Жилой комплекс Уютная квартира в спокойном и тихом районе
О комплексе
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Mudon Views - новый жилой комплекс в районе Dubai Land, расположен в пятнадцати минутах езды от центра Дубая, и примерно в стольких же от моря. Предлагает своим жителям спокойный, но активный образ жизни в дружественном автономном районе с собственным торговым центром, детским садом, школами, питомником, спортивным и оздоровительным клубами, мечетью, парками и полями для гольфа. В окрестностях комплекса расположена вся необходимая инфраструктура.
Mudon Views предлагает роскошные апартаменты с 1, 2 или 3 спальнями и 2-этажные дуплекс-апартаменты в современном комплексе с бассейном. Mudon Views гарантирует исключительный комфорт и абсолютную безопасность.
Особенности комплекса:
- Бассейн;
- Баскетбольная площадка;
- Беговые дорожки;
- Детский сад;
- Парк/ландшафтные сады;
- Паркинг;
- 24-часовая охрана.
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