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Жилой квартал Элитный комплекс в востребованном районе Дубая

Дубай, ОАЭ
от € 183,178
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Жилой квартал Элитный комплекс в востребованном районе Дубая
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О комплексе

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Forum Residence - это элитное жилое здание, которое строится в лучшем районе Маджана с легким доступом к улице Мохаммеда бин Зайеда.

Инфраструктура:
- Бассейн;
- Сауна и парная;
- Полностью оборудованный тренажерный зал;
- Крытая парковка;
- Круглосуточная охрана;
- Центральное кондиционирование.

Расположение:
Поездка от Forum Residences:
- до торгового центра Dubai Mall занимает 21 минуту;
- до Пальмы Джумейра — 22 минуты;
- до Бурдж-эль-Араб — 21 минута;
- до The Walk JBR — 25 минут.
- до Международного аэропорта Дубая (DXB) - 20 минут.

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Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой квартал Элитный комплекс в востребованном районе Дубая
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Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в городе MBR, известном как The Highbury by Ellington.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2204 кв.
  • Порошковая комната
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Аварийные выходы
  • Пожарные средства
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Спортивный корт
  • Фитнес-центр
  • Затонувшее сидение
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Площадь домашних животных
  • Всплеск
  • Открытая игровая зона
  • Отель-подобная зона высадки
  • Кинотеатр

Места поблизости;

  • MBR Al Maktoum City – 05 минут
  • Центр города Дубай – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Пляж Джумейра – 15 минут
  • Глобальная деревня – 20 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Высотная резиденция Five Luxe с отелем, ресторанами и бассейнами на первой линии у моря, JBR, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море.

Резиденция располагает ресторанами и барами, бассейнами и спа-зоной, тренажерным залом, теннисными кортами, отелем, собственным пляжем, консьерж-сервисом.

Окончание строительства - сентябрь 2023 года.

Преимущества

Гарантированный доход 7% в течение 10 лет.

Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 5 минут
  • Станция метро - 10 минут
  • Международный аэропорт - 35 минут
  • Дубай Марина - 7 минут
  • Бурдж Халифа - 20 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Crest рядом с парками, в районе JVC, Дубай, ОАЭ
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются различные комфортабельные апартаменты с балконами.

Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, парковкой, детской площадкой, ухоженными садами, круглосуточной охраной.

Окончание строительства - октябрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости
  • Школы - 5 минут
  • Ближайший торговый центр - 2 минуты
  • Больницы - 5 минут
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