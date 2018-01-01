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Жилой комплекс Уютная квартира в спокойном и тихом районе

Дубай, ОАЭ
от € 266,192
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Жилой комплекс Уютная квартира в спокойном и тихом районе
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О комплексе

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Mudon Views - новый жилой комплекс в районе Dubai Land, расположен в пятнадцати минутах езды от центра Дубая, и примерно в стольких же от моря. Предлагает своим жителям спокойный, но активный образ жизни в дружественном автономном районе с собственным торговым центром, детским садом, школами, питомником, спортивным и оздоровительным клубами, мечетью, парками и полями для гольфа. В окрестностях комплекса расположена вся необходимая инфраструктура.

Mudon Views предлагает роскошные апартаменты с 1, 2 или 3 спальнями и 2-этажные дуплекс-апартаменты в современном комплексе с бассейном. Mudon Views гарантирует исключительный комфорт и абсолютную безопасность.

Особенности комплекса:
- Бассейн;
- Баскетбольная площадка;
- Беговые дорожки;
- Детский сад;
- Парк/ландшафтные сады;
- Паркинг;
- 24-часовая охрана.

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Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Застройщик: TRANIO

Проект расположен рядом с центром города и основными экономическими зонами и достопримечательностями Дубая.

Проект - жилой комплекс с 21 этажами, апартаментами с просторными светлыми комнатами и балконами, с которых открываются захватывающие виды на окружающий городской пейзаж, водный канал Dubai Canal или большой парк.

В дизайне интерьера использовалась нейтральная цветовая палитра, которая добавляет нотку элегантности апартаментам. На продажу предлагаются различные юниты: студии и апартаменты с 1-3 спальнями.

В проекте будут предусмотрены парковочные места, выделенные для каждой квартиры, в дополнение к парковке для посетителей.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: фреш-бар у бассейна, кафе с фирменным кофе и легкими закусками, пространство для коворкинга с частным бизнес-центром, многоцелевой зал для проведения мероприятий и вечеринок, кинотеатр, высокотехнологичный симулятор игры в гольф, площадка для сквоша в стиле амфитеатра, салон для ухода за домашними животными, просторная терраса для загара, открытая площадка для йоги и зона медитации, открытая терраса для отдыха.

Расположение и объекты поблизости

Находится в двух шагах от самых популярных достопримечательностей Дубая и основных экономических центров. Рядом - торговый центр Dubai Mall, Музей будущего, центр искусств Dubai Opera, всемирно известные рестораны The Maine Brasserie, Zuma, Armani Ristorante, Nusr-Et Steakhouse и Gaia, кафе, модные бары, передовые фитнес-центры и роскошные SPA-центры.

Недалеко от комплекса есть станция метро, автобусные остановки, водный общественный транспорт.

Международный аэропорт Дубая - всего в 15 минутах езды.
Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на море, пристань для яхт и большой парк, в Beach Mansion собственным пляжем, район Beachfront, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс представляет собой 2 высоких здания с большими просторными жилыми единицами с различными планировками: апартаменты, таунхаусы, пентхаусы с 1-3 спальнями. В башнях 37 и 20 этажей.

Жилой комплекс - часть эксклюзивного сообщества с 27-ю жилыми небоскребами класса люкс. Работы по строительству данного жилого района были начаты в январе 2018 года.

Удобный график оплат:

  • 41,7% - 1 предоплата
  • 8,3% - 2 предоплата
  • 8,3% - 20% постройка
  • 8,3% - 40% постройка
  • 8,3% - 60% постройка
  • 8,3% - 100% постройка
  • 4,2% - 6 месяцев с завершения
  • 4,2% - 12 месяцев с завершения
  • 4,2% - 18 месяцев с завершения
  • 4,2% - 24 месяца с завершения.
Особенности квартир Варианты планировки:

Апартаменты с 1 спальней: cпальня, гостиная, кухня, прачечная, ванная комната, балкон.

Апартаменты с 2 спальнями: 2 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, прачечная, кухня, гардеробная, балкон, дамская комната.

Апартаменты с 3 спальнями: 3 спальни, 3 ванные комнаты, гостиная, прачечная, кухня, гардеробная, балкон, дамская комната, комната для обслуживающего персонала.

Удобства и оснащение в доме

Также, в жилом комплексе есть пристань для яхт, круглосуточная охрана, рестораны, кафе, магазины, зеленый парк.

Преимущества

Беспроцентная рассрочка до 2027 года.

Налог 0% на покупку и продажу.

Доходность до 18% в год от сдачи в аренду.

Возможность получения резидентской визы для себя и для членов семьи (возможность открыть счет в банке/возможность находиться на территории страны без выезда до 3 лет).

Расположение и объекты поблизости

Расположен между островом Palm Jumeirah и районом Jumeirah Beach Residence. Рядом - район Dubai Marina, дорога Sheikh Zayed Road.

На машине легко добраться до популярных мест:

  • 15 минут до района Downtown Dubai
  • 20 минут до Международного аэропорта Дубая
  • 25 минут до выставки EXPO-2021
  • 45 минут до аэропорта Мактума.
Жилой комплекс CANAL HEIGHTS
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Address Property

РОСКОШНОЕ ЖИЛЬЕ У ВОДЫ.

Изысканно яркий архитектурный комплекс, возвышающийся над Дубайским каналом.

Canal Heights воплощает в себе красоту и совершенство одного из самых удивительных творений природы…голубой жемчужины.

Комплекс расположен в оживленном деловом районе Бизнес-Бэй, в окружении других стильных высотных зданий, жилых массивов и популярных отелей.

Удивительно динамичная форма, сверкающая от солнца днем и искрящаяся ночью, придает зданию изысканный и стильный вид.

РАДУЖНЫЕ ПЕРЕЛИВЫ В ДРАГОЦЕННОМ КАМНЕ.

Красота традиционно оценивается не только по внешнему виду, но и по внутреннему убранству.

Попав в вестибюль комплекса Canal Heights вы погружаетесь в переливающееся неземное сияние.

Вас окружают поразительные цвета, искрящиеся текстуры и плавные формы, отражающие роскошный стиль DAMAC.

Природные элементы оживают в Canal Heights, воплощаясь в самых разнообразных удобствах. Умиротворенность, положительные эмоции и ощущение полного благополучия делают этот выдающийся жилой комплекс истинным средоточием яркой жизни.

БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ КРУГЛЫЙ ГОД

В Canal Heights вы можете поддержать бодрость духа благодаря уникальным йога-павильонам. Это архитектурное чудо идеально подходит для самых различных целей: медитации, романтического свидания, ужина тет-а-тет и небольшой частной вечеринки.

ОКУНИТЕСЬ В ИСТОРИЮ

Canal Heights делает историю увлекательной. Удивлению не будет предела, когда ласты и маска станут вашим пропуском, в уникальный подводный мир жемчуга.

ОТКРОЙТЕ В СЕБЕ ДУХ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

В Canal Heights есть прекрасный бассейн в форме раковины, где можно отыскать настоящие жемчужины. Если вы предпочитаете более спокойный досуг, то отдохните под успокаивающие ритмичные звуки волн.

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