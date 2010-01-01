Квартира в новостройке 1BR | Peninsula Five | Business Bay

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 1-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Peninsula Five от Select Group

Соседство поблизости;

Бизнес-Бей – 0,1 км

Городская прогулка – 2,1 км

DIFC – 3,3 км

Шейх Зайед Роуд – 3,6 км

Удобства и удобства;

1 спальня

2 спальни

без мебели

BUA; 875 кв.

Прачечная

Порошковая комната

Балкон / Терраса

Лобби, Лифт и Зона ожидания

приемная

Бассейн

тренажерный зал

Район барбекю

Фитнес-центр

Йога и Медитация

Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт

Спортивный корт

Торговая и супермаркетная зона

Ресторан и Кафе

Столовая и розничная торговля

Спа и Сауна

Общественный зал

Зеленое окружение

Медицинский центр

Детская игровая площадка

Сад и парк

больница

Зеленое окружение

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284