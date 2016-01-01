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Вилла 5BR | Marbella | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 648,000
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Вилла 5BR | Marbella | Payment Plan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам таунхаус с 5 спальнями, расположенный в Аль Барша, известный как Марбелья от Damac Properties

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 60%
  • На передачу – 20%

Удобства и удобства;

  • 5 спальня
  • 6 баня
  • без мебели
  • BUA; 3377 кв.
  • 2 места для парковки автомобилей
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Терраса / Балкон
  • Горничная комната
  • газон
  • Площадь сада
  • крыша
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Фитнес-центр
  • Отели
  • Ресторан и Кафе
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Общественный зал
  • Спа и Сауна
  • Водная активность

Расположение рядом;

  • Школа Джебель Али – 05 минут
  • Дубайский клуб поло и конного спорта – 10 минут
  • Дубайский автодром – 10 минут
  • Центр города Мерим – 15 минут
  • Международный стадион Дубая – 15 минут
  • IMG World Adventure – 15 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 25 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор 5BR | Marbella | Payment Plan

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Вилла 5BR | Marbella | Payment Plan
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Другие комплексы
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Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает роскошный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Камелии, Arabian Ranches 2, Дубай.

Camelia by Emaar предлагает таунхаусы с прогулками по железной дороге за окнами и садами на заднем дворе. Светлые тона, невероятно размерные окна и чистые линии - центральная часть, сердечные блики Камелии.

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 2143 кв.
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Область магазина
  • Открытая кухня
  • Прогулка в шкафчике
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Супермаркет
  • Теннис и Баскетбол Корт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Спортивный корт
  • Зеленое окружение
  • мечеть
  • Школа и институт
  • Йога и Медитация

Расположение рядом;

  • Международный стадион Дубая ( 15 минут )
  • Торговый центр Эмиратов ( 20 минут )
  • EXPO 2020 ( 20 минут )
  • Palm Jumeirah ( 25 минут )
  • Бизнес-Бей ( 25 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 30 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Вилла Garden Homes Frond C, PALM JUMEIRAH
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Пляжная вилла
  • Размер - 5000 кв. Футов
  • Количество спален - 4 кровати
  • Количество ванных комнат - 5 баня 
  • 30 минут от центра города
  • 30 минут от аэропорта
  • без мебели
  • Скоро будет вакантным
  • Ссылка №. COIN-GHFC-05

особенности

Вид на горизонт Дубай Марина

В хорошем состоянии

Доступ к пляжу

Частный бассейн

Частично модернизированный интерьер

Место подписи


 

О районе

 

Площадь участка 6500 кв. с внутренней жилой площадью 5000 кв. 

 

Palm Jumeirah - один из различных проектов, который поднял бар для жизни на набережной, роскошных номеров и современных разработок в Дубае. На искусственном острове есть три выдающихся сообщества, состоящих только из вилл, в том числе Garden Homes. Расположенная на короне архипелага в форме пальмы, вилла находится в превосходном состоянии с собственным садом и бассейном.

 
Вилла 5BR | IBIZA | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительный таунхаус с 5 спальнями, расположенный в Дамак Лагунс, известном как IBIZA от Damac.

Удобства и удобства;

  • 5 спальня
  • 6 баня
  • без мебели
  • Порошковая комната
  • Область магазина
  • Прогулка в шкафчике
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • газон
  • Рестораны и магазины
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Зеленое окружение
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой
  • Водная активность
  • Супермаркет и Торговая зона

Расположение рядом;

  • Школа Джебель Али ( 05 минут )
  • Дубайский клуб поло и конного спорта ( 10 минут )
  • Аутодром Дубая ( 10 минут )
  • Дубайский Чудо-Сад ( 15 минут )
  • Международный стадион Дубая ( 15 минут )
  • Центр города Мерим ( 15 минут )
  • Торговый центр Эмиратов ( 25 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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