Квартира в новостройке Studio | Beach Oasis | Azizi
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам однокомнатную квартиру, расположенную в Dubai Studio City, известную как Beach Oasis от Azizi Development
Основные Высоты;
- Знаменитые удобства и услуги, которыми можно наслаждаться в рамках разработки
- Доступны простые и доступные планы платежей
- Высококачественная конструкция с высококачественными интерьерами
- Красивый двор с кафе и кафе
- Водная особенность и пляж для всех
Удобства и удобства;
- Studio
- 1 ванна
- без мебели
- BUA; 358 кв.
- Открытая кухня
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- Район барбекю
- Бассейн
- тренажерный зал
- Дзен Гарден
- Зона йоги и зона медитации
- Искусственный пляж
- Образовательные учреждения
- CCTV
- Безопасность 24/7
- Столовая и розничная торговля
- Досуг и Парк
- Ресторан и Кафе
- Велоспорт, Бег и Бег
- Спа и Сауна
- Фитнес-центр
- Спортивные сооружения
- Торговая и супермаркетная зона
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284