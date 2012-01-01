Квартира в новостройке 1BR | Beach Oasis | Payment Plan
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 1-комнатную квартиру, расположенную в Dubai Studio City, известной как Beach Oasis от Azizi Development
План оплаты;
- Авансовый платеж – 10%
- Во время строительства – 30%
- На передачу – 60%
Удобства и удобства;
- 1 спальня
- 1 ванна
- без мебели
- BUA; 589 кв.
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Район барбекю
- Бассейн
- тренажерный зал
- Дзен Гарден
- Зона йоги и зона медитации
- Искусственный пляж
- Образовательные учреждения
- CCTV
- Безопасность 24/7
- Столовая и розничная торговля
- Досуг и Парк
- Ресторан и Кафе
- Велоспорт, Бег и Бег
- Спа и Сауна
- Фитнес-центр
- Спортивные сооружения
- Торговая и супермаркетная зона
Соседство поблизости;
- Мотор Сити – 0,8 км
- Дамак Хиллз – 2.0Km
- Спорт Сити – 2,2 км
- Высоты Победы – 2,9 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284