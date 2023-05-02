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Квартира в новостройке Ready Apartments in Damac Hills Community

Дубай, ОАЭ
от € 197,000
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Квартира в новостройке Ready Apartments in Damac Hills Community
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О комплексе

Три жилые башни предлагают студии, а также апартаменты с одной и двумя спальнями с панорамным видом на развитие DAMAC Hills и его зеленые открытые пространства. Продажа кондоминиумов Bellavista в Дубае выходит на международный гольф-клуб Trump Dubai с множеством удобств на уровне улиц. Элегантное лобби приветствует вас дома, а ваша квартира продуманно спроектирована так, чтобы максимально увеличить жилую площадь и исключительные виды. Bellavista является частью устоявшегося сообщества и пользуется жизненными потребностями, такими как магазины и кафе, удобная школа, а также простор зеленых парков и развлечений на свежем воздухе.

  • Фитнес-центр
  • Бассейн
  • Современная гимназия
  • Паровая комната и сауна
  • Доступ к удобствам мирового класса DAMAC Hills
  • Поле для гольфа
  • Общественный скейт-парк
  • Конюшни
  • Волновой бассейн
  • Трамп Международный Гольф Клуб Дубай

Супермаркеты Spinneys и Carrefour с кафе и банкоматом

DAMAC Properties находится на переднем крае рынка элитной недвижимости на Ближнем Востоке с 2002 года, предоставляя отмеченные наградами жилые, коммерческие и развлекательные объекты по всему региону, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Иордания, Ливан и Оман, а также Великобритания.

С тех пор Компания поставила около 32 000 домов с портфелем развития более 34 000 на различных этапах планирования и прогресса.* Объединение усилий с некоторыми из самых выдающихся мировых брендов моды и стиля жизни, DAMAC привнес на рынок новые и захватывающие жизненные концепции в сотрудничестве, которые включают в себя поле для гольфа, управляемое The Trump Organization, и роскошные дома в сотрудничестве с Versace, Fendi Casa, Just Cavalli, Paramount Hotels & Resorts, Ротана и Radisson Hotel Group. DAMAC Properties с последовательным видением и сильным импульсом строит новое поколение элитной жизни на Ближнем Востоке.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме Ready Apartments in Damac Hills Community

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Жилой комплекс Жилой комплекс Mag 5 в развивающемся районе, недалеко от крупных супермаркетов Green Belt и ботанических садов, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Проект - это жилой комплекс с простым функциональным дизайном.

Жилой комплекс состоит из 13 зданий, в каждом есть студии, апартаменты с 1-2 спальнями.

Балкон и парковочные места предусмотрены для каждого апартамента.

Находится рядом с Expo 2020, недалеко от развлекательного центра Dubai Parks and Resorts, в нескольких минутах от станции метро и рядом с крупнейшей сетью супермаркетов в ОАЭ - Green Belt.

Удобства и оснащение в доме

Проект также включает беговые и велосипедные дорожки, рестораны, торговые центры.

Расположение и объекты поблизости

Dubai South - это экономическая зона, где будет поддерживаться ряд видов деятельности, включая логистику, авиацию, коммерческую, выставочную, гуманитарную, жилую и другие сопутствующие виды бизнеса. Dubai South - это развивающийся район, построенный для проживания 1 миллиона человек и создания 500 000 рабочих мест. Почти в два раза больше острова Гонконг.

Недалеко можно найти популярные места:

  • Green Belt
  • Ботанические сады и органические фермы
  • Международный аэропорт Аль Мактум, который к 2022 году станет крупнейшим аэропортом в мире
  • Экспо-2020
  • Новая линия метро
  • Школы и детские сады
  • Множество ресторанов и кафе
  • Супермаркеты и торговые центры.
Многоквартирный жилой дом Studio | Torino | Arjan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить квартиру-студию, расположенную в Арджане, известную как Турин Oro 24.

Основные моменты;

  • Легкий доступ к Шейх Зайед Роуд
  • Центрическое расположение с беспроблемной связью
  • Привлекательные и гибкие варианты плана платежей
  • Современная архитектура с устойчивостью в основе

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 364 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и Розничная зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • мечеть
  • Школа и Институт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Зеленое окружение
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Теннис, Баскетбол, Бадминтон и Сквош корт
  • Зал для вечеринок
  • Ленивая река
  • Подземная горка
  • Колода йоги
  • беседка
  • Зона домашних животных

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 3BR-Verde-Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Башнях озера Джумейра, известной как Верде Собхой.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1646 кв.
  • Область магазина
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Ресторан и Кафе
  • Доступ к пляжу
  • Зеленое окружение
  • тренажерный зал
  • Супермаркет и торговый центр
  • Общественный зал
  • Беговые, беговые и велосипедные дорожки
  • Зона отдыха
  • Водная активность
  • Фитнес-центр
  • Зона йоги и медитации
  • Район барбекю
  • Конференц-зал

Места поблизости;

  • Дубай Марина – 10 минут
  • Jumeirah Beach Residence – 15 минут
  • Центр города Дубай – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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