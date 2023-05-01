Квартира в новостройке 2BR | Amber | Azizi
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Аль-Фурджане, известную как Amber от Azizi Development
Соседство поблизости;
- Аль Фурджан – 2,5 км
- Зеленое сообщество – 4,7 км
- Парк Джумейра – 4,7 км
- Острова Джумейра – 5,5 км
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 2 ванны
- без мебели
- BUA; 974 кв.
- Прачечная
- Встроенный в гардеробе
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн
- тренажерный зал
- Район барбекю
- Столовая и розничная торговля
- CCTV
- Безопасность 24/7
- мечеть
- Спортивный корт
- Тихая зеленая зона
- Школы и институт
- Досуг и Парк
- Баскетбол и теннисный корт
- Многоцелевой зал
- Игровая зона
- Детская игровая площадка
- Торговая и супермаркетная зона
- Велоспорт, Бег и Бег
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284