Жилой комплекс Первоклассный комплекс со всеми удобствами

Дубай, ОАЭ

Квартира с дизайнерским ремонтом с очень выгодной локацией в Дубае!



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Avanti Tower – многофункциональный комплекс от девелопера Damac Properties. Находится в деловом районе Business Bay. Дизайн комплекса разработан специалистами Engineering Consultants Group.



Апартаменты меблированы и укомплектованы всей необходимой бытовой техникой. Внутренняя отделка выполнена в современном стиле в нейтральной цветовой палитре. К каждой спальне прилегает ванная комната. Так же имеется гардеробная и балкон.



В квартирах большое количество искусственного и естественного освещения. В совокупности с множеством панорамных окон такая цветовая гамма придает роскошному комплексу свежий и элегантный вид.



Avanti Tower станет идеальным решением для семейных пар с детьми, поскольку внутренняя и внешняя инфраструктуры комплекса имеют все условия для комфортного проживания и интересного досуга. К услугам жителей комплекса кафе, расположенное в лобби, бассейн с регулируемой температурой воды, сауна, игровая площадка и большая парковка.



РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Avanti Tower расположен в районе Business Bay и имеет легкий доступ к крупной транспортной артерии Дубая — шоссе Al Khail Rd. Поэтому дорога до ключевых достопримечательностей и объектов города занимает не более 40 минут.



- До крупнейшего торговый центр в мире Dubai Mall - 10 минут езды.

- До аэропорта Al Maktoum International Airport - 35 минут езды.

- До аэропорта Dubai International Airport – в 15 минут езды.

- До пляжа Jumeirah Beach - 10 минут езды.

- До парка Al Quoz Pond Park - 5 минут езды.

- До крупного парка аттракционов Global Village - 20 минут езды.

- До медицинских центров UTM Medical Company, Medlife Healthcare Group, Health Gps - 10-15 минут ходьбы.

- До школ и детских садов - 5-7 минут езды.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:

Апартаменты имеют высокую рентабельность ввиду того, что комплекс расположен в одном из наиболее развитых и востребованных районов Дубая Бизнес Бэй (Business Bay).



С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!