  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Квартира в новостройке Studio | Beach Oasis | Azizi

Квартира в новостройке Studio | Beach Oasis | Azizi

Дубай, ОАЭ
от € 149,000
;
Квартира в новостройке Studio | Beach Oasis | Azizi
1 / 10 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам однокомнатную квартиру, расположенную в Dubai Studio City, известную как Beach Oasis от Azizi Development

Основные Высоты;

  • Знаменитые удобства и услуги, которыми можно наслаждаться в рамках разработки
  • Доступны простые и доступные планы платежей
  • Высококачественная конструкция с высококачественными интерьерами
  • Красивый двор с кафе и кафе
  • Водная особенность и пляж для всех

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 358 кв.
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Дзен Гарден
  • Зона йоги и зона медитации
  • Искусственный пляж
  • Образовательные учреждения
  • CCTV
  • Безопасность 24/7
  • Столовая и розничная торговля
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивные сооружения
  • Торговая и супермаркетная зона

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме Studio | Beach Oasis | Azizi

Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Lamtara | Dubai Holding
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с богатой инфраструктурой в районе MBR City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Mykonos Signature с бассейнами и зеленой зоной рядом с достопримечательностями, Al Barsha, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс ASAYEL в Madinat Jumeirah Living - 3bdr+maid
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Catch с бассейнами, баром и игровой зоной, в тихом районе, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Многоквартирный жилой дом Studio | Beach Oasis | Azizi
Дубай, ОАЭ
от € 149,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 4BR | Lamtara | MJL
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам роскошную 4-комнатную квартиру в Ламтара у Мерааса, расположенную в MJL, Дубай.

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 2690 кв.
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Туалет / Шкаф
  • Балкон / Терраса
  • 24/7 Безопасность
  • Доступ к пляжу
  • Столовая и розничная торговля
  • Зеленое окружение
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Бассейн
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Школа и Институт
  • Водная активность
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Соседство поблизости;

  • Умм Сукейм – 2,0 км
  • Аль Суфу – 2,2 км
  • Сады Суфу – 3,0 км
  • Акварии Авеню – 3,1 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR | La Voile | La Mer
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 2-комнатную квартиру, расположенную в Порт-де-ла-Мер, известную как La Voile от Meraas

Соседство поблизости;

  • La Mer – 1,0 км
  • Шейх Зайед Роуд – 3,4 км
  • DIFC – 3,7 км
  • Городская прогулка – 3,8 км

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1216 кв.
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Открытая кухня
  • Встроенный в гардеробе
  • Лобби, лифт и зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • 24/7 Безопасность
  • Рестораны и магазины
  • Ресторан и Кафе
  • Фитнес-центр
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Спортивный корт
  • Вид на море
  • Доступ к пляжу
  • Марина и яхт-клуб
  • Пляжный волейбол
  • мечеть
  • Водная активность
  • Пешеходные тропы
  • Взгляды сообщества

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 
Жилой комплекс Жилой комплекс Urban Oasis от итальянского дизайнера, на берегу водного канала, с видом на город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс на берегу водного канала Dubai Canal. Спроектирован застройщиком из Саудовской Аравии и итальянским дизайнерской компанией Missoni. Это второе в мире здание с интерьерами от этого дизайнера, первое находится в Майами.

Здание будет оформлено с элементами моды и искусства по аналогии с жилым комплексом в Майами.

С балконов апартаментов открывается вид на гавань, водный канал и город. На выбор предлагается множество вариантов квартир - от студий до апартаментов и пентхаусов с 1-5 спальнями.

Пентхаусы в Urban Oasis исключительны. У каждого эксклюзивного пентхауса есть частный лифт и вид на канал Дубая и город с четырех сторон.

Удобный план оплаты:

10 % - предоплата

30% - до сдачи проекта

60% - после сдачи проекта.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в самом "сердце Дубая". Он находится прямо на берегу водного канала Дубая и в двух шагах от самых престижных мест города:

  • Downtown Dubai - в 5 минутах езды
  • Пляж Jumeirah - в 7 минутах езды
  • ТЦ Dubai Mall - 5 минут езды.
Realting.com
Перейти