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Вилла 4BR | Marbella | Damac Porperties

Дубай, ОАЭ
от € 473,000
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Вилла 4BR | Marbella | Damac Porperties
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Аль Барша, известном как Марбелья от Damac Properties

Основные моменты;

  • Расположенный в Дамак Лагуны, Дубай
  • Легкий доступ к водным ресурсам и пляжным зонам
  • Доступны варианты привлекательного плана оплаты
  • Полностью окрытый потенциальными удобствами и услугами
  •  

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 2273 кв.
  • 2 парковочных места
  • Ходить в шкафу
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • газон
  • Площадь сада
  • крыша
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Фитнес-центр
  • Отели
  • Ресторан и Кафе
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Общественный зал
  • Спа и Сауна
  • Водная активность

Соседство поблизости;

  • Ремраам – 2,6 км
  • Дамак Хиллз – 2,9 км
  • Спорт Сити – 3.0Km
  • Мотор Сити – 3,5 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) № 28284q

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор 4BR | Marbella | Damac Porperties

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Вилла 4BR | Marbella | Damac Porperties
Дубай, ОАЭ
от € 473,000
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Другие комплексы
Вилла 4BR | Malta | Damac Lagoon
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Дамак Лагунс, известном как Мальта компанией Damac Properties.

Основные моменты;

  • Водяные лагуны и песчаные пляжи
  • Привлекательные и гибкие варианты плана платежей
  • Кафе на берегу моря и гондола, как объекты
  • Бутики на берегу, магазины и рестораны

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 2273 кв.
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Терраса / Балкон
  • газон
  • крыша
  • сад
  • Гараж на 2 автостоянки
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • Парк и зона отдыха
  • Фитнес-центр
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Отели
  • Ресторан и Кафе
  • Йога и Медитация
  • Школа и Институт
  • больница
  • Открытый кинотеатр
  • Спортивные сооружения

Соседство поблизости;

  • Ремраам – 2,3 км
  • Дамак Хиллз – 2,3 км
  • Спорт Сити – 3,9 км
  • Высоты Победы – 4,4 км

 Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Вилла 4BR | IBIZA | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в IBIZA, Damac Lagoons, Дубай.

Основные моменты;

  • Новый премиум кластер в Damac Lagoons
  • Водяные лагуны и песчаные пляжи
  • Привлекательные и гибкие варианты плана платежей
  • Кафе на берегу моря и гондольные аттракционы
  • Бутики на берегу, магазины и рестораны

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • не меховой
  • BUA; 2280 кв.
  • сад
  • Прачечная
  • хранение
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон / Терраса
  • газон
  • Рестораны и магазины
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Зеленое окружение
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой
  • Водная активность
  • Супермаркет и Торговая зона

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 60%
  • На передачу – 20%

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Вилла 3BR | Greenwoods | Townhouse
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить роскошный таунхаус с 3 спальнями, расположенный в Дамак-Хиллз, известный как Greenwoods by Damac.

Основные моменты;

  • Современное развитие однорядного таунхауса
  • Простой и привлекательный 4-летний план оплаты
  • Круглосуточная охрана
  • Потрясающий вид на холмы Дамак

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • Балкон / Терраса
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Игровая комната
  • Горничная комната
  • крыша
  • Зона отдыха
  • Сад / Газон
  • Автостоянка
  • Парк развлечений
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Спа и Сауна
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой
  • Фитнес-центр
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Зона йоги и медитации

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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