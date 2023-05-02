Апарт-отель Hollywood style Hotel | 8% Guaranteed Returns

Роскошный отель и жилая башня рядом с Шейх Зайед Роуд, этажи с 15 по 25, вмещают выбор элитных гостиничных номеров, вдохновленных голливудской студией. Гостиничный номер здесь представляет собой проницательные, полностью управляемые инвестиции в индустрию гостеприимства Дубая.

Между тем, этажи с 26 по 63 предлагают роскошные резиденции, сочетающие в себе домашние удобства и услуги стандарта Paramount (, если хотите ). Щедрые в космосе жилые апартаменты - это высота модной, но комфортной жизни, в живописном месте.

Богатые удобства дополняют звездный опыт, увенчанный пейзажным бассейном на крыше с его великолепным панорамным видом.

Paramount Hotels & Resorts воплощает смелое воображение в вдохновляющий опыт, опираясь на вековой послужной список восхищения гостей. Бренд сочетает в себе сервис, дизайн, развлечения и образ жизни, волнуя новые способы в серии основных мировых объектов.