Квартира в новостройке 1BR | Beach Oasis | Payment Plan

Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс в стиле Французской Ривьеры: включает номера премиум-класса, клубы для вечеринок, отдельный пляж с кафе и ресторанами.

Владельцы недвижимости имеют доступ в пляжный клуб и могут воспользоваться услугой якорной стоянки на пляже для парковки своих яхты или катера. Гигантский голубой бассейн, снорклинг, коралловые рифы и морская жизнь рядом с комплексом.

Для владельцев - 2 недели бесплатного проживания в год.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.