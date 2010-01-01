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Квартира в новостройке 3BR | Peninsula Five | Prime Location

Дубай, ОАЭ
от € 1,118,000
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Квартира в новостройке 3BR | Peninsula Five | Prime Location
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Peninsula Five от Select Group

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1722 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Йога и Медитация
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Спортивный корт
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Спа и Сауна
  • Общественный зал
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Сад и парк
  • больница
  • Зеленое окружение

Расположение рядом;

  • Бурдж Халифа – 05 минут
  • Дубай Молл – 05 минут
  • Дубай Опера – 10 минут
  • Пляж Джумейра – 15 минут
  • DIFC – 10 минут
  • Заповедник Рас Аль Хор – 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 3BR | Peninsula Five | Prime Location

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Многоквартирный жилой дом 3BR | Peninsula Five | Prime Location
Дубай, ОАЭ
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Многоквартирный жилой дом 2BR | ORB Tower | MBR City
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в ORB Tower, MBR City, Дубай.

Основные моменты;

  • Великолепно разработан, чтобы соответствовать вашему современному образу жизни
  • Эксклюзивный доступ к современным удобствам и удобствам
  • Резиденции, чтобы предложить вдохновляющие виды на окрестности
  • Привлекательные и выполнимые варианты плана платежей

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1583 кв.
  • Прачечная
  • оформление
  • Терраса / Балкон
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Спортивный корт
  • Спа и Сауна

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Резиденция STAR с садом и бассейнами в престижном районе Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, кафе, тренажерным залом, ухоженным садом, детской площадкой, парковкой.

Расположение и объекты поблизости
  • Пальма Джумейра - 10 минут
  • Дубай Марина - 10 минут
  • Международный аэропорт - 20 минут
Жилой комплекс Виллы в скандинавском стиле, с собственным участком пляжа, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

В проекте 10 роскошных дворцов с собственными эксклюзивными пляжами и экзотическими пышными садами.

Среди особенностей - скандинавская архитектура, сауны, окна от пола до потолка, виды на горизонт Дубая, просторные балконы, частный бассейн-инфинити, массажный кабинет, джакузи внутри и снаружи, гостиная для вечеринок и частная лодка в подарок покупателю.

Владелец может выбрать любую пристань в Дубае, чтобы отправиться туда и обратно. В порту Harbtoor в марине Дубая есть огромная и бесплатная парковка для автомобилей

План оплаты: 50% первоначальный взнос / 50% при сдаче проекта.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

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