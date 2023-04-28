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Квартира в новостройке 1BR | Marina Sands | Beachfront

Дубай, ОАЭ
от € 372,000
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Квартира в новостройке 1BR | Marina Sands | Beachfront
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 1-комнатную квартиру, расположенную на берегу моря в Эмааре, известную как Marina Sands от Emaar

Основные моменты;

  • Элегантные дизайнерские дома с удобствами мирового класса
  • Зелень парка по соседству
  • Непревзойденные виды со всех сторон
  • Привлекательный и гибкий план оплаты

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 865 кв.
  • Прачечная
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Досуг и Парк
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Спортивный корт
  • Доступ к пляжу
  • Фитнес-центр
  • Водная активность
  • волейбол
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация
  • Просторные домики
  • Услуги консьержа
  • больница
  • Колода бассейна в стиле Майами
  • Брашиновый пляж
  • Яхт-клуб
  • Зеленое окружение

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | Marina Sands | Beachfront

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Всего единиц: 191

B + G + 5P + 17 + R
✅ Исследования 
✅ 1BED + прачечная или учеба
✅ 2BED + прачечная + Исследование
✅ 2BED Duplex + прачечная + кабинет или Maid / 2 варианты бассейна плуга + частный сад 
✅ 3BED Duplex + прачечная + исследование + плед
✅ 4BED Duplex + Laundy + Исследование + Горничный + Плунговый бассейн + частный сад

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Все подразделения полу меблированы 
Кухня Итальянская техника 

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Есть вариант 3 года и 5 лет плана оплаты:
-20% авансовый платеж 
-1% ежемесячно 

Завершение 2024

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*ROOFTOP УДОБСТВА И УСЛУГИ*

Крытый фитнес-центр ⁇ ♀️
Бесконечный бассейн на крыше и детский бассейн ⁇ ♀️
Крытая детская игровая площадка ’
Открытый барбекю и столовая 🍖
Кинотеатр 🎥
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Удобства и оснащение в доме
  • Двойные стеклопакеты
  • Панорамные окна
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой, детским садом, полем для гольфа.

  • Бурдж-Халифа - 27,3 км
  • Международный аэропорт - 32 км
  • Море - 17,1 км
  • Пальма Джумейра - 25 минут
  • Дубай Марина - 25 минут
  • Даунтаун Дубай - 30 минут
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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает своим клиентам удивительные апартаменты с 2 спальнями, расположенные в самом сердце острова Блюватерс, известного как залив Блюватерс от Meraas

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1549 кв.
  • Прачечная
  • Область магазина
  • Горничная комната
  • Балкон / Терраса
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Медицинский центр
  • Зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Бассейн
  • Доступ к пляжу
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Водная активность
  • Спа и Сауна
  • Зона йоги и медитации

Расположение рядом;

  • Шейх Зайед Роуд ( 05 минут )
  • Дубай Марина ( 10 минут )
  • Jumeirah Beach Residence ( 15 минут )
  • Центр города Дубай ( 20 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 40 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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