Жилой комплекс Квартира с современным дизайном
О комплексе
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Remraam - новый масштабный жилой комплекс апартаментов премиум-класса, расположенный в западной части района Дубайленд в Дубае, на пересечении дороги Эмирейтс и улицы Хесса, рядом гольф-полями района Гольф Сити, с легким доступом к шоссе Мохаммеда бин Зайеда.
Remraam состоит из средне этажных зданий, окруженных пышной зеленью парковых зон и садов. На продажу предлагаются апартаменты с одной и двумя спальнями, а также апартаменты с двумя спальнями и комнатами для прислуги. Здания отличают чистая современная эстетика с цветовой гаммой, которая дополняет естественное окружение. Большие окна, просторная планировка и высококачественные материалы придают апартаментам атмосферу тепла, а использование деревянных акцентов вносит классический штрих в современный дизайн. На кухнях и в ванных комнатах установлены первоклассные фитинги и светильники.
Инфраструктура:
- Сады и зеленые зоны, ландшафтный дизайн;
- Пешеходные и беговые дорожки;
- Крытые и открытые зоны отдыха;
- Бассейны для взрослых и детей;
- Спортивные объекты и площадки;
- Магазины, рестораны и кафе;
- Фитнес-центр;
- Спа-центр;
- Детские площадки;
- Площадки барбекю;
- Авто- и велопарковка;
- Служба безопасности.
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