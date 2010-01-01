Квартира в новостройке 3BR | Peninsula Five | Prime Location
О комплексе
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Peninsula Five от Select Group
Удобства и удобства;
- 3 спальни
- 4 баня
- без мебели
- BUA; 1722 кв.
- Порошковая комната
- Прачечная
- Горничная комната
- Область магазина
- Балкон / Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- приемная
- Бассейн
- тренажерный зал
- Район барбекю
- Фитнес-центр
- Йога и Медитация
- Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
- Спортивный корт
- Торговая и супермаркетная зона
- Ресторан и Кафе
- Столовая и розничная торговля
- Спа и Сауна
- Общественный зал
- Зеленое окружение
- Медицинский центр
- Детская игровая площадка
- Сад и парк
- больница
- Зеленое окружение
Расположение рядом;
- Бурдж Халифа – 05 минут
- Дубай Молл – 05 минут
- Дубай Опера – 10 минут
- Пляж Джумейра – 15 минут
- DIFC – 10 минут
- Заповедник Рас Аль Хор – 15 минут
- Международный аэропорт Дубая – 25 минут
- Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284