Жилой комплекс Квартира с системой "Умный дом"
О комплексе
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Celia Residence - новое жилое здание представляет собой архитектурное чудо с элегантным и современным дизайном, который, несомненно, произведет впечатление на тех, кто стремится к разумной и экологичной жизни. Расположенный вдоль Hessa Street, напротив Tilal Al Ghaf, Celia Residence гордо возвышается на небосклоне как маяк изысканности и роскоши.
Четырехэтажное здание Celia Residence, название которой имеет латинское происхождение и означает "небо" и "рай", расположено в районе Studio City в Дубае и предлагает своим жильцам особый стиль жизни, отражающий современную атмосферу их собственного небесного жилья. Насладитесь непревзойденным комфортом с системой "Умный дом" в элегантно оформленных квартирах, где вы действительно почувствуете себя дома. В Celia Residence у жителей есть возможность легко интегрироваться в уникальное сообщество, ведущее по-настоящему здоровый образ жизни.
Инфраструктура:
- Фитнес-центр и спортзал;
- Видеонаблюдение 24/7;
- Открытый бассейн;
- Игровая зона для детей.
Расположение:
Dubai Studio City — это передовой жилой район, расположенный по Hessa Street и предлагающий жильцам прямой доступ ко многим ключевым достопримечательностям города, включая Palm Jumeirah и Downtown Dubai.
- 10 минут до Dubai Hills;
- 15 минут до Downtown Dubai;
- 25 минут до международного аэропорта Дубая;
- 30 минут до международного аэропорта Аль-Мактум.
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