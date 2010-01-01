Квартира в новостройке Studio | Beach Oasis | Azizi

Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс на берегу водного канала Dubai Canal. Спроектирован застройщиком из Саудовской Аравии и итальянским дизайнерской компанией Missoni. Это второе в мире здание с интерьерами от этого дизайнера, первое находится в Майами.

Здание будет оформлено с элементами моды и искусства по аналогии с жилым комплексом в Майами.

С балконов апартаментов открывается вид на гавань, водный канал и город. На выбор предлагается множество вариантов квартир - от студий до апартаментов и пентхаусов с 1-5 спальнями.

Пентхаусы в Urban Oasis исключительны. У каждого эксклюзивного пентхауса есть частный лифт и вид на канал Дубая и город с четырех сторон.

Удобный план оплаты:

10 % - предоплата

30% - до сдачи проекта

60% - после сдачи проекта.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в самом "сердце Дубая". Он находится прямо на берегу водного канала Дубая и в двух шагах от самых престижных мест города: