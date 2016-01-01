Вилла 5BR | Marbella | Payment Plan
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам таунхаус с 5 спальнями, расположенный в Аль Барша, известный как Марбелья от Damac Properties
План оплаты;
- Авансовый платеж – 20%
- Во время строительства – 60%
- На передачу – 20%
Удобства и удобства;
- 5 спальня
- 6 баня
- без мебели
- BUA; 3377 кв.
- 2 места для парковки автомобилей
- Порошковая комната
- Прачечная
- Прогулка в шкафчике
- Терраса / Балкон
- Горничная комната
- газон
- Площадь сада
- крыша
- Бассейн
- тренажерный зал
- Столовая и розничная торговля
- Детская игровая площадка
- Досуг и Парк
- Баскетбол и теннисный корт
- Велоспорт, Бег и Бег
- Зеленое окружение
- Школа и Институт
- Спортивный корт
- Фитнес-центр
- Отели
- Ресторан и Кафе
- Торговая и супермаркетная зона
- Общественный зал
- Спа и Сауна
- Водная активность
Расположение рядом;
- Школа Джебель Али – 05 минут
- Дубайский клуб поло и конного спорта – 10 минут
- Дубайский автодром – 10 минут
- Центр города Мерим – 15 минут
- Международный стадион Дубая – 15 минут
- IMG World Adventure – 15 минут
- Торговый центр Эмиратов – 25 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284