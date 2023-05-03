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Квартира в новостройке 1BR | Reva Residence | Business Bay

Дубай, ОАЭ
от € 235,000
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Квартира в новостройке 1BR | Reva Residence | Business Bay
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Reva Residence от Damac Properties

Основные моменты;

  • Просторное лобби с круглосуточной помощью стойки регистрации
  • Ландшафтные сады
  • Бассейн с контролем температуры
  • Современный тренажерный зал с отдельными раздевалками для мужчин и женщин
  • Полностью оборудованная кухня

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 474 кв.
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Медицинский центр
  • Ресторан и Кафе
  • Розничная и столовая
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Сад и парк
  • Спа и Сауна
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • больница
  • Школа и Институт
  • Фитнес-центр
  • Йога и Медитация
  • Зона пара
  • Консьерж-стол
  • Ландшафтный сад

Соседство поблизости;

  • Городская прогулка – 2,8 км
  • DIFC – 2,9 км
  • Шейх Зайед Роуд – 3,2 км
  • Поло Резиденция – 4,2 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | Reva Residence | Business Bay

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Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Квартира
  • Размер - 1159 кв. Футов
  • Количество спален - 2 кровати
  • Количество ванных комнат - 2 ванны
  • 25 минут от центра города
  • 30 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный
  • Ссылка №. COIN-LELU-25

особенности

без мебели

Встроены шкафы

Центральный A / C

консьерж

Крытая парковка

Горничная служба

Домашние животные разрешены

безопасность

Общий тренажерный зал

Общий бассейн

Общий спа

Вид на достопримечательность

Гардероб

 

О районе

 

Добро пожаловать в башню Дубайских ворот 1 в кластере Q Башен на озере Джумейра. Эта двухкомнатная квартира по хорошей цене для быстрой продажи. Эта квартира станет идеальной инвестиционной собственностью, так как ее расположение позволит легко сдавать в аренду на долгосрочной или краткосрочной основе.

 

Квартира площадью 1158,52 кв. Фута с видом на дорогу Шк Зайед. В отеле кратко входят: прихожая, гостиная / балкон, кухня, подсобное помещение, спальня с гардеробной и ванной комнатой –. Dubai Gate One расположен в отличном месте недалеко от метро, магазинов, ресторанов и общих удобств. Собственность в настоящее время сдается в аренду, поэтому идея для инвестиционных целей или конечного использования.
Жилой квартал Park Field Dubai Hills
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: DOM REAL ESTATE

Просторная квартира с 1 спальней  792кв.фут, в самом центре Dubai Hills Estate, Южный округ. В минуте от центра. в окружении зелени, прекрасный вид на парк снаружи. Tам есть детская игровая площадка, спортивные удобства на открытом пространстве, поле для гольфа и магазины.

сдача квартиры в декабре 2025г. полностью меблирована, готова к заселению.

50% первый взнос. с очень гибким планом оплаты.

Даты платежей:

Первоначальный плтеж 50%: 145309.32 USD  владельцу

                                                   64158.36 USD застройщику

                 21/08/2024 -  10%  -  32079.18 USD застройщику

                 06/01/2025 - 10%  -  32079.18 USD застройщику

                 15/12/2025  -  30%  - 96236.99 USD застройщику


дополнительные платежи:    DLD  -  4%

                                        Комиссия  -  2%

 
Жилой комплекс Апартаменты Safa One с бассейнами, в окружении тропических растений, с дизайнерской отделкой, Al Safa 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Проект ведётся в сотрудничестве с швейцарским ювелирным брендом, который отвечает за дизайн помещений. В основе дизайна - разнообразие изумрудов и бриллиантов, а также наличие экзотических цветов и растений.

В комплексе есть элегантные и просторные апартаменты с 1-4 спальнями. В некоторых апартаментах есть личные бассейны.

Удобства и оснащение в доме

В комплексе также есть клуб, кафе, рестораны. Два уникальных бассейна стилизованы под пляжи с натуральным белым песком.

Также, проект включает тропический островок с птицами - единственная в своем роде экосистема на крыше. Оборудован ухоженными ландшафтными композициями, кафе и ресторанами. Современная система управления климатом позволяет вызывать искусственный тропический дождь в определенные моменты дня и дарить посетителям впечатления, которым нет аналогов в мире.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс Safa One расположен в центре города. Из квартир открываются виды на парк Safa, Мировые острова и остров Bulgari с одной стороны, и завораживающие красоты отеля Бурдж-эль-Араб, Пальмовых островов и отеля Atlantis — с другой.

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