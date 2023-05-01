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Квартира в новостройке Studio | Amber | Al Furjan

Дубай, ОАЭ
от € 173,000
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Квартира в новостройке Studio | Amber | Al Furjan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты-студио, расположенные в Аль-Фурджане, известном как Amber от Azizi Development

Основные моменты;

  • Роскошное развитие в сообществе Аль Фурджан
  • Гибкие и привлекательные варианты платежного плана
  • Балконы с потрясающим видом на город
  • Услуги и услуги мирового класса у вашего порога
  • Стратегическое расположение в одном из блестящих мест города

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 365 кв.
  • Открытая кухня
  • Встроенный в гардеробе
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и розничная торговля
  • CCTV
  • Безопасность 24/7
  • мечеть
  • Спортивный корт
  • Тихая зеленая зона
  • Школы и институт
  • Досуг и Парк
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Многоцелевой зал
  • Игровая зона
  • Детская игровая площадка
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Велоспорт, Бег и Бег

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме Studio | Amber | Al Furjan

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Многоквартирный жилой дом Studio | Amber | Al Furjan
Дубай, ОАЭ
от € 173,000
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Многоквартирный жилой дом 1BR | Elvira | Beach Access
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить удивительную квартиру с 1 спальней, расположенную в Эльвире, Dubai Hills Estate.
Эльвира - это развитие Эмаара.

Основные моменты;

  • Необыкновенный образ жизни в естественной зелени
  • Лучшие удобства и удобства на службе
  • Потрясающий вид на Дубай Марина и Скайлайн
  • Испытайте рай парковой зоны, погруженный в природу

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 721 кв.
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Открытая кухня
  • Рестораны и магазины
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Досуг и Парк
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284 
Жилой комплекс Семейные таунхаусы в новом жилом комплексе Urbana с гольф-клубом и бассейном в Dubai South, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Таунхаусы в новом жилом комплексе в престижном районе Дубая.

Удобства комплекса:

  • бассейн
  • парк
  • парковка
Удобства и оснащение в доме
  • панорамные окна
  • полы из плитки
  • высокие потолки
  • встроенная кухня
  • оборудованные ванные комнаты
Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Гибкая система оплаты:

  • 10% при покупке недвижимости
  • 10% — через каждые 4 месяца
Расположение и объекты поблизости

Dubai South — один из самых выгодных для инвестиций в недвижимость районов на сегодняшний день. Здесь находится Международный аэропорт Аль-Мактум.

В районе отлично развита вся необходимая инфраструктура и транспортная система.
Многоквартирный жилой дом 1BR | Canal Heights | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в бизнес-заливе, известной как высота канала от Damac Properties

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 60%
  • На передачу – 20%

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 775 кв.
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Досуг и парковые зоны
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Спа и Сауна
  • Общественный зал
  • больница
  • Спортивный корт
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр

Соседство поблизости;

  • Городская прогулка – 2,8 км
  • DIFC – 3,3 км
  • Шейх Зайед Роуд – 3,6 км
  • Резиденция Поло – 3,9 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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