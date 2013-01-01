Квартира в новостройке Ready Apartments | Investment Buy
О комплексе
Отель Virdis, возвышающийся в самом сердце DAMAC Hills 2, предлагает захватывающие виды на сообщество и город со всех сторон. С поразительными экстерьерами, впечатляющими интерьерами и непревзойденными удобствами, это адрес и инвестиции, которых вы так долго ждали.
DAMAC Hills 2, ранее известный как AKOYA, является мастер-сообществом, которое создает уникальный в своем роде жизненный опыт –, вдохновленный водой, спортом и весельем для всех возрастов. На DAMAC Hills 2, кластеры продуманных квартир, таунхаусов и вилл окружены совершенно новым опытом, достопримечательностями, удобствами. Кроме того, лагуны DAMAC имеют множество удобств для детей, таких как горки, пиратские корабли и батуты.
DAMAC Hills 2 находится в нескольких минутах езды от центра города, но при этом ощущается как мир. Стратегическое расположение позволяет легко добраться до четырех основных автомагистралей и других сетей, которые позволяют легко добраться до города. Чтобы добраться до DAMAC Hills 2, следуйте по дороге Umm Suqeim на дороге Al Qudra и найдите себя у ворот DAMAC Hills 2 в течение 25 минут.
Меблированная квартира
- Стиральная машина
- газ
- духовка
- холодильник
Общественные удобства
- Водная игровая площадка
- Пляж Малибу
- Конный Город Верховая езда,
- Спортивные сооружения
- Танцевальная студия
- Петтинговая ферма
DAMAC Properties находится на переднем крае рынка элитной недвижимости на Ближнем Востоке с 2002 года, предоставляя отмеченные наградами жилые, коммерческие и развлекательные объекты по всему региону, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Иордания, Ливан и Оман, а также Великобритания.
С тех пор Компания поставила около 32 000 домов с портфелем развития более 34 000 на различных этапах планирования и прогресса.* Объединение усилий с некоторыми из самых выдающихся мировых брендов моды и стиля жизни, DAMAC привнес на рынок новые и захватывающие жизненные концепции в сотрудничестве, которые включают в себя поле для гольфа, управляемое The Trump Organization, и роскошные дома в сотрудничестве с Versace, Fendi Casa, Just Cavalli, Paramount Hotels & Resorts, Ротана и Radisson Hotel Group. DAMAC Properties с последовательным видением и сильным импульсом строит новое поколение элитной жизни на Ближнем Востоке.