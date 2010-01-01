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Квартира в новостройке 1BR | Peninsula Five | Business Bay

Дубай, ОАЭ
от € 472,000
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Квартира в новостройке 1BR | Peninsula Five | Business Bay
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О комплексе

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 1-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Peninsula Five от Select Group

Соседство поблизости;

  • Бизнес-Бей – 0,1 км
  • Городская прогулка – 2,1 км
  • DIFC – 3,3 км
  • Шейх Зайед Роуд – 3,6 км

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 спальни
  • без мебели
  • BUA; 875 кв.
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Йога и Медитация
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Спортивный корт
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Спа и Сауна
  • Общественный зал
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Сад и парк
  • больница
  • Зеленое окружение

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор в многоквартирном жилом доме 1BR | Peninsula Five | Business Bay

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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Ла-Кот, Порт-де-ла-Мер, Дубай.

Основные моменты;

  • 190 + причал Марина и яхт-клуб / частный пляж
  • Модные бутики, рестораны и кафе
  • Великолепный бассейн
  • Частная ландшафтная терраса
  • Приморский и морской с видом на Перл Джумейра

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 800 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • 24/7 Безопасность
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Спортивный корт
  • мечеть
  • Водная активность
  • Морские и Яхты
  • Доступ к пляжу
  • Вид на море
  • Пляжный волейбол

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Резиденция располагает 4-уровневой парковкой, тренажерным залом, бассейном, детской площадкой, зоной барбекю.

Окончание строительства - декабрь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
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В комплексе предусмотрены следующие удобства:

  • автомобильный въезд, вестибюль, библиотека, бизнес-центры, лаунж-зона
  • зона для вечеринок, кинотеатр на крыше, скай-гарден, детский кинотеатр, камера хранения
  • оздоровительный клуб, семейное джакузи, детский бассейн, сауна, парная, мегабассейн 42 м, кабана, утопленные сиденья, веранда
  • корт для сквоша, детская игровая площадка, шахматная арена, бильярд, боулинг, беговая дорожка 260 м, настольный теннис, зона для гольфа, мультимедийная/игровая зона
Расположение и объекты поблизости

Торговые центры

  • ТЦ CIRCLE - 5 мин
  • ТЦ EMIRATES - 15 мин
  • ТЦ DUBAI HILLS - 20 мин

Школы

  • Школа JSS INTERNATIONAL - 5 мин
  • Школа АРКАДИЯ - 15 мин
  • Школа NORD ANGLIA INTERNATIONAL - 15 мин

Медицинское обслуживание

  • НЕМЕЦКАЯ больница - 15 мин
  • Больница NEURO SPINAL - 15 мин
  • MEDICLINIC MEADOWS - 20 мин

Пляжи

  • Пляж JBR - 20 мин
  • Пляж MARINA - 25 мин
  • Пляж SUNSET - 25 мин

Общественные парки

  • Парк SABAT - 2 мин
  • Парк DOKHON - 5 мин
  • Парк SIDER - 10 мин

Автомагистрали

  • Дорога AL KHAIL - 10 мин
  • Дорога AL HESSA - 10 мин
  • Дорога SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED - 20 мин

Аэропорты

  • Международный аэропорт DUBAI - 30 мин
  • Международный аэропорт AL MAKTOUM - 30 мин
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