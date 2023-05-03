  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Квартира в новостройке 2BR | Reva Residence | Prime Location

Квартира в новостройке 2BR | Reva Residence | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 309,000
;
Квартира в новостройке 2BR | Reva Residence | Prime Location
1 / 7 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Reva Residence от Damac Properties

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 901 кв.
  • Прачечная / Зона хранения
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Медицинский центр
  • Ресторан и Кафе
  • Розничная и столовая
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Сад и парк
  • Спа и Сауна
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • больница
  • Школа и Институт
  • Фитнес-центр
  • Йога и Медитация
  • Зона пара
  • Консьерж-стол
  • Ландшафтный сад

Расположение рядом;

  • Дубай Молл – 10 минут
  • Пальма Джумейра – 20 минут
  • Бурдж Аль Араб – 20 минут
  • Прогулка JBR – 25 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 2BR | Reva Residence | Prime Location

Похожие комплексы
Жилой комплекс Высотная резиденция Palm Beach Tower от Nakheel, с прямым выходом на пляж рядом с Дубай Марина и Бурдж Халифа, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 1BR | North43 | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Резиденция Квартира в потрясающем культовом районе Дубая!
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом Ready Apartments | Investment Buy
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 2BR | The Highbury | Ellington
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Многоквартирный жилой дом 2BR | Reva Residence | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от € 309,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в высотной резиденции Nobles Towers, рядом с Бурдж Халифа и Джумейра Бич, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает 5-уровневой парковкой, тренажерным залом, бассейном.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре Дубая.

  • Даунтаун - 4 минуты
  • Бурдж Халифа - 6 минут
  • Дубай Молл - 7 минут
  • Джумейра Бич - 9 минут
  • Бурдж-Аль-Араб - 16 минут
  • Пальма Джумейра - 20 минут
Жилой комплекс Высотная резиденция Cavalli Tower в 850 метрах от частного пляжа, недалеко от Пальмы Джумейра и центра города, район Dubai Marina, Дубай
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются элитные апартаменты с панорамным видом на Пальму Джумейра, Бурдж Аль Араб, море и город.

Cavalli Tower - это единственная резиденция бренда Cavalli. Здесь вы найдете искусственный пляж и бассейны, ухоженные террасы, бар и оздоровительный центр, кафе и рестораны, тренажерный зал и теннисные корты, детскую площадку.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе на западном побережье, рядом с центром города и торговыми центрами.

  • Частный пляж - 850 метров
  • Бурдж Халифа - 18,7 км
  • Пальма Джумейра - 10 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
  • Бизнес Бэй - 20 минут
  • Аэропорт Дубая - 40 минут
Многоквартирный жилой дом Studio | Peninsula Five | Select Group
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить удивительную квартиру-студию, расположенную в Business Bay, известную как Peninsula Five от Select Group.

Основные моменты;

  • Отличное расположение на набережной в Business Bay
  • 180 * беспрепятственный вид на воду
  • Премиум стиль жизни и удобства
  • Привлекательные и выполнимые варианты плана платежей

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 517 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Йога и Медитация
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Спортивный корт
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Спа и Сауна
  • Общественный зал
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Сад и парк
  • больница
  • Зеленое окружение

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Realting.com
Перейти