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Квартира в новостройке 2BR | Marina Sands | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 645,000
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Квартира в новостройке 2BR | Marina Sands | Payment Plan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 2-комнатную квартиру, расположенную на берегу моря в Эмааре, известную как Marina Sands от Emaar

План оплаты;

  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 50%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1104 кв.
  • Ходить в шкафу
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Досуг и Парк
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Спортивный корт
  • Доступ к пляжу
  • Фитнес-центр
  • Водная активность
  • волейбол
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация
  • Просторные домики
  • Услуги консьержа
  • больница
  • Колода бассейна в стиле Майами
  • Брашиновый пляж
  • Яхт-клуб
  • Зеленое окружение

Соседство поблизости;

  • Dubai Media City – 1,3 км
  • Пальма Джумейра – 2,2 км
  • Jumeirah Beach Residence – 2,5 км
  • Дубай Марина – 2,5 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 2BR | Marina Sands | Payment Plan

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Застройщик: TRANIO

Проект - элегантный и современный жилой комплекс. Состоит из 68 просторных и уютных студий и квартир.

Стиль - современная интерпретация классического лондонского квартала с домами с большими окнами и просторными балконами. В интерьере апартаментов использована нейтральная цветовая палитра.

Удобный план оплаты:

  • 20% - при бронировании
  • 10% - через 60 дней после бронирования
  • 10% - через 120 дней после бронирования
  • 5% - при 20% готовности проекта
  • 5% - при 30% готовности проекта
  • 5% - при 40% готовности проекта
  • 5% - при 50% готовности проекта
  • 5% - при 60% готовности проекта
  • 5% - при 70% готовности проекта
  • 30% - после сдачи объекта.
Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: шезлонги, душ и кабинки у бассейна, оборудованные зоны отдыха, йога-студия, спортивные площадки, детская комната, зарядки для электромобилей, скалодромы для взрослых и детей.

Элегантный вестибюль дополнен уютными креслами для отдыха, открытыми стеллажами с книгами, общим столом, уставленным различными играми, головоломками и предметами декора.

Расположение и объекты поблизости

Jumeirah Village Triangle - тихий и спокойный район с парками, жилыми домами и виллами, местами для отдыха и развлечений для семей или небольших компаний.

Belmont Residences расположен недалеко от основных автомагистралей, общественных парков и международных школ.

Расположение от основных популярных мест:

  • 5 минут - ТЦ Al Khail Avenue Mall
  • 15 минут - гольф-клубы Jumeirah Golf Estate, Montgomerie, Dubai Hills
  • 15 минут - ТЦ Dubai Hills
  • 20 минут - ТЦ Mall of the Emirates
  • 25 минут - пляж JBR
  • 20 минут - отель Burj Al Arab
  • 23 минуты - район Palm Jumeirah и Бурдж Халифа
  • 27 минут - ТЦ Дубай Молл
  • 20 минут - район Dubai Marina
  • 25 минут - аэропорт DWC
  • 30 минут - Международный аэропорт Дубая.
Жилой комплекс Современные дизайнерские апартаменты на берегу океана, с балконами, террасами и бассейнами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Новый проект от Ellington Properties в сотрудничестве с Northacre и Sol Properties - эксклюзивные апартаменты на берегу океана в окружении тропических пальм, на северо-восточной части полумесяца в районе Palm Jumeirah.

Проект Ocean House представляет собой уникальное дизайнерское решение, которое сочетает бескрайние просторы океана с яркой архитектурой жилого комплекса.

В дизайне интерьера - современные формы и объекты, яркие тона травертина, натуральное дерево.

В стандартных апартаментах есть балконы или террасы. В пентхаусах и дуплекс-апартаментах есть собственные бассейны и сады.

Из панорамных окон открывается незабываемый вид на небоскреб Бурдж-Халифа, Palm Jumeirah и Персидский залив.

План оплаты:

  • 20% - в момент бронирования
  • 5 % - через 60 дней после даты бронирования
  • 5 % - через 120 дней после даты бронирования
  • 5 % - на момент завершения строительства проекта на 20%
  • 5 % - на момент завершения строительства проекта на 30%
  • 5 % -на момент завершения строительства проекта на 40%
  • 5 % - на момент завершения строительства проекта на 50%
  • 5 % - на момент завершения строительства проекта на 60%
  • 5 % - на момент завершения строительства проекта на 70%
  • 40% - по готовности проекта.
Удобства и оснащение в доме

Терраса у бассейна: 50-метровый бассейн олимпийского формата, детский бассейн, беседки и зоны отдыха с шезлонгами, пышная зелень.

Спа-центр: разнообразные оздоровительные процедуры и удобства, в том числе лаунж-зона с бассейном, гималайская соляная пещера, ароматерапевтический душ, дорожка для гидротерапии, паровая баня, сауна.

Фитнес-центр с видом на террасу у бассейна и сад, с современным оборудованием, отдельной студией для йоги, раздевалками, паровой баней, сауной.

Другие удобства: двухэтажный вестибюль с зонами для чтения и отдыха, клубная лаундж-зона, кинотеатр, сигарная комната, дизайнерская кухня для закрытых и частных мероприятий, конференц-зал и зона коворкинга, библиотека, игровая комната, галерея, террасы для отдыха.

Расположение и объекты поблизости

Район Palm Jumeirah олицетворяет собой современную эпоху инноваций, отдыха и развлечений. В то же время, он впечатляет туристов внешним видом в форме полумесяца, который соединяет современный город с бескрайними просторами океана.

От комплекса можно быстро добраться до популярных мест:

  • 1 минута - набережная Palm Jumeirah
  • 3 минуты - отель Atlantis The Palm
  • 7 минут - ТЦ The Pointe
  • 12 минут - смотровая площадка The View at The Palm
  • 12 минут - ТЦ Nakheel Mall
  • 18 минут - район Dubai Marina
  • 25 минут - гольф-клуб Emirates, отель Burj Al Arab, колесо обозрения Ain Dubai, ТЦ Mall Of The Emirates, Бурдж-Халифа, Музей будущего, ТЦ Dubai Mall
  • 30 минут - Международный финансовый центр Дубая
  • 35 минут - Международный аэропорт Дубая.
Многоквартирный жилой дом Sobha One Tower
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2025
Застройщик: Sobha Developers

Sobha One была построена на философии роскошного образа жизни и спокойной обстановки в лучшем месте в Дубае. Сообщество предоставляет пожизненную возможность купить роскошный дом у всемирно известного застройщика Sobha Realty. Каждый аспект этого сообщества был разработан с учетом современных требований покупателей жилья. Каждая функция в проекте была сосредоточена на современных и будущих потребностях. Sobha One Dubai состоит из 1250 единиц. С квартирами с 1-4 спальнями и дуплексом с 2-4 спальнями, в отличном месте на Ras Al Khor Road, Дубай.

 

План оплаты: 60% в стадии строительства и 40% в процессе завершения

Дата завершения: декабрь 2026

Этот список напрямую от разработчика, покупателей и агентов приветствуются. 

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