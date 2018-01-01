Жилой комплекс Дизайнерские апартаменты в элитном районе
О комплексе
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HMB Real Estate Development запускает проект жилой застройки Beverly Boulevard. Комплекс состоит из 271 квартиры.
Инфраструктура:
- Спортзал;
- Рестораны;
- Бассейн;
- Парковка;
- Камеры видеонаблюдения;
- Супермаркет;
- Детская игровая площадка;
- Мечеть;
- Спортивные площадки;
- Зона барбекю;
- Школы;
- Пышные зеленые парки.
Расположение:
Торговый центр Эмиратов находится в 13 минутах;
Дубай Марина находится в 14 минутах;
Центр города в 15 минутах;
Бурдж-Халифа в 15 минутах;
Бурдж аль-Араб находится в 18 минутах;
Пальма Джумейра — 18 минут;
Международный аэропорт Дубая находится в 28 минутах;
Международный аэропорт Аль-Мактум находится в 29 минутах.
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