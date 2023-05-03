Квартира в новостройке 2BR | Reva Residence | Prime Location
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Reva Residence от Damac Properties
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 2 ванны
- без мебели
- BUA; 901 кв.
- Прачечная / Зона хранения
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Район барбекю
- Бассейн
- тренажерный зал
- Детская игровая площадка
- Медицинский центр
- Ресторан и Кафе
- Розничная и столовая
- Супермаркет и Торговая зона
- Сад и парк
- Спа и Сауна
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой
- Спортивный корт
- Общественный зал
- больница
- Школа и Институт
- Фитнес-центр
- Йога и Медитация
- Зона пара
- Консьерж-стол
- Ландшафтный сад
Расположение рядом;
- Дубай Молл – 10 минут
- Пальма Джумейра – 20 минут
- Бурдж Аль Араб – 20 минут
- Прогулка JBR – 25 минут
- Международный аэропорт Дубая – 15 минут
- Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284