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Квартира в новостройке 2BR | Beach Oasis | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 305,000
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Квартира в новостройке 2BR | Beach Oasis | Prime Location
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам 2-комнатные апартаменты, расположенные в Dubai Studio City, известном как Beach Oasis от Azizi Development

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 848 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Дзен Гарден
  • Зона йоги и зона медитации
  • Искусственный пляж
  • Образовательные учреждения
  • CCTV
  • Безопасность 24/7
  • Столовая и розничная торговля
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивные сооружения
  • Торговая и супермаркетная зона

Расположение рядом;

  • Дубайский автодром – 05 минут
  • Мотор Сити – 05 минут
  • Мохаммед бин Зайед Роуд – 05 минут
  • ЭКСПО 2020 – 20 мин
  • Дубай Марина – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 25 минут
  • Музей будущего – 25 минут
  • Пальма Джумейра – 25 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 2BR | Beach Oasis | Prime Location

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Резиденция Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Абу-Даби, ОАЭ
от € 339,503
4–1 156 м² 12 квартир
Сдача в: 2025

О ПРОЕКТЕ ЖК LOUVRE RESIDENCE.
Жилой комплекс Louvre Residences - это ультра-роскошный жилой комплекс в новом районе Saadiyat Grove на острове Саадият в Абу Даби - столице Обьединенных Арабских Эмиратов. Крупнейший застройщик ОАЭ,  Aldar Properties, в сотрудничестве со всемирно известным Лувром Абу-Даби создаст первую в мире резиденцию под брендом музея. Изысканных студии и апартаменты от одной до трех спален, с панорамными видами на культовый Лувр Абу-Даби.
Louvre Abu Dhabi Residences был разработан согласно требованиям рейтинговой системы Pearl Building Rating System, где будут использованы натуральные материалы. На территории комплекса спланированы прогулочные зоны, беговые дорожки и зоны отдыха.

Апартаменты в Louvre Abu Dhabi Residences доступны в двух цветовых схемах: 
- Dark Premium богатая палитра холодных нейтральных оттенков;
- Light Premium с тауповыми и кремовыми акцентами.
Для создания стильного образа интерьеры будут дополнены мраморной отделкой и металлическими акцентами, а также эксклюзивными произведениями искусства, представленными во всех жилых и обеденных зонах.


5-звездочные удобства, доступные для резидентов Louvre Abu Dhabi Residences:
- инфинити-бассейн;
- велнес-зона с тренажерным залом и сауной;
- студия йоги и пилатеса;
- зоны для медитаций;
- Cinema Privé - 5-звездочный кинотеатр в резиденции;
- Creativité Room - крытая детская игровая зона;
- лаунж-зона с соковым баром и бассейном;
- Лобби с видом на музей с игровой комнатой, кофейной станцией, настольным теннисом и бильярдом;
- Le Salon Détente Lounge с помещениями для совместной работы, библиотекой, салоном, частными конференц-залами и зоной для общения.

Кроме этого Louvre Abu Dhabi Residences предоставит своим жильцам целый ряд эксклюзивных услуг:
-  система “умный дом”;
- прачечная и химчистка;
- уборка дома;
- спа и груминг для домашних животных;
- бесплатная доставка продуктов;
- услуги курьера;
-  предварительная подготовка к заселению для доставки, пополнения холодильника и бакалеи;
- помощь в бронировании билетов для путешествий, аренды автомобилей и изысканных ресторанов;
- кейтеринг и планирование мероприятий;
- персональный тренер по фитнесу;
- консультант по искусству;
- круглосуточная служба консьержей;
- услуги парковщика, швейцара и посыльного.
Жилой комплекс Жилой комплекс Samia с магазинами, зонами отдыха, с видом на город, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Удобно расположенный в престижном районе Al Furjan, проект Samia предлагает 137 студий, 124 квартиры с одной спальней и 23 квартиры с двумя спальнями. В квартирах есть балконы, террасы и кондиционеры.

В комплексе есть круглосуточная охрана, зоны отдыха и магазины.

Расположение и объекты поблизости

Al Furjan – один из наиболее популярных жилых районов Дубая. Он примечателен живописными окрестностями и близостью к основным центрам торговли и отдыха.

Расстояние до некоторых популярных мест:

  • ТЦ IBN BATTUTA Mall- 5 минут
  • DUBAI EXPO 2020 – 14
  • Jafza — 10 минут
  • Palm Jumeirah — 16 минут
  • Festival City/ IKEA — 10 минут
  • Международный аэропорт Al Maktoum — 20 минут
  • Madinat Jumeirah — 16 минут
  • Dubai Marina/ Jumeirah Beach Residence — 10 минут
  • Станция метро Al Furjan — 1 минута
  • Шоссе Шейха Мохаммеда Бин Зайда — 2 минуты
Многоквартирный жилой дом 2BR | Marriot Executive Residence | MAG
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Barsha South, известную как Marriot Executive Residence от MAG

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • Полностью меблированный
  • BUA; 1488 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Посудомоечная машина
  • холодильник
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, лифт и зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Конференц-зал
  • Настольная комната
  • клуб
  • Спа и Сауна
  • Супермаркет и Торговая зона
  • 24/7 Безопасность
  • Семейная зона
  • Досуг и Парк
  • Спортивные площадки

Соседство поблизости;

  • Вилла Лантана – 1,0 км
  • Арабские ранчо – 4,0 км
  • Мотор Сити – 4.0Km
  • Студия Сити – 4,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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