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Жилой комплекс Современная резиденция The Quayside в самом центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 1,051,338
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Жилой комплекс Современная резиденция The Quayside в самом центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с парковочными местами.

Резиденция располагает библиотекой, зонами отдыха, бассейном с водопадом, беседками, детским бассейном, детской площадкой и детской игровой комнатой, спа-зонами, фитнес-центром, клубом, обеденной зоной на открытом воздухе и зоной барбекю.

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 5 минут
  • Дубай Молл и Бурдж Халифа - 11 минут
  • Поле для гольфа - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 18 минут
  • Пляж - 20 минут
  • Бурдж-Аль-Араб - 20 минут
  • Пальма Джумейра - 22 минуты
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Современная резиденция The Quayside в самом центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 1,051,338
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Застройщик: TRANIO

Проект включает высокое здание из 49 этажей и 384 апартаментов с изысканным дизайном интерьера и различными вариантами планировки: апартаменты с 1-4 спальнями, пентхаус.

Комплекс спроектирован таким образом, чтобы другие дома не загораживали вид на город и достопримечательности.

В комплексе есть терраса на крыше, которая возвышается над городом. На террасе - 60-метровый бассейн с баром и местами отдыха.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства комплекса:

  • Clubhouse с баром и VIP-зонами
  • Медиа-зал с частным кинотеатром, игровой комнатой и зоной отдыха
  • Зал заседаний, конференц-залы и пространство для совместной работы
  • Обширные террасы с зонами отдыха
  • Пешеходная дорожка среди пышной растительности
  • Гостевые люксы по запросу
  • Статус “Platinum Elite” в Marriott
  • Услуги отеля включают уборку номеров, услуги няни, услуги прачечной, кейтеринга.
Преимущества

Владельцы резиденций будут пользоваться статусом “Platinum Elite” в Marriott Bonvoy в течение двух лет, который включает особую поддержку, бесплатный доступ в лаундж-зоны, скидку 10% на лучший доступный тариф и многие другие удобства в более чем 7400 отелях по всему миру.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в центре города. Достопримечательности Дубая всего в нескольких шагах от отеля.

  • Бурдж-Халифа - 5 минут
  • Фонтан Дубай - 4 минуты
  • Водный канал Дубая - 3 минуты
  • ТЦ Dubai Mall - 6 минут
  • Dubai Opera - 6 минут
Многоквартирный жилой дом Sunrise Bay Tower 1, DUBAI HARBOUR
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Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Квартира
  • Размер - 2716 кв. Футов
  • Количество спален - 4
  • Количество ванных комнат - 5
  • 25 минут от центра города
  • 25 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный

особенности

Совершенно новый

Комната для горничных

Прачечная

Окна от пола до потолка

Большой балкон

2 Крытая парковка 

Полностью оборудованная кухня

Частный доступ к пляжу

 

О районе

 

Архитектура в стиле Майами-Бич 

Частный закрытый остров

Предстоящий Молл

2 парка соседства

1,5 км Pristine Private Beach

13 000 кв.м. Розничный торговый центр

85 000 кв.м. гостиничных площадей

25 000 кв.м. Удобства

Возвращайтесь домой на самый эксклюзивный остров Дубая. EMAAR BEACHFRONT расположен в новом морском центре ОАЭ, гавани Дубая. Это тщательно спланированная гавань на набережной. Уникальное сочетание космополитической жизни, отличного расположения и роскошного морского образа жизни

Сладкая жизнь начинается с тропического бриза. И с прямым доступом к Дубай Марина и быстрым соединением с Шейх Заид Роуд, просыпаться от успокаивающих звуков волн; плыть в открытый горизонт; или окунитесь в открытое море. На пляже Эмаар каждый день - пляжный день.

 
Жилой комплекс The Community: Инвестиционные апартаменты под 9% годовых в центре развивающегося района Motor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Резиденция The Community отличается богатой инфраструктурой: в комплексе будет собственный кинотеатр, теннисные корты и волейбольные площадки, детская игровая зона и зоны отдыха, магазины, ресторан, клуб для занятий йогой и симулятор гольфа, открытый инфинити бассейн 90м, тренажерный зал и спа-центр, парковка.

Квартиры в резиденции сдаются в чистовой отделке, с мебелью и встроенной техникой.

Девелопер проекта Aqua Properties — надёжный застройщик с многолетним опытом работы на рынке Дубая. В 2018 году компания вошла в рейтинг Forbes «Top Real Estate Companies».

Срок сдачи: 2025 год.

Преимущества
  1. Инвестиции на этапе строительства обеспечивают арендный доход выше среднего в Дубае — 8% годовых. Такие показатели обеспечивают плюсы локации: в районе мало свободного жилья и новых строек при высоком спросе арендаторов.
  2. Район Motor City находится в 15-20 минутах от Dubai Investment Park и Dubai Marina. Локация динамично развивается и демонстрирует высокий рост цен на жильё.
  3. Арендная доходность проекта на уровне отеля, но у инвесторов нет обязательства по передаче объекта в управление: после сдачи можно перепродать квартиру или самостоятельно сдавать.
  4. Защищённая сделка с регистрацией в DLD, финансирование ведётся по эскроу.
  5. При полной оплате предоставляется скидка.

График платежей:

  • 10% - первый взнос
  • 10% - через 6 месяцев после первого взноса
  • 10% - через 12 месяцев после первого взноса
  • 10% - после сдачи объекта в эксплуатацию
Расположение и объекты поблизости

Motor City — это зелёный жилой район с развитой инфраструктурой, который расположен рядом с трассой «Формулы 4» и автодромом, ежегодно привлекающим более 300 000 зрителей со всего мира.

В шаговой доступности от The Community находится торговый центр First Avenue Mall с детскими площадками и центрами семейного досуга.

Рядом с комплексом есть школа, медицинский центр, супермаркеты, кафе и рестораны: Starbucks, Wendy's, KFC и др.

Проезд от The Community:

  • до магистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road – 4 минуты;
  • до Dubai Marina – 20 минут;
  • до Downtown Dubai – 25 минут.
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