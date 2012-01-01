Квартира в новостройке 2BR | Beach Oasis | Prime Location

Абу-Даби, ОАЭ

от € 339,503

4–1 156 м² 12 квартир

Сдача в: 2025

О ПРОЕКТЕ ЖК LOUVRE RESIDENCE.

Жилой комплекс Louvre Residences - это ультра-роскошный жилой комплекс в новом районе Saadiyat Grove на острове Саадият в Абу Даби - столице Обьединенных Арабских Эмиратов. Крупнейший застройщик ОАЭ, Aldar Properties, в сотрудничестве со всемирно известным Лувром Абу-Даби создаст первую в мире резиденцию под брендом музея. Изысканных студии и апартаменты от одной до трех спален, с панорамными видами на культовый Лувр Абу-Даби.

Louvre Abu Dhabi Residences был разработан согласно требованиям рейтинговой системы Pearl Building Rating System, где будут использованы натуральные материалы. На территории комплекса спланированы прогулочные зоны, беговые дорожки и зоны отдыха.

Апартаменты в Louvre Abu Dhabi Residences доступны в двух цветовых схемах:

- Dark Premium богатая палитра холодных нейтральных оттенков;

- Light Premium с тауповыми и кремовыми акцентами.

Для создания стильного образа интерьеры будут дополнены мраморной отделкой и металлическими акцентами, а также эксклюзивными произведениями искусства, представленными во всех жилых и обеденных зонах.



5-звездочные удобства, доступные для резидентов Louvre Abu Dhabi Residences:

- инфинити-бассейн;

- велнес-зона с тренажерным залом и сауной;

- студия йоги и пилатеса;

- зоны для медитаций;

- Cinema Privé - 5-звездочный кинотеатр в резиденции;

- Creativité Room - крытая детская игровая зона;

- лаунж-зона с соковым баром и бассейном;

- Лобби с видом на музей с игровой комнатой, кофейной станцией, настольным теннисом и бильярдом;

- Le Salon Détente Lounge с помещениями для совместной работы, библиотекой, салоном, частными конференц-залами и зоной для общения.

Кроме этого Louvre Abu Dhabi Residences предоставит своим жильцам целый ряд эксклюзивных услуг:

- система “умный дом”;

- прачечная и химчистка;

- уборка дома;

- спа и груминг для домашних животных;

- бесплатная доставка продуктов;

- услуги курьера;

- предварительная подготовка к заселению для доставки, пополнения холодильника и бакалеи;

- помощь в бронировании билетов для путешествий, аренды автомобилей и изысканных ресторанов;

- кейтеринг и планирование мероприятий;

- персональный тренер по фитнесу;

- консультант по искусству;

- круглосуточная служба консьержей;

- услуги парковщика, швейцара и посыльного.