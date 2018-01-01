Жилой комплекс Отельные апартаменты в шикарном комплексе
О комплексе
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Новый потрясающий гостиничный комплекс The First Group, Ciel Tower в Дубай Марине, будет включать роскошные и современные гостиничные номера. Всего будет построено 1042 объекта, с каждой из которых будет открываться 360-градусный вид на Пальму Джумейру и Персидский залив.
Это будет новое дополнение к району Марина и, как ожидается, станет новой глобальной достопримечательностью. Фактически, после завершения комплекс станет самым высоким отелем в мире.
Каждый из номеров будет украшен стильным интерьером и шикарной отделкой, что, несомненно, произведет впечатление на жителей.
В этом отеле также будет стеклянная смотровая площадка на крыше, где жители и местные жители смогут собраться вместе и полюбоваться завораживающими видами.
Удобства:
- Палуба на вершине здания с панорамным обзором;
- Широкий ассортимент ресторанов, кафе и баров мирового класса;
- Спа-центр с полным оснащением;
- Бассейн и терраса для загара;
- Фитнес-центр с современным оборудованием;
- Бесплатная парковка;
- Высокотехнологичный конференц-зал;
- Круглосуточные услуги химчистки;
- Служба по организации экскурсий и досуга.
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