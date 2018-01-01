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Жилой комплекс Квартира с системой "Умный дом"

Дубай, ОАЭ
от € 129,639
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Жилой комплекс Квартира с системой "Умный дом"
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О комплексе

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Celia Residence - новое жилое здание представляет собой архитектурное чудо с элегантным и современным дизайном, который, несомненно, произведет впечатление на тех, кто стремится к разумной и экологичной жизни. Расположенный вдоль Hessa Street, напротив Tilal Al Ghaf, Celia Residence гордо возвышается на небосклоне как маяк изысканности и роскоши.

Четырехэтажное здание Celia Residence, название которой имеет латинское происхождение и означает "небо" и "рай", расположено в районе Studio City в Дубае и предлагает своим жильцам особый стиль жизни, отражающий современную атмосферу их собственного небесного жилья. Насладитесь непревзойденным комфортом с системой "Умный дом" в элегантно оформленных квартирах, где вы действительно почувствуете себя дома. В Celia Residence у жителей есть возможность легко интегрироваться в уникальное сообщество, ведущее по-настоящему здоровый образ жизни.

Инфраструктура:
- Фитнес-центр и спортзал;
- Видеонаблюдение 24/7;
- Открытый бассейн;
- Игровая зона для детей.

Расположение:
Dubai Studio City — это передовой жилой район, расположенный по Hessa Street и предлагающий жильцам прямой доступ ко многим ключевым достопримечательностям города, включая Palm Jumeirah и Downtown Dubai.

- 10 минут до Dubai Hills;
- 15 минут до Downtown Dubai;
- 25 минут до международного аэропорта Дубая;
- 30 минут до международного аэропорта Аль-Мактум.

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок!

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Квартира с системой "Умный дом"
Дубай, ОАЭ
от € 129,639
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Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Квартира на набережной
  • Размер - 1 001 кв. Футов
  • Количество спален - 2
  • Количество ванных комнат - 2 
  • 20 минут от центра города
  • 24 минуты от аэропорта
  • без мебели
  • Аренда до января
  • Доход от аренды ( P / A ): 22 000 долларов США

особенности

Высокий этаж 

Полнометражные французские окна с потрясающим видом на канал Марина

Крытая парковка

безопасность

Центральный A / C

Встроенные шкафы

Кухонные принадлежности

Балкон

Фитнес-центр

Общий бассейн


 

О районе

 

Стратегическое расположение и современные удобства Marina Diamond 4 делают его идеальной жилой башней. Дубай Марина всегда гудит от активности. Это блестящее место назначения является домом для впечатляющих жилых башен, в том числе самой высокой в мире высотной башни Cayan Tower ‘, которая легко конкурирует с некоторыми из самых эстетически приятных городских сооружений на набережной в мире.

 
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются различные апартаменты с живописным видом на море и город.

Каждая квартира имеет 1 или 2 парковочных места.

Резиденция располагает инфинити-бассейном, детском бассейном, ухоженным садом, кафе и пекарней, деткой площадкой, студией йоги и пилатеса, тренажерным залом.

Удобства и оснащение в доме
  • Мраморный пол
  • Полностью оборудованные кухни Porcelanosa
  • Встроенная кухонная бытовая техника Gorenje (электрический духовой шкаф и варочная поверхность, посудомоечная машина, холодильник, стиральная машина с сушилкой)
  • Видеодомофон
  • Встроенные шкафы со светодиодной подсветкой
Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Ближайшая больница - 10 минут
  • Ближайшая школа - 10 минут
  • Джумейра Бич - 10 минут
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Застройщик: TRANIO

Проект - это комплекс жилых апартаментов элитного класса, расположенный в самом сердце Дубая. Проект предлагает современные апартаменты с просторным интерьером и захватывающим видом из окон. В каждом апартаменте есть частные бассейны и балконы.

В комплексе также много удобств: 3 магазина, парная, сауна, джакузи, бассейны с водными каскадами и т.д.

Расположение и объекты поблизости

Расположенный в непосредственной близости от улицы Шейха Мухаммеда Бен Заида, недалеко от международного стадиона Дубая, проект располагает поблизости всем необходимым для повседневной жизни. Рядом есть школа, больница, магазины, поле для гольфа.

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