Квартира в новостройке 1BR | Reva Residence | Business Bay
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Reva Residence от Damac Properties
Основные моменты;
- Просторное лобби с круглосуточной помощью стойки регистрации
- Ландшафтные сады
- Бассейн с контролем температуры
- Современный тренажерный зал с отдельными раздевалками для мужчин и женщин
- Полностью оборудованная кухня
Удобства и удобства;
- 1 спальня
- 1 ванна
- без мебели
- BUA; 474 кв.
- Открытая кухня
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Район барбекю
- Бассейн
- тренажерный зал
- Детская игровая площадка
- Медицинский центр
- Ресторан и Кафе
- Розничная и столовая
- Супермаркет и Торговая зона
- Сад и парк
- Спа и Сауна
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой
- Спортивный корт
- Общественный зал
- больница
- Школа и Институт
- Фитнес-центр
- Йога и Медитация
- Зона пара
- Консьерж-стол
- Ландшафтный сад
Соседство поблизости;
- Городская прогулка – 2,8 км
- DIFC – 2,9 км
- Шейх Зайед Роуд – 3,2 км
- Поло Резиденция – 4,2 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284