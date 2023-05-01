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Квартира в новостройке 3BR | Amber | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 507,000
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Квартира в новостройке 3BR | Amber | Prime Location
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 3-комнатную квартиру, расположенную в Аль-Фурджане, известную как Amber от Azizi Development

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1261 кв.
  • Прачечная
  • Встроенный в гардеробе
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и розничная торговля
  • CCTV
  • Безопасность 24/7
  • мечеть
  • Спортивный корт
  • Тихая зеленая зона
  • Школы и институт
  • Досуг и Парк
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Многоцелевой зал
  • Игровая зона
  • Детская игровая площадка
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Велоспорт, Бег и Бег

Расположение рядом;

  • Прогулка JBR – 20 минут
  • Пальма Джумейра – 20 минут
  • Бурдж Аль Араб – 25 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 25 минут
  • Дубай Молл – 30 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 35 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 3BR | Amber | Prime Location

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Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Jomana от Meraas

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 30%

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 2187 кв.
  • Прачечная
  • шкафчик
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Водная деятельность
  • Йога и Медитация
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Просторные светлые апартаменты с панорамным видом в проекте Creek Gate, район Dubai Creek Harbour, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются двух-, трех-, четырех- и пятикомнатные апартаменты с панорамным видом.

Резиденция состоит из двух башен (30 и 36 этажей) и располагает тренажерным залом, бассейном, детскими площадками, парком.

Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 15 минутах езды от Международного аэропорта Дубая, в десяти минутах езды от центрального района Даунтаун Дубай, в двух минутах ходьбы от центрального парка, рядом с ресторанами и кафе.

  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Парк - 2 минут
  • Бурдж Халифа - 18 минут
  • Бурдж Аль Араб - 26 минут
  • Дубай Молл - 16 минут
  • Дубай Марина - 30 минут
  • Палм Джумейра - 30 минут
  • Аэропорт Dxb Int’ - 20 минут

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.
Многоквартирный жилой дом Imperial, DUBAI SILICON OASIS
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Однокомнатная квартира
  • Размер - 373 кв. Фута
  • Количество спален - Студия
  • Количество ванных комнат - 1 ванна
  • 20 минут от центра города
  • 15 минут от аэропорта
  • без мебели
  • Арендованный
  • Ссылка №. COIN-IDSO-73

особенности

Нет балкона

1 парковочное место

Прямо за Сук Экстра

 

О районе

Дубайский Силиконовый Оазис - это город в городе “, и когда это интегрированное сообщество в Дубае, вы знаете, что в нем будет все, что вам нужно. Переезд в Силиконовый Оазис имеет свои преимущества. Он предлагает сбалансированный образ жизни с выделенными коммерческими пространствами и множеством жилых объектов на выбор. Его бесшовная сеть дорог и определенных суб-сообществ внутри делают его комфортным и хорошо связанным районом Дубая для проживания. Сообщество в Silicon Oasis Dubai расположено на трех основных частях: парк инновационных технологий, сообщества вилл в технологическом парке, и жилые башни, разбросанные по всей области с ассортиментом роскошных квартир.

 

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