Жилой комплекс Первоклассный комплекс со всеми удобствами
О комплексе
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
BINGHATTI LUNA – новый претенциозный жилой проект в Jumeirah Village Circle от компании Binghatti Developers. 20-этажное здание будет включать в общей сложности 212 резиденций площадью 60–126 кв. м, а именно – апартаменты с 1 и 3 спальнями и частными балконами.
Экстерьер здания выполнен в ярком современном стиле, а использование контрастного освещения и взаимодополняющих геометрических форм выделяют его на фоне других сообществ.
Удобства:
Помимо первоклассной недвижимости, Binghatti Luna включает серию премиальных удобств – пейзажный бассейн с зоной отдыха, частную подземную парковку, спортивные и игровые площадки, тренажерный зал, частный сад и многое другое.
Расположение:
Binghatti Luna находится на территории развитого жилого района Дубая Jumeirah Village Circle (JVC), District 12, в непосредственной близости от шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Жители, предпочитающие общественный транспорт, могут воспользоваться автобусными остановками JVC, Prime Business Tower 1 и JVC, Nakheel Villas T12-1, которые расположены примерно в 10 минутах ходьбы.
В доступности на машине:
- Dubai Sports City – 10 минут езды;
- Motor City – 10 минут;
- Downtown Dubai – 20 минут;
- Dubai International Airport – 25 минут.
В окружении Binghatti Luna предусмотрены все необходимые объекты инфраструктуры:
- супермаркеты Nine Star Supermarket и Choice Mart;
- бизнес-центр JAZZ Business Center;
- аптека LIFE Pharmacy – Life Al Barsha Fourth 2;
- прогулочный парк Khansour Community Park;
- арт-студия Amani Ceramics Pottery & Art;
- зоомагазин Pet Emporium LLC;
- спортивный зал Al Amir Gym;
- кафе и рестораны арабской, ливанской, турецкой и европейской кухни.
Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов ОАЭ под Ваш бюджет и пожелания!