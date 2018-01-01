Жилой квартал Элитный комплекс в востребованном районе Дубая
О комплексе
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Forum Residence - это элитное жилое здание, которое строится в лучшем районе Маджана с легким доступом к улице Мохаммеда бин Зайеда.
Инфраструктура:
- Бассейн;
- Сауна и парная;
- Полностью оборудованный тренажерный зал;
- Крытая парковка;
- Круглосуточная охрана;
- Центральное кондиционирование.
Расположение:
Поездка от Forum Residences:
- до торгового центра Dubai Mall занимает 21 минуту;
- до Пальмы Джумейра — 22 минуты;
- до Бурдж-эль-Араб — 21 минута;
- до The Walk JBR — 25 минут.
- до Международного аэропорта Дубая (DXB) - 20 минут.
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