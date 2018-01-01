Жилой комплекс Квартира с современным дизайном

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Remraam - новый масштабный жилой комплекс апартаментов премиум-класса, расположенный в западной части района Дубайленд в Дубае, на пересечении дороги Эмирейтс и улицы Хесса, рядом гольф-полями района Гольф Сити, с легким доступом к шоссе Мохаммеда бин Зайеда.



Remraam состоит из средне этажных зданий, окруженных пышной зеленью парковых зон и садов. На продажу предлагаются апартаменты с одной и двумя спальнями, а также апартаменты с двумя спальнями и комнатами для прислуги. Здания отличают чистая современная эстетика с цветовой гаммой, которая дополняет естественное окружение. Большие окна, просторная планировка и высококачественные материалы придают апартаментам атмосферу тепла, а использование деревянных акцентов вносит классический штрих в современный дизайн. На кухнях и в ванных комнатах установлены первоклассные фитинги и светильники.



Инфраструктура:

- Сады и зеленые зоны, ландшафтный дизайн;

- Пешеходные и беговые дорожки;

- Крытые и открытые зоны отдыха;

- Бассейны для взрослых и детей;

- Спортивные объекты и площадки;

- Магазины, рестораны и кафе;

- Фитнес-центр;

- Спа-центр;

- Детские площадки;

- Площадки барбекю;

- Авто- и велопарковка;

- Служба безопасности.



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