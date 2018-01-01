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Жилой комплекс Квартира с современным дизайном

Дубай, ОАЭ
от € 130,238
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Жилой комплекс Квартира с современным дизайном
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О комплексе

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Remraam - новый масштабный жилой комплекс апартаментов премиум-класса, расположенный в западной части района Дубайленд в Дубае, на пересечении дороги Эмирейтс и улицы Хесса, рядом гольф-полями района Гольф Сити, с легким доступом к шоссе Мохаммеда бин Зайеда.

Remraam состоит из средне этажных зданий, окруженных пышной зеленью парковых зон и садов. На продажу предлагаются апартаменты с одной и двумя спальнями, а также апартаменты с двумя спальнями и комнатами для прислуги. Здания отличают чистая современная эстетика с цветовой гаммой, которая дополняет естественное окружение. Большие окна, просторная планировка и высококачественные материалы придают апартаментам атмосферу тепла, а использование деревянных акцентов вносит классический штрих в современный дизайн. На кухнях и в ванных комнатах установлены первоклассные фитинги и светильники.

Инфраструктура:
- Сады и зеленые зоны, ландшафтный дизайн;
- Пешеходные и беговые дорожки;
- Крытые и открытые зоны отдыха;
- Бассейны для взрослых и детей;
- Спортивные объекты и площадки;
- Магазины, рестораны и кафе;
- Фитнес-центр;
- Спа-центр;
- Детские площадки;
- Площадки барбекю;
- Авто- и велопарковка;
- Служба безопасности.

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Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Окончание строительства - август 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Джумейра - 27 минут
  • Бурдж Халифа - 24 минуты
  • Дубай Молл - 24 минуты
  • Дубай Марина - 34 минуты
  • Международный аэропорт Дубай - 14 минут
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Окончание строительства - июнь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в динамичном районе Бизнес-Бэй, в нескольких минутах от достопримечательностей, рядом со станцией метро и автомагистралями.

  • Даунтаун Дубай - 3 минуты
  • Станция метро - 3 минуты
  • Яхт-клуб - 5 минут
  • Аэропорт - 20 минут
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Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает роскошные апартаменты с 5 спальнями, расположенные в Кавалли Кутюр, Дубайский водный канал.

Удобства и удобства;

  • 5 спальня
  • 6 баня
  • без мебели
  • BUA; 8750 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Область магазина
  • Порошковая комната
  • Лифт
  • Гостевая комната
  • Показать кухню
  • полезность
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Детская игровая площадка
  • Доступ к пляжу
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Зеленое окружение
  • Спортивный корт
  • Пляжный волейбол
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Водная активность
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация
  • Зал для вечеринок
  • Клубный дом

Расположение рядом;

  • Dubai Mall ( 10 минут )
  • Palm Jumeirah ( 15 минут )
  • Бурдж Аль Араб ( 15 минут )
  • Прогулка JBR ( 20 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 30 минут )
  • Международный аэропорт Аль-Мактум ( 40 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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