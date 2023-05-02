  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Вилла 6 & 7 Bedroom Villa in Damac Hills Community

Вилла 6 & 7 Bedroom Villa in Damac Hills Community

Дубай, ОАЭ
от € 985,000
;
Вилла 6 & 7 Bedroom Villa in Damac Hills Community
1 / 6 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Там возвышается ваш образ жизни. А еще есть таунхаусы с 6 и 7 спальнями Legends – с большими садовыми площадками на заднем дворе, вечным видом на гольф и радостью общественной жизни.

Космополитическая роскошь встречает земляные текстуры, создавая гостеприимное чувство. Яркие фасады, гладкие линии и полированная отделка придают нотки изысканности, чтобы ваш дом оказался в собственной лиге.
 

Побег из мира в свое собственное гольф-убежище. В нескольких минутах ходьбы от мягких зеленых холмов и клуба Trump Clubhouse вы найдете идеальный баланс между спокойствием и роскошью.

Сообщество

DAMAC Hills - это автономное сообщество мирового класса, состоящее из вилл, апартаментов и отеля. Сообщество Trump International Golf Club Dubai также предлагает около четырех миллионов квадратных футов парковых насаждений, предлагающих различные тематические зоны для отдыха, включая спортивные площадки, скейт-парк, бассейн с волнами, ласки фермы, парк для собак и многое другое.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор 6 & 7 Bedroom Villa in Damac Hills Community

Похожие комплексы
Вилла 5BR | Farm Gardens | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Вилла Damac Lagoons | New Cluster Launch
Дубай, ОАЭ
Вилла 3BR | Camelia | Townhouse
Дубай, ОАЭ
Вилла Gems Estate | Ultra Luxury Villa & Mansions
Дубай, ОАЭ
Вилла Expo Golf Villas, DUBAI SOUTH
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Вилла 6 & 7 Bedroom Villa in Damac Hills Community
Дубай, ОАЭ
от € 985,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Вилла Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Damac properties

Беверли-Хиллз Драйв в Trump Estates - калифорнийская жизнь во всей красе. Расположенный в международном гольф-клубе Trump, он предлагает поистине необычный образ жизни, пропитанный природой, природой и самой сущностью роскоши.

Испытайте богатство, насколько глаз может видеть, с живописными видами со всех точек направления. Возьмите с собой виды на озера, мягкие зеленые холмы, захватывающие закаты и многое другое.

Сады охватывают всю общину, служа естественными расширениями вилл. Активные и спокойные хабы мягко уговаривают вас вести более уличный образ жизни.


Что касается самих вилл, от гостиной и столовой до кухни и за ее пределами, то первый этаж каждого блока продуман. Если хотите, это может быть просто уютное семейное пространство или большой зал для развлечения друзей.

Окунитесь в рай на Беверли Хиллз Драйв.


Это не адрес. Это утверждение.

Всемирно признанный бренд элитной недвижимости, The Trump Organization привносит роскошь и утонченность в портфель интересных направлений, охватывающих весь мир –, от жилой и коммерческой недвижимости до виноградников, поместий, курорты и поля для гольфа чемпионата.
Вилла 4BR | IBIZA | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в IBIZA, Damac Lagoons, Дубай.

Основные моменты;

  • Новый премиум кластер в Damac Lagoons
  • Водяные лагуны и песчаные пляжи
  • Привлекательные и гибкие варианты плана платежей
  • Кафе на берегу моря и гондольные аттракционы
  • Бутики на берегу, магазины и рестораны

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • не меховой
  • BUA; 2280 кв.
  • сад
  • Прачечная
  • хранение
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон / Терраса
  • газон
  • Рестораны и магазины
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Зеленое окружение
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой
  • Водная активность
  • Супермаркет и Торговая зона

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 60%
  • На передачу – 20%

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Вилла 5BR | IBIZA | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительный таунхаус с 5 спальнями, расположенный в Дамак Лагунс, известном как IBIZA от Damac.

Удобства и удобства;

  • 5 спальня
  • 6 баня
  • без мебели
  • Порошковая комната
  • Область магазина
  • Прогулка в шкафчике
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • газон
  • Рестораны и магазины
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Зеленое окружение
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой
  • Водная активность
  • Супермаркет и Торговая зона

Расположение рядом;

  • Школа Джебель Али ( 05 минут )
  • Дубайский клуб поло и конного спорта ( 10 минут )
  • Аутодром Дубая ( 10 минут )
  • Дубайский Чудо-Сад ( 15 минут )
  • Международный стадион Дубая ( 15 минут )
  • Центр города Мерим ( 15 минут )
  • Торговый центр Эмиратов ( 25 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Realting.com
Перейти