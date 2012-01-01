Квартира в новостройке 2BR | Beach Oasis | Prime Location
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам 2-комнатные апартаменты, расположенные в Dubai Studio City, известном как Beach Oasis от Azizi Development
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 2 ванны
- без мебели
- BUA; 848 кв.
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Район барбекю
- Бассейн
- тренажерный зал
- Дзен Гарден
- Зона йоги и зона медитации
- Искусственный пляж
- Образовательные учреждения
- CCTV
- Безопасность 24/7
- Столовая и розничная торговля
- Досуг и Парк
- Ресторан и Кафе
- Велоспорт, Бег и Бег
- Спа и Сауна
- Фитнес-центр
- Спортивные сооружения
- Торговая и супермаркетная зона
Расположение рядом;
- Дубайский автодром – 05 минут
- Мотор Сити – 05 минут
- Мохаммед бин Зайед Роуд – 05 минут
- ЭКСПО 2020 – 20 мин
- Дубай Марина – 20 минут
- Международный аэропорт Аль Мактум – 25 минут
- Музей будущего – 25 минут
- Пальма Джумейра – 25 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284