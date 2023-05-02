Вилла 6 & 7 Bedroom Villa in Damac Hills Community

Там возвышается ваш образ жизни. А еще есть таунхаусы с 6 и 7 спальнями Legends – с большими садовыми площадками на заднем дворе, вечным видом на гольф и радостью общественной жизни.



Космополитическая роскошь встречает земляные текстуры, создавая гостеприимное чувство. Яркие фасады, гладкие линии и полированная отделка придают нотки изысканности, чтобы ваш дом оказался в собственной лиге.



Побег из мира в свое собственное гольф-убежище. В нескольких минутах ходьбы от мягких зеленых холмов и клуба Trump Clubhouse вы найдете идеальный баланс между спокойствием и роскошью.

Сообщество

DAMAC Hills - это автономное сообщество мирового класса, состоящее из вилл, апартаментов и отеля. Сообщество Trump International Golf Club Dubai также предлагает около четырех миллионов квадратных футов парковых насаждений, предлагающих различные тематические зоны для отдыха, включая спортивные площадки, скейт-парк, бассейн с волнами, ласки фермы, парк для собак и многое другое.