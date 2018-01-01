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Жилой комплекс Многофункциональный комплекс в Дубае

Дубай, ОАЭ
от € 139,689
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Жилой комплекс Многофункциональный комплекс в Дубае
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О комплексе

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Q Garden Apartments ‒ жилой комплекс, расположенный в Arjan, Dubailand, Дубай, разработчиком которого является компания AYS Developers. В комплексе, состоящим из нескольких корпусов, 5 этажей, из которых 4 жилых. Цокольный этаж отведен под коммерческие площади. На подиуме обустроен внутренний дворик с бассейном и зонами отдыха.

В многофункциональном комплексе Q Garden Apartments предлагаются на продажу и в аренду студии, а также апартаменты от 1 до 2 спален. В них спроектированы прачечные, большие окна с двойным остеклением, встроенные шкафы немецкого бренда EEGER, ванные комнаты с современным дизайном и с сантехникой VILLEROY & BOCH, балконы из которых открывается красивый вид, и полностью оборудованные кухни.

Инфраструктура:
- Фитнес зал;
- Инфинити бассейн с контролируемой температурой, детский бассейн;
- Игровая комната;
- Зона Барбекю на открытом воздухе;
- Частный кинотеатр;
- Зарядные станции для электромобилей;
- Система "Умный дом";
- Круглосуточные услуги консьержа;
- Круглосуточная охрана;
- Видеонаблюдение.

Расположение:
- 5 минут до спортивного центра Дубая.
- 5 минут до Северной Англии – Аль Барша Юг.
- 5 минут до Gems World Academy – Al Barsha South.
- 7 минут до Дубайской британской школы — Emirate Hills.
- 7 минут до Дубайской международной академии.
- 2 минуты до торгового центра Al Khail Avenue на JVT.
- 7 минут до торгового центра Mall of the Emirates – Al Barsha 1.
- 7 минут до торгового центра Al Barsha – Al Barsha 2.- 5 минут до центра города Аль-Барша – Аль-Барша-Юг.
- 5 минут до дневного стационара Emirates Hospital — Motor City.
- 5 минут до больницы Mediclinic ParkView – Al Barsha South.

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Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Многофункциональный комплекс в Дубае
Дубай, ОАЭ
от € 139,689
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Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Palm Gateway, Palm Jumeirah, Дубай.

Основные моменты;

  • Отличные интерьеры с финишем на вершине линии
  • Легкий доступ к торговой точке и изысканным ресторанам
  • Особое расположение в самом сердце Пальмы Джумейра
  • Услуги и удобства района мирового класса
  • Беспрепятственный вид на Дубайский горизонт, Пальм Джумейра и Арабские ранчо

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 988 кв.
  • Гардероб
  • Балкон / Терраса
  • Порошковая комната
  • полезность
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Спортивный корт
  • Бассейн
  • Общественный зал
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Зеленое окружение
  • Зона отдыха
  • Район барбекю
  • Пляжная зона
  • больница
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация
  • Спорт на открытом воздухе

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс EXPO GOLF VILLAS 6
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Address Property

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ БУДУЩЕГО ДУБАЯ

Поздоровайся со своим будущим в Emaar South.

Живите в новом сообществе, которое поддерживает ваши представления, где вы можете быть новатором и реализовать свои

амбиции.

ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

  • 7 МИНУТАХ езды от отеля - Международный аэропорт Аль-Мактум 
  • 10 МИНУТ езды до района 2020: видение будущего Экспо 2020 в Дубае
  • 20 МИНУТ - до Пристани для яхт Дубая 
  • 30 МИНУТ - до центра Дубая 
  • 50 МИНУТ -  находится Абу-Даби

БУДУЩЕЕ, ПОЛНОЕ БЕСКОНЕЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Открыается шестая очередь самых востребованных вилл Дубая.

Expo Golf Villas 6 состоит из элегантных роскошных вилл с тремя и четырьмя спальнями, с районом 2020,

будущим видением места проведения Экспо 2020 в Дубае, прямо у вашего порога, наряду с 18-луночным

полем для гольфа, пышными зелеными парками и удобствами мирового класса.

 

ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС

Гольф-виллы - идеальный дом для тех, кто стремится к сбалансированному образу жизни.

 

ПОГРУЖЕННЫЙ В ПРИРОДУ

Каждая элегантная вилла имеет окна от пола до потолка, из которых открывается прекрасный вид на уютные 

пространства, пышные парки и зеленые лужайки. Просторные частные балконы делают вас еще ближе к природе.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Возвращайтесь домой на свою изысканно современную виллу. Каждая вилла с тремя и четырьмя спальнями, отличающаяся простотой форм и четкими архитектурными линиями, предлагает идеальное сочетание элегантности и изысканности.

 

ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА

Совершенствуйте свою игру на 18-луночном чемпионском поле для гольфа.

  • Уникальные пейзажи
  • Безукоризненно ухоженная зелень
  • Клубный дом
  • Уровень мирового класса

 
Жилой комплекс Жилой комплекс W Residences с балконами, террасами, бассейном и VIP клубом, с видом на город и небоскреб Бурдж-Халифа, Downtown Dubai, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Проект включает высокое здание из 49 этажей и 384 апартаментов с изысканным дизайном интерьера и различными вариантами планировки: апартаменты с 1-4 спальнями, пентхаус.

Комплекс спроектирован таким образом, чтобы другие дома не загораживали вид на город и достопримечательности.

В комплексе есть терраса на крыше, которая возвышается над городом. На террасе - 60-метровый бассейн с баром и местами отдыха.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства комплекса:

  • Clubhouse с баром и VIP-зонами
  • Медиа-зал с частным кинотеатром, игровой комнатой и зоной отдыха
  • Зал заседаний, конференц-залы и пространство для совместной работы
  • Обширные террасы с зонами отдыха
  • Пешеходная дорожка среди пышной растительности
  • Гостевые люксы по запросу
  • Статус “Platinum Elite” в Marriott
  • Услуги отеля включают уборку номеров, услуги няни, услуги прачечной, кейтеринга.
Преимущества

Владельцы резиденций будут пользоваться статусом “Platinum Elite” в Marriott Bonvoy в течение двух лет, который включает особую поддержку, бесплатный доступ в лаундж-зоны, скидку 10% на лучший доступный тариф и многие другие удобства в более чем 7400 отелях по всему миру.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в центре города. Достопримечательности Дубая всего в нескольких шагах от отеля.

  • Бурдж-Халифа - 5 минут
  • Фонтан Дубай - 4 минуты
  • Водный канал Дубая - 3 минуты
  • ТЦ Dubai Mall - 6 минут
  • Dubai Opera - 6 минут
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