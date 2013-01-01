  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Квартира в новостройке Ready Apartments | Investment Buy

Квартира в новостройке Ready Apartments | Investment Buy

Дубай, ОАЭ
от € 202,000
;
Квартира в новостройке Ready Apartments | Investment Buy
1 / 13 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Отель Virdis, возвышающийся в самом сердце DAMAC Hills 2, предлагает захватывающие виды на сообщество и город со всех сторон. С поразительными экстерьерами, впечатляющими интерьерами и непревзойденными удобствами, это адрес и инвестиции, которых вы так долго ждали.
DAMAC Hills 2, ранее известный как AKOYA, является мастер-сообществом, которое создает уникальный в своем роде жизненный опыт –, вдохновленный водой, спортом и весельем для всех возрастов. На DAMAC Hills 2, кластеры продуманных квартир, таунхаусов и вилл окружены совершенно новым опытом, достопримечательностями, удобствами. Кроме того, лагуны DAMAC имеют множество удобств для детей, таких как горки, пиратские корабли и батуты.
DAMAC Hills 2 находится в нескольких минутах езды от центра города, но при этом ощущается как мир. Стратегическое расположение позволяет легко добраться до четырех основных автомагистралей и других сетей, которые позволяют легко добраться до города. Чтобы добраться до DAMAC Hills 2, следуйте по дороге Umm Suqeim на дороге Al Qudra и найдите себя у ворот DAMAC Hills 2 в течение 25 минут.

Меблированная квартира

  • Стиральная машина
  • газ
  • духовка
  • холодильник


Общественные удобства

  • Водная игровая площадка
  • Пляж Малибу
  • Конный Город Верховая езда,
  • Спортивные сооружения
  • Танцевальная студия
  • Петтинговая ферма


DAMAC Properties находится на переднем крае рынка элитной недвижимости на Ближнем Востоке с 2002 года, предоставляя отмеченные наградами жилые, коммерческие и развлекательные объекты по всему региону, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Иордания, Ливан и Оман, а также Великобритания.

С тех пор Компания поставила около 32 000 домов с портфелем развития более 34 000 на различных этапах планирования и прогресса.* Объединение усилий с некоторыми из самых выдающихся мировых брендов моды и стиля жизни, DAMAC привнес на рынок новые и захватывающие жизненные концепции в сотрудничестве, которые включают в себя поле для гольфа, управляемое The Trump Organization, и роскошные дома в сотрудничестве с Versace, Fendi Casa, Just Cavalli, Paramount Hotels & Resorts, Ротана и Radisson Hotel Group. DAMAC Properties с последовательным видением и сильным импульсом строит новое поколение элитной жизни на Ближнем Востоке.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме Ready Apartments | Investment Buy

Похожие комплексы
Жилой комплекс The Community: Инвестиционные апартаменты под 8% годовых в центре развивающегося района Motor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция LIV LUX со спа-зоной, полем для мини-гольфа и панорамным видом, в 500 метрах от моря, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Aura с просторными апартаментами, рядом с экономической зоной JAFZA и станцией метро, Downtown Jabel Ali, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция Loreto с садами и рестораном рядом с гольф-клубом, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Blvd Heights рядом с Дубай Молл, Downtown Dubai, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Многоквартирный жилой дом Ready Apartments | Investment Buy
Дубай, ОАЭ
от € 202,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Элитная резиденция Majestine с бассейном и садами в центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются меблированные апартаменты с различными планировками.

Резиденция располагает бассейном с детской секцией, тренажерным залом, парными и сауной, детской площадкой, красивыми ухоженными садами, круглосуточным консьерж-сервисом.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре района Бизнес-Бей.

  • Бурдж Халифа - 10 минут
  • Фонтан Дубай - 7 минут
  • Дубай Опера - 8 минут
  • Мечеть Джумейра - 19 минут
  • Дубай Молл - 6 минут
Жилой комплекс Высотная резиденция Palm Beach Tower от Nakheel, с прямым выходом на пляж рядом с Дубай Марина и Бурдж Халифа, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются просторные новые апартаменты и пентхаусы с панорамным видом.

Резиденция располагает тренажерным залом, детскими и спортивными площадками, студией йоги, спа-зоной, открытым инфинити-бассейном, собственным выходом на пляж, парком и набережной, причалом, зоной отдыха, кафе.

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • 10 минут - Дубай Марина
  • 20 минут - Бурдж Халифа и Дубай Молл
  • 25 минут - Международный аэропорт
Жилой комплекс Апартаменты Astoria от застройщика Segrex для получения резидентской визы с доходностью от 4,9%, в тихом районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс состоит из студий и квартир с 1-3 спальнями.

Каждая квартира имеет встроенные/проходные гардеробные, оборудованную кухню и ванные комнаты с высококачественной керамической отделкой.

Из арендного дохода вычитаются:

• Сервисные сборы (service charges): $38,1 за м2 в год (или 13 AED за кв. фут в год)

• Плата за кондиционер: рассчитываются по расходам всего здания и оплачиваются жильцом — владельцем или арендатором (если квартира сдается в аренду).

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: центральное кондиционирование, домофон, круглосуточная охрана, сауна, парная, 2 крытых корта для сквоша, баскетбольная площадка, детский бассейн, терраса на крыше, кофейня.

Преимущества
  • Дубай — одно из наиболее привлекательных направлений для инвестиций (Топ-4 городов по уровню безопасности (Euromonitor International), Топ-5 наиболее посещаемых городов мира, Топ-1 по объему потраченных туристами средств).
  • В Дубае развитая экономика (налог на прибыль/прирост капитала/дивиденды — 0%; фризоны — районы, где действует льготная налоговая и таможенная системы; стабильный курс валюты; низкие темпы инфляции).
  • Прогнозируется дальнейший рост цен в Дубае из‑за спроса инвесторов. Общий объем сделок за первые два квартала 2022 года достиг 22 тыс., что на 45% больше, чем в 2021 году. Ко второму кварталу 2022 года цены на квартиры в Дубае выросли на 38,9% по сравнению с предыдущим годом.
Расположение и объекты поблизости

Здание расположено в районе Jumeirah Village. Этот быстро растущий район в центре Нового Дубая пользуется популярностью среди семей, благодаря центральному расположению, транспортной доступности и привлекательной стоимости недвижимости.

Район разделён на 2 подрайона – Jumeirah Village Triangle, который застроен преимущественно жилыми таунхаусами и виллами; и намного более крупный Jumeirah Village Circle с благоустроенной зоной в центре застройки.

Jumeirah Village Circle — это тихий район, где есть 33 благоустроенных парка, школы, торговые площадки, кафе и рестораны.

В пешей доступности от здания есть кафе и рестораны, супермаркет, несколько парков и автобусных остановок.

Расстояние:

  • Дубай Марина - 15 минут на автомобиле
  • Центр города, ТЦ Dubai Mall, небоскреб Бурдж-Халифа — 20 минут
  • Аэропорт Дубая — 25-30 минут.
Realting.com
Перейти