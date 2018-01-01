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Жилой комплекс Дизайнерские апартаменты в элитном районе

Дубай, ОАЭ
от € 136,700
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Жилой комплекс Дизайнерские апартаменты в элитном районе
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О комплексе

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HMB Real Estate Development запускает проект жилой застройки Beverly Boulevard. Комплекс состоит из 271 квартиры.

Инфраструктура:
- Спортзал;
- Рестораны;
- Бассейн;
- Парковка;
- Камеры видеонаблюдения;
- Супермаркет;
- Детская игровая площадка;
- Мечеть;
- Спортивные площадки;
- Зона барбекю;
- Школы;
- Пышные зеленые парки.

Расположение:
Торговый центр Эмиратов находится в 13 минутах;
Дубай Марина находится в 14 минутах;
Центр города в 15 минутах;
Бурдж-Халифа в 15 минутах;
Бурдж аль-Араб находится в 18 минутах;
Пальма Джумейра — 18 минут;
Международный аэропорт Дубая находится в 28 минутах;
Международный аэропорт Аль-Мактум находится в 29 минутах.

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Дизайнерские апартаменты в элитном районе
Дубай, ОАЭ
от € 136,700
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Studio | Levanto | ORO 24
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам однокомнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как Levanto от ORO 24.

Основные моменты;

- Отличный выбор удобств и удобств

- Затонувший сидения в бассейне

- Открыть кинотеатр на крыше

- Крытый виртуальный гольф, как объекты

 

Удобства и удобства;

- Студия 

- 1 баня

- без мебели

- БУА; 480 кв 

- Балкон / Терраса 

- затонувшее сиденье

- Бассейн

- Кабанас 

- Кинотеатр 

- Детская игровая площадка

- Зал для вечеринок

- Лифт, Лобби и Зона ожидания

- Приемная зона

- Центр здравоохранения

- Сквош 

- джакузи 

- Шахматная зона

- Мультимедийная игровая зона

- Боулинг 

- Billairds 

- Joggin, Running & Cycling track 

- Крытая зона для гольфа

- Бизнес-центр и библиотека 

- Настольный теннис 

- Супермаркет и Торговая зона

- Столовая и розничная торговля

- Ресторан и Кафе

- Школа и Институт 

- Фитнес-центр 

- Зона йоги и медитации 

 

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 
Многоквартирный жилой дом Sobha One Tower
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2025
Застройщик: Sobha Developers

Sobha One была построена на философии роскошного образа жизни и спокойной обстановки в лучшем месте в Дубае. Сообщество предоставляет пожизненную возможность купить роскошный дом у всемирно известного застройщика Sobha Realty. Каждый аспект этого сообщества был разработан с учетом современных требований покупателей жилья. Каждая функция в проекте была сосредоточена на современных и будущих потребностях. Sobha One Dubai состоит из 1250 единиц. С квартирами с 1-4 спальнями и дуплексом с 2-4 спальнями, в отличном месте на Ras Al Khor Road, Дубай.

 

План оплаты: 60% в стадии строительства и 40% в процессе завершения

Дата завершения: декабрь 2026

Этот список напрямую от разработчика, покупателей и агентов приветствуются. 
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция Creek Beach Grove с собственным пляжем и фитнес-центром, в престижном районе Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с террасами и панорамным видом на город.

Резиденция премиум класса располагает собственным пляжем, бассейнами для взрослых и детей, фитнес-центром, зонами отдыха, охраной, детской площадкой, ухоженным садом, парковкой, магазином и супермаркетом.

Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Панорамные окна
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с центром города, торговым центром, набережной.

  • Центр Дубая - 17 минут езды
  • Школа - 7,8 км
  • Бурдж-Халифа - 12,9 км
  • Аэропорт - 13,5 км
  • Море - 15,6 км
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