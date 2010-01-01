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Квартира в новостройке 2BR | Peninsula Five | Payment Plan

Дубай, ОАЭ
от € 696,000
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Квартира в новостройке 2BR | Peninsula Five | Payment Plan
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 2-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Peninsula Five от Select Group.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 5%
  • Во время строительства – 35%
  • На передачу – 60%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1352 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Йога и Медитация
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Спортивный корт
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Спа и Сауна
  • Общественный зал
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Сад и парк
  • больница
  • Зеленое окружение

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 2BR | Peninsula Five | Payment Plan

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технические характеристики

  • Тип - Квартира
  • Размер - 979 кв. Футов
  • Количество спален - 2
  • Количество ванных комнат - 1 
  • 18 минут от центра города
  • 14 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный

особенности

Балкон

24 часа безопасности

Полное семейное здание

Очень хорошее расположение

Отличная среда

Супермаркеты и ресторан поблизости

 

О районе

 

Dubai International City - это тематическая коллекция резиденций, предприятий и туристических достопримечательностей. Располагаясь на площади 800 га ( 8 миллионов квадратных метров ), расположение города вдохновлено традиционными коврами Ближнего Востока.

 
Многоквартирный жилой дом 1BR | Palm Gateway | Nakheel
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Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Palm Gateway, Palm Jumeirah, Дубай.

Основные моменты;

  • Отличные интерьеры с финишем на вершине линии
  • Легкий доступ к торговой точке и изысканным ресторанам
  • Особое расположение в самом сердце Пальмы Джумейра
  • Услуги и удобства района мирового класса
  • Беспрепятственный вид на Дубайский горизонт, Пальм Джумейра и Арабские ранчо

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 988 кв.
  • Гардероб
  • Балкон / Терраса
  • Порошковая комната
  • полезность
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Спортивный корт
  • Бассейн
  • Общественный зал
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Зеленое окружение
  • Зона отдыха
  • Район барбекю
  • Пляжная зона
  • больница
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация
  • Спорт на открытом воздухе

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 4-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Jomana от Meraas

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 3.417 Sqft
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Шкаф / Шкаф
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Водная деятельность
  • Йога и Медитация
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр

Расположение рядом;

  • Торговый центр Эмиратов – 05 минут
  • Бурдж Аль Араб – 10 минут
  • Дубай Марина – 15 минут
  • Дубай Молл – 15 минут
  • Пальма Джумейра – 15 минут
  • Глобальная деревня – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Прогулка JBR – 20 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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