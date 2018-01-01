Апарт-отель Ready Hotel Apartment | Investment Buy

DAMAC Hills 2 Hotel – Управляемый Edge by Rotana отель – - это современный и элегантный трехзвездочный отель, расположенный в оживленном сообществе DAMAC Hills 2 в Дубае. Гости отеля DAMAC Hills 2 Edge by Rotana могут рассчитывать на удобство и комфорт рядом с достопримечательностями мирового класса, такими как бассейн с волнами на пляже Малибу, спортивные площадки, кинотеатр под открытым небом, пейнтбольная аркада, сад бабочек и многое другое.

Выберите из 295 стильных и хорошо спроектированных номеров и люксов с новейшими технологиями в номере, балконами и рабочими столами. Наслаждайтесь удобствами ресторана и бара на целый день, полностью оборудованного тренажерного зала и двух открытых бассейнов с регулируемой температурой. А для тех, кто находится в важных командировках, отель DAMAC Hills 2 предлагает четыре конференц-зала с гибкими настройками.

Rotana - одна из ведущих компаний по управлению отелями в регионе, имеющая портфель из более чем 100 объектов недвижимости. Каждый из четырех брендов продуктов предлагает расширенные функции, хорошо оборудованные номера и элегантный дизайн, искусно объединенные для обеспечения комфортных, интеллектуальных впечатлений гостей.

Будь то бизнес или удовольствие, учтите, что все ваши потребности удовлетворены.

Сообщество

DAMAC Hills 2 - это мастер-сообщество, которое создает уникальный в своем роде жизненный опыт –, вдохновленный водой, спортом и весельем для всех возрастов. Ранее известный как AKOYA, DAMAC Hills 2 предлагает кластеры продуманно спроектированных квартир, таунхаусов и вилл, окруженных спортивными полями, пейнтбольной аркадой, открытым кинотеатром и другими достопримечательностями, новый бассейн с волнами - пляж Малибу.

DAMAC Hills 2, полностью автономный и постоянно растущий, уравновешивает спокойный, активный, вдали от городской суеты и в то же время легкий доступ к своим деловым и развлекательным центрам. В дополнение к новым и захватывающим предстоящим функциям, сообщество принимает торговый центр с супермаркетом, поликлиникой, тренажерным залом на открытом воздухе, грузовиками с едой и многим другим.