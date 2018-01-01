Жилой квартал Элитный комплекс в востребованном районе Дубая

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Forum Residence - это элитное жилое здание, которое строится в лучшем районе Маджана с легким доступом к улице Мохаммеда бин Зайеда.



Инфраструктура:

- Бассейн;

- Сауна и парная;

- Полностью оборудованный тренажерный зал;

- Крытая парковка;

- Круглосуточная охрана;

- Центральное кондиционирование.



Расположение:

Поездка от Forum Residences:

- до торгового центра Dubai Mall занимает 21 минуту;

- до Пальмы Джумейра — 22 минуты;

- до Бурдж-эль-Араб — 21 минута;

- до The Walk JBR — 25 минут.

- до Международного аэропорта Дубая (DXB) - 20 минут.



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