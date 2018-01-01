Жилой комплекс Многофункциональный комплекс в Дубае
О комплексе
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Q Garden Apartments ‒ жилой комплекс, расположенный в Arjan, Dubailand, Дубай, разработчиком которого является компания AYS Developers. В комплексе, состоящим из нескольких корпусов, 5 этажей, из которых 4 жилых. Цокольный этаж отведен под коммерческие площади. На подиуме обустроен внутренний дворик с бассейном и зонами отдыха.
В многофункциональном комплексе Q Garden Apartments предлагаются на продажу и в аренду студии, а также апартаменты от 1 до 2 спален. В них спроектированы прачечные, большие окна с двойным остеклением, встроенные шкафы немецкого бренда EEGER, ванные комнаты с современным дизайном и с сантехникой VILLEROY & BOCH, балконы из которых открывается красивый вид, и полностью оборудованные кухни.
Инфраструктура:
- Фитнес зал;
- Инфинити бассейн с контролируемой температурой, детский бассейн;
- Игровая комната;
- Зона Барбекю на открытом воздухе;
- Частный кинотеатр;
- Зарядные станции для электромобилей;
- Система "Умный дом";
- Круглосуточные услуги консьержа;
- Круглосуточная охрана;
- Видеонаблюдение.
Расположение:
- 5 минут до спортивного центра Дубая.
- 5 минут до Северной Англии – Аль Барша Юг.
- 5 минут до Gems World Academy – Al Barsha South.
- 7 минут до Дубайской британской школы — Emirate Hills.
- 7 минут до Дубайской международной академии.
- 2 минуты до торгового центра Al Khail Avenue на JVT.
- 7 минут до торгового центра Mall of the Emirates – Al Barsha 1.
- 7 минут до торгового центра Al Barsha – Al Barsha 2.- 5 минут до центра города Аль-Барша – Аль-Барша-Юг.
- 5 минут до дневного стационара Emirates Hospital — Motor City.
- 5 минут до больницы Mediclinic ParkView – Al Barsha South.
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