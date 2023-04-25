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Вилла 6 Bedroom | Cavalli Branded | Damac Hills

Дубай, ОАЭ
от € 4,803,937
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Вилла 6 Bedroom | Cavalli Branded | Damac Hills
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О комплексе

Расположенный в районе, известном своей атмосферой эксклюзивности, добро пожаловать домой к образу жизни, который празднует прекрасное и захватывающее дух. Роскошный дом, который может быть только Кавалли.

Эти великолепные особняки с шестью и семью спальнями, расположенные в самом сердце холмов DAMAC, источают смелое выражение и безошибочно богатую богатство, демонстрация отличительных черт классического Cavalli – верна своему наследию великолепия и стиля.

Создан для ценителей роскоши, которые бросают вызов границам воображения – на свежем воздухе, встроенный лифт, гардеробные, частный пейзажный бассейн, пляж на заднем дворе, сообщество мирового класса, чтобы назвать свое, и многое другое; испытать бесконечность, когда вы обнаружите 18 000 кв. футов. чистой роскоши в Cavalli Estates.

Живи как никогда раньше.

Добро пожаловать в Cavalli Estates.

Сообщество

DAMAC Hills - это автономное сообщество мирового класса, состоящее из вилл, апартаментов и отеля. Сообщество Trump International Golf Club Dubai также предлагает около четырех миллионов квадратных футов парковых насаждений, предлагающих различные тематические зоны для отдыха, включая спортивные площадки, скейт-парк, бассейн с волнами, ласки фермы, парк для собак и многое другое.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор 6 Bedroom | Cavalli Branded | Damac Hills

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Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам роскошный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Arabian Ranches 3, известный как Anya от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 1990 кв.
  • 2 парковочных места
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • Площадь насоса
  • Прачечная
  • Терраса / Балкон
  • сад
  • газон
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • 24/7 Безопасность
  • Столовая и розничная торговля
  • Зеленое окружение
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбольные и теннисные корты

Расположение рядом;

  • Глобальная деревня ( 10 минут )
  • Дубайский клуб поло и конного спорта ( 10 минут )
  • Центр города Дубай ( 20 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 25 минут )
  • Dubai Mall ( 35 минут )
  • Дубай Марина ( 40 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Вилла Frond L, Canal Cove, PALM JUMEIRAH
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Пляжная вилла
  • Размер - 4543 кв. Фута
  • Количество спален - 4
  • Количество ванных комнат - 4 
  • 16 минут от центра города
  • 13 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный
особенности

Премиум отделка обновлена 

Горничная комната

Район барбекю

Газон или сад

 

Огромная парковка 

Доступ к пляжу

Бассейн

Полный панорамный вид

Частный сад

 

О районе

Отель Canal Cove Villas расположен в частном месте на берегу океана вдали от шумного города, но достаточно близко к главной инфраструктуре города. Это роскошный проект от разработчика Nakheel Properties. Это комплекс вилл и таунхаусов, расположенных на Пальм Джумейра.

 

 
Вилла Garden Homes Frond C, PALM JUMEIRAH
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Пляжная вилла
  • Размер - 5000 кв. Футов
  • Количество спален - 4 кровати
  • Количество ванных комнат - 5 баня 
  • 30 минут от центра города
  • 30 минут от аэропорта
  • без мебели
  • Скоро будет вакантным
  • Ссылка №. COIN-GHFC-05

особенности

Вид на горизонт Дубай Марина

В хорошем состоянии

Доступ к пляжу

Частный бассейн

Частично модернизированный интерьер

Место подписи


 

О районе

 

Площадь участка 6500 кв. с внутренней жилой площадью 5000 кв. 

 

Palm Jumeirah - один из различных проектов, который поднял бар для жизни на набережной, роскошных номеров и современных разработок в Дубае. На искусственном острове есть три выдающихся сообщества, состоящих только из вилл, в том числе Garden Homes. Расположенная на короне архипелага в форме пальмы, вилла находится в превосходном состоянии с собственным садом и бассейном.

 

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