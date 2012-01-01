  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Квартира в новостройке 1BR | Beach Oasis | Payment Plan

Квартира в новостройке 1BR | Beach Oasis | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 203,000
;
Квартира в новостройке 1BR | Beach Oasis | Payment Plan
1 / 12 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 1-комнатную квартиру, расположенную в Dubai Studio City, известной как Beach Oasis от Azizi Development

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 30%
  • На передачу – 60%

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 589 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Дзен Гарден
  • Зона йоги и зона медитации
  • Искусственный пляж
  • Образовательные учреждения
  • CCTV
  • Безопасность 24/7
  • Столовая и розничная торговля
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивные сооружения
  • Торговая и супермаркетная зона

Соседство поблизости;

  • Мотор Сити – 0,8 км
  • Дамак Хиллз – 2.0Km
  • Спорт Сити – 2,2 км
  • Высоты Победы – 2,9 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | Beach Oasis | Payment Plan

Похожие комплексы
Жилой комплекс Просторные апартаменты в современной резиденции с бассейном Creek Vistas Grande от застройщика Sobha, Hartland, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 3BR | Seascape | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 1BR | The Highbury | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 2BR | Mykonos | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 3BR | La Voile | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Многоквартирный жилой дом 1BR | Beach Oasis | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от € 203,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс с собственным пляжем, ресторанами и клубами для вечеринок, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс в стиле Французской Ривьеры: включает номера премиум-класса, клубы для вечеринок, отдельный пляж с кафе и ресторанами.

Владельцы недвижимости имеют доступ в пляжный клуб и могут воспользоваться услугой якорной стоянки на пляже для парковки своих яхты или катера. Гигантский голубой бассейн, снорклинг, коралловые рифы и морская жизнь рядом с комплексом.

Для владельцев - 2 недели бесплатного проживания в год.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.
Многоквартирный жилой дом 1BR | Erin | City Walk
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Центральном парке, City Walk, известном как Erin от Meraas.

Основные моменты;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 1310 кв.
  • полезность
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • 24/7 Безопасность
  • Доступ к пляжу
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Вид на море
  • больница
  • Спа и Сауна
  • Водная активность
  • Бег, Бег и Велоспорт
  • Йога и Медитация
  • Парк собак
  • Теннис, Сквош и Баскетбольный корт
  • Настольный игровой стол
  • Область событий
  • Функциональная комната
  • питомник
  • Павильоны для пикников

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 3BR | Jomana | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Jomana от Meraas

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 30%

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 2187 кв.
  • Прачечная
  • шкафчик
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Водная деятельность
  • Йога и Медитация
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Realting.com
Перейти