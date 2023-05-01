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Квартира в новостройке 1BR | Amber | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 377,000
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Квартира в новостройке 1BR | Amber | Payment Plan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Аль-Фурджане, известную как Amber от Azizi Developments

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 30%
  • На передачу – 60%

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 796 кв.
  • Прачечная
  • Встроенный в гардеробе
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и розничная торговля
  • CCTV
  • Безопасность 24/7
  • мечеть
  • Спортивный корт
  • Тихая зеленая зона
  • Школы и институт
  • Досуг и Парк
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Многоцелевой зал
  • Игровая зона
  • Детская игровая площадка
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Велоспорт, Бег и Бег

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | Amber | Payment Plan

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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как высота канала от Damac Properties

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1315 кв.
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Досуг и парковые зоны
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Спа и Сауна
  • Общественный зал
  • больница
  • Спортивный корт
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр

Расположение рядом;

  • Бурдж Халифа – 10 минут
  • Дубай Молл – 10 минут
  • Святилище Рас Аль Хор – 15 минут
  • Город здравоохранения Дубая – 15 минут
  • Бурдж Аль Араб – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Жилой комплекс Farishta с бассейном и тренажерным залом, с видом на город, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
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Застройщик: TRANIO

В проекте расположены элитные жилые апартаменты. Это привлекательное инвестиционное предложение с доходностью от аренды до 7%. В комплексе есть 137 студий, 124 квартиры с одной спальней и 23 квартиры с двумя спальнями. В квартирах есть балконы и кондиционеры.

Расположение и объекты поблизости

Al Furjan – один из наиболее популярных жилых районов Дубая. Он примечателен живописными окрестностями и близостью к основным центрам торговли и отдыха.

Расстояние до некоторых популярных мест:

  • ТЦ IBN BATTUTA Mall- 5 минут
  • DUBAI EXPO 2020 - 14
  • Jafza - 10 минут
  • Palm Jumeirah - 16 минут
  • Festival City / IKEA - 10 минут
  • Международный аэропорт Al Maktoum - 20 минут
  • Madinat Jumeirah - 16 минут
  • Dubai Marina / Jumeirah Beach Residence - 10 минут
  • Станция метро Al Furjan - 1 минута
  • Шоссе Шейха Мохаммеда Бин Зайда - 2 минуты
Многоквартирный жилой дом 2BR | Lamaa | Meraas
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Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Ламаа Мераасом.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1113 кв.
  • Прачечная
  • Гардероб / Шкаф / Шкаф
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • школа
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Йога и Медиттайон
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Аттракцион Closeby;

  • пляж
  • Бурдж Аль Араб
  • Дубай Марина
  • Пешеходная велосипедная дорожка
  • Общественный парк
  • Теннисные корты
  • Два международных аэропорта

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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