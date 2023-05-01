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Квартира в новостройке 2BR | Amber | Azizi

Дубай, ОАЭ
от € 299,000
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Квартира в новостройке 2BR | Amber | Azizi
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Аль-Фурджане, известную как Amber от Azizi Development

Соседство поблизости;

  • Аль Фурджан – 2,5 км
  • Зеленое сообщество – 4,7 км
  • Парк Джумейра – 4,7 км
  • Острова Джумейра – 5,5 км

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 974 кв.
  • Прачечная
  • Встроенный в гардеробе
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и розничная торговля
  • CCTV
  • Безопасность 24/7
  • мечеть
  • Спортивный корт
  • Тихая зеленая зона
  • Школы и институт
  • Досуг и Парк
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Многоцелевой зал
  • Игровая зона
  • Детская игровая площадка
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Велоспорт, Бег и Бег

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 2BR | Amber | Azizi

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Сдача в: 2025

О ПРОЕКТЕ ЖК LOUVRE RESIDENCE.
Жилой комплекс Louvre Residences - это ультра-роскошный жилой комплекс в новом районе Saadiyat Grove на острове Саадият в Абу Даби - столице Обьединенных Арабских Эмиратов. Крупнейший застройщик ОАЭ,  Aldar Properties, в сотрудничестве со всемирно известным Лувром Абу-Даби создаст первую в мире резиденцию под брендом музея. Изысканных студии и апартаменты от одной до трех спален, с панорамными видами на культовый Лувр Абу-Даби.
Louvre Abu Dhabi Residences был разработан согласно требованиям рейтинговой системы Pearl Building Rating System, где будут использованы натуральные материалы. На территории комплекса спланированы прогулочные зоны, беговые дорожки и зоны отдыха.

Апартаменты в Louvre Abu Dhabi Residences доступны в двух цветовых схемах: 
- Dark Premium богатая палитра холодных нейтральных оттенков;
- Light Premium с тауповыми и кремовыми акцентами.
Для создания стильного образа интерьеры будут дополнены мраморной отделкой и металлическими акцентами, а также эксклюзивными произведениями искусства, представленными во всех жилых и обеденных зонах.


5-звездочные удобства, доступные для резидентов Louvre Abu Dhabi Residences:
- инфинити-бассейн;
- велнес-зона с тренажерным залом и сауной;
- студия йоги и пилатеса;
- зоны для медитаций;
- Cinema Privé - 5-звездочный кинотеатр в резиденции;
- Creativité Room - крытая детская игровая зона;
- лаунж-зона с соковым баром и бассейном;
- Лобби с видом на музей с игровой комнатой, кофейной станцией, настольным теннисом и бильярдом;
- Le Salon Détente Lounge с помещениями для совместной работы, библиотекой, салоном, частными конференц-залами и зоной для общения.

Кроме этого Louvre Abu Dhabi Residences предоставит своим жильцам целый ряд эксклюзивных услуг:
-  система “умный дом”;
- прачечная и химчистка;
- уборка дома;
- спа и груминг для домашних животных;
- бесплатная доставка продуктов;
- услуги курьера;
-  предварительная подготовка к заселению для доставки, пополнения холодильника и бакалеи;
- помощь в бронировании билетов для путешествий, аренды автомобилей и изысканных ресторанов;
- кейтеринг и планирование мероприятий;
- персональный тренер по фитнесу;
- консультант по искусству;
- круглосуточная служба консьержей;
- услуги парковщика, швейцара и посыльного.
Жилой комплекс Апартаменты Safa One с бассейнами, в окружении тропических растений, с дизайнерской отделкой, Al Safa 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Проект ведётся в сотрудничестве с швейцарским ювелирным брендом, который отвечает за дизайн помещений. В основе дизайна - разнообразие изумрудов и бриллиантов, а также наличие экзотических цветов и растений.

В комплексе есть элегантные и просторные апартаменты с 1-4 спальнями. В некоторых апартаментах есть личные бассейны.

Удобства и оснащение в доме

В комплексе также есть клуб, кафе, рестораны. Два уникальных бассейна стилизованы под пляжи с натуральным белым песком.

Также, проект включает тропический островок с птицами - единственная в своем роде экосистема на крыше. Оборудован ухоженными ландшафтными композициями, кафе и ресторанами. Современная система управления климатом позволяет вызывать искусственный тропический дождь в определенные моменты дня и дарить посетителям впечатления, которым нет аналогов в мире.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс Safa One расположен в центре города. Из квартир открываются виды на парк Safa, Мировые острова и остров Bulgari с одной стороны, и завораживающие красоты отеля Бурдж-эль-Араб, Пальмовых островов и отеля Atlantis — с другой.
Многоквартирный жилой дом 1BR | La Sirene | Port De La Mer
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Порт-де-ла-Мер, известном как La Sirene от Meraas.

Основные моменты;

  • Жилая набережная с квартирами
  • Зоны, спроектированные для отдыха и шикарные удобства
  • 190 плюс причал Марина и яхт-клуб
  • Простые и гибкие варианты плана платежей
  • Морская и морская набережная
  • Эксклюзивное сообщество в окружении прибрежных вод

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон / Терраса
  • BUA; 791 кв.
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • Фитнес-центр
  • 24/7 Безопасность
  • Ресторан и Кафе
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спортивный корт
  • мечеть
  • Водная активность
  • Марина и Яхта
  • Пляжный волейбол

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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