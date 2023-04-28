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Квартира в новостройке 3BR | Marina Sands | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 1,240,000
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Квартира в новостройке 3BR | Marina Sands | Prime Location
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам 3-комнатную квартиру, расположенную на берегу моря в Эмааре, известную как Marina Sands от Emaar

Удобства и фасилиты;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1794 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Досуг и Парк
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Спортивный корт
  • Доступ к пляжу
  • Фитнес-центр
  • Водная активность
  • волейбол
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация
  • Просторные домики
  • Услуги консьержа
  • больница
  • Колода бассейна в стиле Майами
  • Брашиновый пляж
  • Яхт-клуб
  • Зеленое окружение

Расположение рядом;

  • Дубай Марина – 05 минут
  • Центр города Дубай – 10 минут
  • Прогулка JBR – 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • ЭКСПО 2020 – 20 минут
  • Пальма Джумейра – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 3BR | Marina Sands | Prime Location

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Многоквартирный жилой дом 1BR | Creek Waters | Emaar
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Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Creek Waters от Emaar.

Ключевые хайлигты;

  • Знаменитая башня в современном архитектурном стиле
  • Доступ к пляжам и набережной ручья, в розницу у порога
  • Потрясающий подиум в курортном стиле с широким спектром мероприятий
  • Передовые удобства мирового класса: развлечения, здоровье и удовольствия

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 950 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • Оборудованный тренажерный зал
  • Уличная столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Беговая, Велоспорт и Бег
  • Спортивные сооружения
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Полностью закрытое сообщество
  • Просторные домики
  • Многоцелевой зал
  • Splash Pads

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода рядом с Дубай Марина и Пальм Джумейра в проекте The Community, JVT, ОАЭ
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Застройщик: TRANIO

По желанию владельца возможна полная меблировка апартаментов. Квартиры будут популярны среди молодых профессионалов и предпринимателей благодаря доступной цене аренды и многочисленным общественным пространствам.

На территории комплекса имеется бассейн, кинотеатр, игровая зона, дорожка для боулинга, кафе и ресторан, фитнес-зал, студия йоги, фуд-корт, зона барбекю, сауна, парная, прачечная, супермаркет. Созданы отдельные пространства для общения и работы, такие как зона отдыха, коворкинг и библиотека.

Площади квартир - от 25 до 72 м²

Окончание строительства - июнь 2023 года.

Преимущества

Возможна покупка в рассрочку.

Расположение и объекты поблизости

Jumeirah Village Triangle - это новое самодостаточное закрытое жилое сообщество с развитой инфраструктурой. В районе преимущественно малоэтажные комплексы апартаментов, виллы и таунхаусы, большая часть объектов сдана в эксплуатацию. В районе развита инфраструктура: есть школы и детские сады, фонтан и благоустроенный пруд, ландшафтные парки и сады с прогулочными и беговыми дорожками, детские игровые площадки, теннисные корты, площадки для барбекю, магазины и супермаркеты. В ближайшее время в JVT откроется мега-молл Al Khail Avenue площадью 185 тыс. м². Район имеет прямой выход к дорогам Al Khail Road и Sheikh Zayed Road, что обеспечивает JVT удобную транспортную доступность.

  • Бурдж Аль Араб — 18 минут
  • Джумейра-Бич — 25 минут
  • Бурдж-Халифа — 25 минут
  • Аэропорт Дубай — 30 минут
  • Дубай Хиллс Молл — 16 минут
  • Дубай Спорт Сити — 10 минут
  • Дубай Марина — 12 минут
  • Пальма Джумейра — 18 минут
  • Даунтаун Дубай - 25 минут
  • Всемирный торговый центр Дубай — 25 минут
  • Джумейра Гольф Эстейтс Клаб Хаус - 15 минут
  • школы Аркадия - 5 минут
  • JVT Community Park с теннисными кортами - 3 минуты
  • выезд на шоссе всего 2 минуты
Многоквартирный жилой дом 3BR | Cavalli Couture | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительную 3-комнатную квартиру, расположенную в Дубайском водном канале, известном как Cavalli Couture by Damac.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 30%

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • Лифт
  • Прогулка в шкафчике
  • Область магазина
  • полезность
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Детская игровая площадка
  • Доступ к пляжу
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Зеленое окружение
  • Спортивный корт
  • Пляжный волейбол
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Водная активность
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация
  • Зал для вечеринок
  • Клубный дом

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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