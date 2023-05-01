Квартира в новостройке 1BR | Amber | Payment Plan

Дубай, ОАЭ

В проекте расположены элитные жилые апартаменты. Это привлекательное инвестиционное предложение с доходностью от аренды до 7%. В комплексе есть 137 студий, 124 квартиры с одной спальней и 23 квартиры с двумя спальнями. В квартирах есть балконы и кондиционеры.

Расположение и объекты поблизости

Al Furjan – один из наиболее популярных жилых районов Дубая. Он примечателен живописными окрестностями и близостью к основным центрам торговли и отдыха.

Расстояние до некоторых популярных мест: