Вилла 4BR | Marbella | Damac Porperties
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Аль Барша, известном как Марбелья от Damac Properties
Основные моменты;
- Расположенный в Дамак Лагуны, Дубай
- Легкий доступ к водным ресурсам и пляжным зонам
- Доступны варианты привлекательного плана оплаты
- Полностью окрытый потенциальными удобствами и услугами
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Удобства и удобства;
- 4 спальни
- 5 баня
- без мебели
- BUA; 2273 кв.
- 2 парковочных места
- Ходить в шкафу
- Порошковая комната
- Прачечная
- Область магазина
- Балкон / Терраса
- газон
- Площадь сада
- крыша
- Бассейн
- тренажерный зал
- Столовая и розничная торговля
- Детская игровая площадка
- Досуг и Парк
- Баскетбол и теннисный корт
- Велоспорт, Бег и Бег
- Зеленое окружение
- Школа и Институт
- Спортивный корт
- Фитнес-центр
- Отели
- Ресторан и Кафе
- Торговая и супермаркетная зона
- Общественный зал
- Спа и Сауна
- Водная активность
Соседство поблизости;
- Ремраам – 2,6 км
- Дамак Хиллз – 2,9 км
- Спорт Сити – 3.0Km
- Мотор Сити – 3,5 км
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) № 28284q