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Апарт-отель Ready Hotel Apartment | Investment Buy

Дубай, ОАЭ
от € 135,000
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Апарт-отель Ready Hotel Apartment | Investment Buy
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О комплексе

DAMAC Hills 2 Hotel – Управляемый Edge by Rotana отель – - это современный и элегантный трехзвездочный отель, расположенный в оживленном сообществе DAMAC Hills 2 в Дубае. Гости отеля DAMAC Hills 2 Edge by Rotana могут рассчитывать на удобство и комфорт рядом с достопримечательностями мирового класса, такими как бассейн с волнами на пляже Малибу, спортивные площадки, кинотеатр под открытым небом, пейнтбольная аркада, сад бабочек и многое другое.

Выберите из 295 стильных и хорошо спроектированных номеров и люксов с новейшими технологиями в номере, балконами и рабочими столами. Наслаждайтесь удобствами ресторана и бара на целый день, полностью оборудованного тренажерного зала и двух открытых бассейнов с регулируемой температурой. А для тех, кто находится в важных командировках, отель DAMAC Hills 2 предлагает четыре конференц-зала с гибкими настройками.

Rotana - одна из ведущих компаний по управлению отелями в регионе, имеющая портфель из более чем 100 объектов недвижимости. Каждый из четырех брендов продуктов предлагает расширенные функции, хорошо оборудованные номера и элегантный дизайн, искусно объединенные для обеспечения комфортных, интеллектуальных впечатлений гостей.

Будь то бизнес или удовольствие, учтите, что все ваши потребности удовлетворены.

Сообщество

DAMAC Hills 2 - это мастер-сообщество, которое создает уникальный в своем роде жизненный опыт –, вдохновленный водой, спортом и весельем для всех возрастов. Ранее известный как AKOYA, DAMAC Hills 2 предлагает кластеры продуманно спроектированных квартир, таунхаусов и вилл, окруженных спортивными полями, пейнтбольной аркадой, открытым кинотеатром и другими достопримечательностями, новый бассейн с волнами - пляж Малибу.

DAMAC Hills 2, полностью автономный и постоянно растущий, уравновешивает спокойный, активный, вдали от городской суеты и в то же время легкий доступ к своим деловым и развлекательным центрам. В дополнение к новым и захватывающим предстоящим функциям, сообщество принимает торговый центр с супермаркетом, поликлиникой, тренажерным залом на открытом воздухе, грузовиками с едой и многим другим.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Апарт - отель Ready Hotel Apartment | Investment Buy
Дубай, ОАЭ
от € 135,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Виллы и таунхаусы Victoria в экологически чистом районе с водоемами, парками, спортивными площадками, Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Комьюнити Victoria – это жилой проект, располагается на отдаленной от городской суеты территории Dubailand, в районе Damac Hills 2.

Проект представляет собой комфортабельные виллы с 3-4 спальнями и таунхаусы от 1-6 спальнями. Внешний фасад жилых объектов выполнен в современном стиле, а во внутренней отделке интерьеров использованы теплые пастельные тона.

Удобства и оснащение в доме

К услугам жильцов комплекса также предоставляются общие удобства территории: озера и парки, волейбольные, баскетбольные площадки, теннисные корты, сад бабочек, общественный амфитеатр, кинотеатры, беговые и велосипедные дорожки, пляжная зона отдыха, ферма с животными, служба охраны.

Преимущества

Район Damac Hills 2 подходит для проживания людей, ценящих экологическую привлекательность территории, спокойствие и быстрый доступ к инфраструктурным объектам.

Средний показатель ROI на виллы и таунхаусы по району Damac Hills 2 составляет 5%, покупка жилья в комьюнити Victoria может стать выгодным вложением для инвестора.

Расположение и объекты поблизости

Территория, на которой располагается комплекс, представляет собой район с искусственными водоемами, парковыми зонами, спортивными площадками и инфраструктурными объектами. В 5 минутах езды от комплекса находится общественный центр, где расположены супермаркет Carrefour, рестораны Nay Oxygen Cafe & Restaurant, Dough Me Nation и Altoot Alabyad Truck Food.

Общественный транспорт в Damac Hills 2 пока не развит, поэтому жильцам предлагается пользоваться личным автомобилем или услугами такси.

Дорога до крупных торговых центров от вилл Victoria составит около 30 минут. За это время можно доехать до Dubai Outlet Mall, Cityland Mall или LuLu Hypermarket. Также, в получасе езды от комьюнити находятся развлекательные объекты, такие как:

  • поле для гольфа Trump International Golf Club;
  • стадион Dubai Rugby Sevens;
  • поло и конный клубы Plantation Equestrian and Polo Club;
  • развлекательный городок Global Village;
  • крытый парк с аттракционами IMG Worlds of Adventure.

До Downtown Dubai с основными достопримечательностями дорога от комьюнити составляет около 35 минут, до аэропортов DXB и Al Maktoum – 40 минут, а до ближайших пляжей ехать придется около 45 минут.
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Orchid с бассейном и спа-центром в престижном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с живописным видом на город.

Резиденция располагает спа-центром, кинотеатром, зоной отдыха, парковкой, охраной и видеонаблюдением, детской площадкой, зелеными зонами, консьержем, бассейном, спортивной площадкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Двойные стеклопакеты
  • Панорамные окна
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой, детским садом, полем для гольфа.

  • Бурдж-Халифа - 27,3 км
  • Международный аэропорт - 32 км
  • Море - 17,1 км
  • Пальма Джумейра - 25 минут
  • Дубай Марина - 25 минут
  • Даунтаун Дубай - 30 минут
Многоквартирный жилой дом 2BR | The Quayside | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как The Quayside от Ellington Properties

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 30%

Удобства и фасилиты;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1420 кв.
  • Порошковая комната
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • Оборудованный тренажерный зал
  • Уличная столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Беговая, Велоспорт и Бег
  • Спортивные сооружения
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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