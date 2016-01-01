Вилла 4BR | Marbella | Damac Porperties

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Аль Барша, известном как Марбелья от Damac Properties

Основные моменты;

Расположенный в Дамак Лагуны, Дубай

Легкий доступ к водным ресурсам и пляжным зонам

Доступны варианты привлекательного плана оплаты

Полностью окрытый потенциальными удобствами и услугами



Удобства и удобства;

4 спальни

5 баня

без мебели

BUA; 2273 кв.

2 парковочных места

Ходить в шкафу

Порошковая комната

Прачечная

Область магазина

Балкон / Терраса

газон

Площадь сада

крыша

Бассейн

тренажерный зал

Столовая и розничная торговля

Детская игровая площадка

Досуг и Парк

Баскетбол и теннисный корт

Велоспорт, Бег и Бег

Зеленое окружение

Школа и Институт

Спортивный корт

Фитнес-центр

Отели

Ресторан и Кафе

Торговая и супермаркетная зона

Общественный зал

Спа и Сауна

Водная активность

Соседство поблизости;

Ремраам – 2,6 км

Дамак Хиллз – 2,9 км

Спорт Сити – 3.0Km

Мотор Сити – 3,5 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) № 28284q