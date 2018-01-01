Жилой комплекс Квартира с системой "Умный дом"

Дубай, ОАЭ

Проект - это комплекс жилых апартаментов элитного класса, расположенный в самом сердце Дубая. Проект предлагает современные апартаменты с просторным интерьером и захватывающим видом из окон. В каждом апартаменте есть частные бассейны и балконы.

В комплексе также много удобств: 3 магазина, парная, сауна, джакузи, бассейны с водными каскадами и т.д.

Расположение и объекты поблизости

Расположенный в непосредственной близости от улицы Шейха Мухаммеда Бен Заида, недалеко от международного стадиона Дубая, проект располагает поблизости всем необходимым для повседневной жизни. Рядом есть школа, больница, магазины, поле для гольфа.