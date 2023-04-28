Квартира в новостройке 2BR | Marina Sands | Payment Plan
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 2-комнатную квартиру, расположенную на берегу моря в Эмааре, известную как Marina Sands от Emaar
План оплаты;
- Во время строительства – 50%
- На передачу – 50%
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 2 ванны
- без мебели
- BUA; 1104 кв.
- Ходить в шкафу
- Прачечная
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Бассейн
- Район барбекю
- тренажерный зал
- Столовая и розничная торговля
- Ресторан и Кафе
- Досуг и Парк
- Велоспорт, Бег и Бег
- Спортивный корт
- Доступ к пляжу
- Фитнес-центр
- Водная активность
- волейбол
- Спа и Сауна
- Йога и Медитация
- Просторные домики
- Услуги консьержа
- больница
- Колода бассейна в стиле Майами
- Брашиновый пляж
- Яхт-клуб
- Зеленое окружение
Соседство поблизости;
- Dubai Media City – 1,3 км
- Пальма Джумейра – 2,2 км
- Jumeirah Beach Residence – 2,5 км
- Дубай Марина – 2,5 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284