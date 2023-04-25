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Вилла Gems Estate | Ultra Luxury Villa & Mansions

Дубай, ОАЭ
от € 4,298,260
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Вилла Gems Estate | Ultra Luxury Villa & Mansions
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О комплексе

Gems Estates - это уникальное сотрудничество между легендарным модным брендом Cavalli и виртуозом ювелирных изделий GRISOGONO –, оба мастера своего ремесла.

Сделайте смелый выбор из изысканных вилл с пятью, шестью и семью спальнями, каждая с потрясающим, беспрепятственным видом на международный гольф-клуб Trump Dubai.


Десятилетие мастерства Де ГРИСОГОНО занимает почетное место среди экстерьеров –, вдохновленных черным бриллиантом, величественным драгоценным камнем, источающим силу и грацию.

Нежные, но захватывающие золотые черты безупречно дополняют темные экстерьеры, а большие стеклянные окна открывают для себя другой мир.
Почувствуйте страсть джунглей в изысканных принтах животных и модных деревянных чертах, а гладкие и изогнутые текстуры подчеркивают визуальную драму.

Кавалли не оставил камня на камне при проектировании интерьеров этих домов. Это высокая мода, живущая в самом диком и творческом состоянии.

Сообщество

DAMAC Hills - это устоявшееся автономное сообщество в популярном Дубайленде, состоящее из вилл, апартаментов и отеля. Дома расположены вокруг международного гольф-клуба Trump Dubai или The Park, почти четырех миллионов квадратных футов тематических садов, спортивных удобств, скейт-парка и конюшен. Существует также школа, супермаркет Carrefour и ‘ Зеленая зона ’, с более запланированным.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор Gems Estate | Ultra Luxury Villa & Mansions

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Вилла Gems Estate | Ultra Luxury Villa & Mansions
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Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить таунхаус с 3 спальнями, расположенный в Jumeirah Golf Estates, известном как Jouri Hills от Arada Developer

Основные моменты;

  • Роскошные удобства и услуги
  • Всемирно известные места для гольфа
  • Дом для различных легендарных достопримечательностей в зеленом
  • Потрясающая архитектура с невероятными видами

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 3160 кв.
  • 2 парковочных места
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Прогулка в шкафчике
  • Лестница
  • Доступ к крыше
  • Балкон / Терраса
  • Газон
  • сад
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Рестораны и магазины
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Чемпионат по гольфу
  • Зеленое окружение
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Спортивный корт
  • Йога и Медитация
  • Детская игровая площадка
  • Фитнес-центр
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Футбольное поле
  • 24/7 Безопасность
  • Закрытое сообщество
  • Академия гольфа и практика
  • Скейт-парк

Соседство поблизости;

  • Мидтаун от Deyaar – 1,5 км
  • Город производства Дубая – 1,8 км
  • JVT – 3,1 км
  • Зеленое сообщество – 3,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Вилла 4BR | IBIZA | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в IBIZA, Damac Lagoons, Дубай.

Основные моменты;

  • Новый премиум кластер в Damac Lagoons
  • Водяные лагуны и песчаные пляжи
  • Привлекательные и гибкие варианты плана платежей
  • Кафе на берегу моря и гондольные аттракционы
  • Бутики на берегу, магазины и рестораны

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • не меховой
  • BUA; 2280 кв.
  • сад
  • Прачечная
  • хранение
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон / Терраса
  • газон
  • Рестораны и магазины
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Зеленое окружение
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой
  • Водная активность
  • Супермаркет и Торговая зона

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 60%
  • На передачу – 20%

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Вилла 3 Bedrooms Villa in World Class Community
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Damac properties

Найдите дом в сообществе с собственным уникальным шармом в Camelia Villas - коллекции таунхаусов, окруженных спортивными удобствами, водными аттракционами и другими необычными впечатлениями. Это хорошо прожитая жизнь.

В Камелии нет двух дней одинаковых. В нескольких шагах от вашего порога веселое настроение на пляже Малибу и другие впечатления. Езжай по волнам, лови энергичную игру в футбол или обнимай кролика каждый день, выражая себя по-своему уникальным образом.

Сообщество

DAMAC Hills 2 - это мастер-сообщество, которое создает уникальный в своем роде жизненный опыт –, вдохновленный водой, спортом и весельем для всех возрастов. Ранее известный как AKOYA, DAMAC Hills 2 предлагает кластеры продуманно спроектированных квартир, таунхаусов и вилл, окруженных спортивными полями, пейнтбольной аркадой, открытым кинотеатром и другими достопримечательностями, новый бассейн с волнами - пляж Малибу.

DAMAC Hills 2, полностью автономный и постоянно растущий, уравновешивает спокойный, активный, вдали от городской суеты и в то же время легкий доступ к своим деловым и развлекательным центрам. В дополнение к новым и захватывающим предстоящим функциям, сообщество принимает торговый центр с супермаркетом, поликлиникой, тренажерным залом на открытом воздухе, грузовиками с едой и многим другим.

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