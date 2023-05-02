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Апарт-отель Hollywood style Hotel | 8% Guaranteed Returns

Дубай, ОАЭ
от € 616,000
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Апарт-отель Hollywood style Hotel | 8% Guaranteed Returns
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О комплексе

Роскошный отель и жилая башня рядом с Шейх Зайед Роуд, этажи с 15 по 25, вмещают выбор элитных гостиничных номеров, вдохновленных голливудской студией. Гостиничный номер здесь представляет собой проницательные, полностью управляемые инвестиции в индустрию гостеприимства Дубая.

Между тем, этажи с 26 по 63 предлагают роскошные резиденции, сочетающие в себе домашние удобства и услуги стандарта Paramount (, если хотите ). Щедрые в космосе жилые апартаменты - это высота модной, но комфортной жизни, в живописном месте.

Богатые удобства дополняют звездный опыт, увенчанный пейзажным бассейном на крыше с его великолепным панорамным видом.

Paramount Hotels & Resorts воплощает смелое воображение в вдохновляющий опыт, опираясь на вековой послужной список восхищения гостей. Бренд сочетает в себе сервис, дизайн, развлечения и образ жизни, волнуя новые способы в серии основных мировых объектов.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в апарт-отеле Hollywood style Hotel | 8% Guaranteed Returns

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Апарт - отель Hollywood style Hotel | 8% Guaranteed Returns
Дубай, ОАЭ
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Многоквартирный жилой дом 2BR | Design Quarter | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в D3, известную как Design Quarter от Meraas

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 40%
  • На передачу – 40%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1193 кв.
  • Порошковая комната
  • фойе
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон и Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • 24/7 безопасности
  • Фитнес-центр
  • Игровая зона
  • Зеленая облачность
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Зона катания на коньках
  • Йога и Медитация
  • Чемпионат по гольфу
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет

Соседство поблизости;

  • Бизнес-Бей – 2,8 км
  • DIFC – 3,3 км
  • Город здравоохранения, фаза 2 – 3,7 км
  • Шейх Зайед Роуд – 3,7 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Жилой комплекс Mangrove Residences с развитой инфраструктурой, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

В проекте три жилых кластера с просторными апартаментами и таунхаусами с садом.

Рядом с удобствами и всеми достопримечательностями Expo City Dubai.

В комплексе 450 роскошных и премиальных резиденций, апартаменты с 1-3 спальнями, лофт-апартаменты с 4 спальнями и таунхаусы с 3 спальнями. Все квартиры имеют отдельную прачечную/кладовую.

Просторные балконы, составляющие 14% от площади квартир, предлагают обширные виды на Expo City Dubai.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее: несколько бассейнов в каждом блоке, включая детский бассейн, бар у бассейна, каскадный водопад. Также есть клуб, читальные залы, различные залы для просмотра фильмов, работы, занятий искусством и музыкой, павильон для обедов на открытом воздухе, магазины, рестораны, площадки для мероприятий.

Расположение и объекты поблизости

Район Expo City Dubai включает энергоэффективные здания, озелененные площадки, зоны для отдыха и развлечения. Находится рядом с ключевыми транспортными узлами, такими как метро Дубая и основными магистральными дорогами, что повышает его привлекательность в качестве делового и логистического центра.

Быстрый доступ к четырем основным автомагистралям: Sheikh Mohammed bin Zayed Road, Sheikh Zayed Road, Emirates Road, Al Khail Road.

В 30 минутах езды от центра Дубая.

Менее чем в часе езды от международного аэропорта Дубая и международного аэропорта Абу-Даби.

16 минут до Dubai Marina.
Многоквартирный жилой дом 1BR | Bayshore | Emaar
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам апартаменты с 1 спальней, расположенные в гавани Дубай-Крик, известной как Bayshore от Emaar.

Основные моменты;

  • Удобства и удобства в продаже являются одними из лучших
  • Безмятежная и спокойная среда для спокойного жилого пространства
  • Премиум интерьеры и высококачественные фитинги
  • Отличный вид на окрестности и доступ к частному пляжу
  • В нескольких минутах ходьбы от пристани Дубай Крик

Удобства и фасилитаторы;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 682 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Автостоянка
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Спортивный корт
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Рестораны и магазины
  • Спа и Сауна
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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