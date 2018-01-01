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Жилой комплекс Отельные апартаменты в шикарном комплексе

Дубай, ОАЭ
от € 680,392
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Жилой комплекс Отельные апартаменты в шикарном комплексе
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О комплексе

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Новый потрясающий гостиничный комплекс The First Group, Ciel Tower в Дубай Марине, будет включать роскошные и современные гостиничные номера. Всего будет построено 1042 объекта, с каждой из которых будет открываться 360-градусный вид на Пальму Джумейру и Персидский залив.

Это будет новое дополнение к району Марина и, как ожидается, станет новой глобальной достопримечательностью. Фактически, после завершения комплекс станет самым высоким отелем в мире.

Каждый из номеров будет украшен стильным интерьером и шикарной отделкой, что, несомненно, произведет впечатление на жителей.

В этом отеле также будет стеклянная смотровая площадка на крыше, где жители и местные жители смогут собраться вместе и полюбоваться завораживающими видами.

Удобства:
- Палуба на вершине здания с панорамным обзором;
- Широкий ассортимент ресторанов, кафе и баров мирового класса;
- Спа-центр с полным оснащением;
- Бассейн и терраса для загара;
- Фитнес-центр с современным оборудованием;
- Бесплатная парковка;
- Высокотехнологичный конференц-зал;
- Круглосуточные услуги химчистки;
- Служба по организации экскурсий и досуга.

Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Отельные апартаменты в шикарном комплексе
Дубай, ОАЭ
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Сдача в: -2025
Застройщик: DDA Real Estate

Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости.

Роскошные апартаменты Peninsula four в самом сердце Дубая с 1 спальней.

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- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
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Данный комплекс по своему уникален для района Business Bay, так как на территории сообщества запланировано создание нескольких общественных парков, торгово-развлекательные центры и большое изобилие мест для отдыха. Главной особенностью проекта Peninsula выступает набережная вдоль Dubai Water Canal, на которой будут расположены торговые площади, кафе и рестораны, парки, беговые и прогулочные дорожки.

Резиденты Peninsula смогут воспользоваться удобствами мирового уровня.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Набережная
- Амфитеатр
- Бассейн
- Зоны для барбекю
- Фитнес-центр
- Супермаркеты
- Скейт-парк
- Магазины
- Теннисные корты
- Салоны красоты
- Площадки для баскетбола и игры в сквош
- Охрана 24/7
- Детские игровые зоны
- Известные гостиничные и ресторанные бренды

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:
- 15 минут до пляжа Ла Мер
- 2 минуты до Дубай молла и Бурдж Халифы
- 2 минуты до метро
- 20 минут до Дубай Марины

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Застройщик: TRANIO

Резиденция в греческом стиле располагает парковкой, консьерж-сервисом, зоной отдыха, инфинити-бассейном и джакузи, кинотеатром на открытом воздухе, детской площадкой, открытым тренажерным залом, зоной барбекю, парковкой и сауной.

Окончание строительства - апрель 2025 года.

Преимущества

Рассрочка на 5 лет без процентов.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с остановками общественного транспорта, торговыми центрами, школой и детским садом, полем для гольфа.

  • Бурдж Халифа - 24 км
  • Море - 13,4 км
  • Аэропорт - 36 км
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Резиденция в французском стиле является одной из восьми частей большого жилого комплекса. Здесь вы найдете кафе и ресторан, пляж и лагуну, зеленые зоны и зоны отдыха, кинотеатр под открытым небом, детские площадки, велосипедные дорожки, бассейны, фитнес-центр, спа-зону.

Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном экологически числом районе, рядом с пляжем, школой, торговыми центрами, полем для гольфа.

  • Международный аэропорт - 28 минут
  • Mall of Emirates - 24 минуты
  • Автодром - 12 минут
  • Бурдж Халифа - 20 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Молл - 31 км
  • Море - 23 км
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