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Жилой комплекс Первоклассный комплекс со всеми удобствами

Дубай, ОАЭ
от € 203,807
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Жилой комплекс Первоклассный комплекс со всеми удобствами
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О комплексе

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BINGHATTI LUNA – новый претенциозный жилой проект в Jumeirah Village Circle от компании Binghatti Developers. 20-этажное здание будет включать в общей сложности 212 резиденций площадью 60–126 кв. м, а именно – апартаменты с 1 и 3 спальнями и частными балконами.

Экстерьер здания выполнен в ярком современном стиле, а использование контрастного освещения и взаимодополняющих геометрических форм выделяют его на фоне других сообществ.

Удобства:
Помимо первоклассной недвижимости, Binghatti Luna включает серию премиальных удобств – пейзажный бассейн с зоной отдыха, частную подземную парковку, спортивные и игровые площадки, тренажерный зал, частный сад и многое другое.

Расположение:
Binghatti Luna находится на территории развитого жилого района Дубая Jumeirah Village Circle (JVC), District 12, в непосредственной близости от шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Жители, предпочитающие общественный транспорт, могут воспользоваться автобусными остановками JVC, Prime Business Tower 1 и JVC, Nakheel Villas T12-1, которые расположены примерно в 10 минутах ходьбы.
В доступности на машине:

- Dubai Sports City – 10 минут езды;
- Motor City – 10 минут;
- Downtown Dubai – 20 минут;
- Dubai International Airport – 25 минут.

В окружении Binghatti Luna предусмотрены все необходимые объекты инфраструктуры:
- супермаркеты Nine Star Supermarket и Choice Mart;
- бизнес-центр JAZZ Business Center;
- аптека LIFE Pharmacy – Life Al Barsha Fourth 2;
- прогулочный парк Khansour Community Park;
- арт-студия Amani Ceramics Pottery & Art;
- зоомагазин Pet Emporium LLC;
- спортивный зал Al Amir Gym;
- кафе и рестораны арабской, ливанской, турецкой и европейской кухни.

Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов ОАЭ под Ваш бюджет и пожелания!

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Первоклассный комплекс со всеми удобствами
Дубай, ОАЭ
от € 203,807
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Застройщик: DDA Real Estate

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Levanto – новый жилой проект в районе Jumeirah Village Circle (JVC). Комплекс состоит из трех зданий, окруженных пышными садами и ландшафтными зонами. В комплексе Levanto на продажу представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями, а также коллекция дуплексов с 2 спальнями и премиум-дуплексов с 3 спальнями, частным джакузи и садом с палубой.

Внутренняя инфраструктура:

- детская игровая комната;
- кинотеатр;
- бильярд;
- боулинг;
- комната отдыха;
- зона отдыха;
- библиотека;
- фитнес-зал;
- зал для пилатес и йоги;
- настольный теннис;
- парковка.

Расположение:

- Circle Mall JVC - 2 км.
- Школа - 2.8 км.
- Burj Khalifa - 23 км.
- Аптека - 170 м.
- Аэропорт - 32 км.


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- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

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- Гарантия ежегодного дохода от инвестиций.
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- Бесплатное юридическое сопровождение.
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Многоквартирный жилой дом 1BR | Elvira | Beach Access
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить удивительную квартиру с 1 спальней, расположенную в Эльвире, Dubai Hills Estate.
Эльвира - это развитие Эмаара.

Основные моменты;

  • Необыкновенный образ жизни в естественной зелени
  • Лучшие удобства и удобства на службе
  • Потрясающий вид на Дубай Марина и Скайлайн
  • Испытайте рай парковой зоны, погруженный в природу

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 721 кв.
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Открытая кухня
  • Рестораны и магазины
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Досуг и Парк
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284 
Резиденция Квартира с дизайнерским ремонтом в Дубае!
Дубай, ОАЭ
Застройщик: DDA Real Estate

Квартира с дизайнерским ремонтом с очень выгодной локацией в Дубае!

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.

Мы предоставим Вам:
- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.

Avanti Tower – многофункциональный комплекс от девелопера Damac Properties. Находится в деловом районе Business Bay. Дизайн комплекса разработан специалистами Engineering Consultants Group.

Апартаменты меблированы и укомплектованы всей необходимой бытовой техникой. Внутренняя отделка выполнена в современном стиле в нейтральной цветовой палитре. К каждой спальне прилегает ванная комната. Так же имеется гардеробная и балкон.

В квартирах большое количество искусственного и естественного освещения. В совокупности с множеством панорамных окон такая цветовая гамма придает роскошному комплексу свежий и элегантный вид.

Avanti Tower станет идеальным решением для семейных пар с детьми, поскольку внутренняя и внешняя инфраструктуры комплекса имеют все условия для комфортного проживания и интересного досуга. К услугам жителей комплекса кафе, расположенное в лобби, бассейн с регулируемой температурой воды, сауна, игровая площадка и большая парковка.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Avanti Tower расположен в районе Business Bay и имеет легкий доступ к крупной транспортной артерии Дубая — шоссе Al Khail Rd. Поэтому дорога до ключевых достопримечательностей и объектов города занимает не более 40 минут.

- До крупнейшего торговый центр в мире Dubai Mall - 10 минут езды.
- До аэропорта Al Maktoum International Airport - 35 минут езды.
- До аэропорта Dubai International Airport – в 15 минут езды.
- До пляжа Jumeirah Beach - 10 минут езды.
- До парка Al Quoz Pond Park - 5 минут езды.
- До крупного парка аттракционов Global Village - 20 минут езды.
- До медицинских центров UTM Medical Company, Medlife Healthcare Group, Health Gps - 10-15 минут ходьбы.
- До школ и детских садов - 5-7 минут езды.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
Апартаменты имеют высокую рентабельность ввиду того, что комплекс расположен в одном из наиболее развитых и востребованных районов Дубая Бизнес Бэй (Business Bay).

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!

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