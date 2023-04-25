Вилла 6 Bedroom | Cavalli Branded | Damac Hills

Расположенный в районе, известном своей атмосферой эксклюзивности, добро пожаловать домой к образу жизни, который празднует прекрасное и захватывающее дух. Роскошный дом, который может быть только Кавалли.

Эти великолепные особняки с шестью и семью спальнями, расположенные в самом сердце холмов DAMAC, источают смелое выражение и безошибочно богатую богатство, демонстрация отличительных черт классического Cavalli – верна своему наследию великолепия и стиля.

Создан для ценителей роскоши, которые бросают вызов границам воображения – на свежем воздухе, встроенный лифт, гардеробные, частный пейзажный бассейн, пляж на заднем дворе, сообщество мирового класса, чтобы назвать свое, и многое другое; испытать бесконечность, когда вы обнаружите 18 000 кв. футов. чистой роскоши в Cavalli Estates.

Живи как никогда раньше.

Добро пожаловать в Cavalli Estates.

Сообщество

DAMAC Hills - это автономное сообщество мирового класса, состоящее из вилл, апартаментов и отеля. Сообщество Trump International Golf Club Dubai также предлагает около четырех миллионов квадратных футов парковых насаждений, предлагающих различные тематические зоны для отдыха, включая спортивные площадки, скейт-парк, бассейн с волнами, ласки фермы, парк для собак и многое другое.