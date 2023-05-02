Квартира в новостройке Ready Apartments in Damac Hills Community

Три жилые башни предлагают студии, а также апартаменты с одной и двумя спальнями с панорамным видом на развитие DAMAC Hills и его зеленые открытые пространства. Продажа кондоминиумов Bellavista в Дубае выходит на международный гольф-клуб Trump Dubai с множеством удобств на уровне улиц. Элегантное лобби приветствует вас дома, а ваша квартира продуманно спроектирована так, чтобы максимально увеличить жилую площадь и исключительные виды. Bellavista является частью устоявшегося сообщества и пользуется жизненными потребностями, такими как магазины и кафе, удобная школа, а также простор зеленых парков и развлечений на свежем воздухе.

Фитнес-центр

Бассейн

Современная гимназия

Паровая комната и сауна

Доступ к удобствам мирового класса DAMAC Hills

Поле для гольфа

Общественный скейт-парк

Конюшни

Волновой бассейн

Трамп Международный Гольф Клуб Дубай

Супермаркеты Spinneys и Carrefour с кафе и банкоматом



DAMAC Properties находится на переднем крае рынка элитной недвижимости на Ближнем Востоке с 2002 года, предоставляя отмеченные наградами жилые, коммерческие и развлекательные объекты по всему региону, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Иордания, Ливан и Оман, а также Великобритания.



С тех пор Компания поставила около 32 000 домов с портфелем развития более 34 000 на различных этапах планирования и прогресса.* Объединение усилий с некоторыми из самых выдающихся мировых брендов моды и стиля жизни, DAMAC привнес на рынок новые и захватывающие жизненные концепции в сотрудничестве, которые включают в себя поле для гольфа, управляемое The Trump Organization, и роскошные дома в сотрудничестве с Versace, Fendi Casa, Just Cavalli, Paramount Hotels & Resorts, Ротана и Radisson Hotel Group. DAMAC Properties с последовательным видением и сильным импульсом строит новое поколение элитной жизни на Ближнем Востоке.