панорамные виды на бескрайние гольф-поля. Владельцев ждут просторные резиденции с обилием естественного света, расположенные в окружении богатого озеленения.

Апартаменты Golf Town расположены непосредственно на масштабном гольф-поле. Все квартиры являются видовыми: окна выходят на зеленые луга и поля. Каждый день здесь вы будете находить что-то новое для исследования и вместе с тем наслаждаться голубыми и зелеными оттенками неба и садов во всем их великолепии.

Каждая квартира отличается превосходной отделкой и элегантным интерьером. Кухни оборудованы качественной бытовой техникой от всемирно известных брендов, в ванных комнатах установлены надежные смесители и стильные аксессуары, формирующие уютную и расслабляющую атмосферу.

УДОБСТВА:


В шаговой доступности от проекта находятся все необходимые удобства, которые могут обеспечить комфортную обстановку.

В непосредственной близости от комплекса есть вся необходимая инфраструктура: магазины, рестораны, бары, банковские отделения и прочее. Удобное расположение проекта также позволит им в кратчайшие сроки добираться до пляжей, аэропортов и других районов Дубая.

Сам комплекс предлагает такие первоклассные удобства, как тренажерный зал, бассейн, игровая площадка и многое другое.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:


Благодаря выгодному соотношению цены и качества, широкому ассортименту удобств и стратегическому расположению комплекса в престижном районе инвестор сможет вернуть свои вложения и выйти на высокий уровень прибыли в кратчайшие сроки.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс Surf at Creek Beach Building 1
Аш-Шарджа, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: DOM REAL ESTATE

Акция: Распродажа
Категория: Квартира
Район: Крик-Харбор
Подлокация: Surf at Creek Beach Building 1
Спальни: 2
Ванные комнаты: 2
Просмотр: просмотр сообщества Парковка: 1

Этаж: На верхнем этаже
 С мебелью: Без мебели
 Балкон: Да
Доступность: вне плана, сдача в 4 квартале 2023 г.
Застроенная площадь: 987 кв. футов.
 
Многоквартирный жилой дом 1BR | Creek Waters | Emaar
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Creek Waters от Emaar.

Ключевые хайлигты;

  • Знаменитая башня в современном архитектурном стиле
  • Доступ к пляжам и набережной ручья, в розницу у порога
  • Потрясающий подиум в курортном стиле с широким спектром мероприятий
  • Передовые удобства мирового класса: развлечения, здоровье и удовольствия

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 950 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • Оборудованный тренажерный зал
  • Уличная столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Беговая, Велоспорт и Бег
  • Спортивные сооружения
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Полностью закрытое сообщество
  • Просторные домики
  • Многоцелевой зал
  • Splash Pads

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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